Es tut sich sichtbar etwas am Ihme-Zentrum. Schon vor Weihnachten wurde der südliche Bereich des Komplexes am Schwarzen Bären eingerüstet, auch nahe des Senioren-Service-Zentrums an der Blumenauer Straße sind Baugerüste hochgezogen worden. Im Januar und Februar soll der Abschnitt an der Spinnereistraße folgen. „Das ist der Start für die Arbeiten an der Fassade“, sagt Verwalter Torsten Jaskulski. Der Zeitplan für diesen Teil der im Ihme-Zentrum geplanten Umbauten ist eng gesteckt. Bis Ende Juni 2021 müssen 70 Prozent der Fassade rund um das Sockelgeschoss fertig sein, damit von der Stadt Hannover festgesetzte Fristen gewahrt bleiben.

Schon seit Längerem laufen Vorbereitungen für die Sanierung der Betonteile aus den Siebzigerjahren, an denen die alte Fassade befestigt ist. Laut Jaskulski wurde mit den eigentlichen Arbeiten bisher aber noch nicht begonnen. Nun sollen zunächst die nötigen Schadstoff- und Betonsanierungen in Angriff genommen werden. Ab April rechnet der Verwalter dann damit, dass die Bauteile für die neue Front des Großkomplexes nach und nach angebracht werden, sodass sich das Erscheinungsbild erkennbar verändern wird.

Auch am Senioren-Service-Zentrum stehen bereits Gerüste. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fortschritte hinter den Kulissen

Auch hinter den Kulissen des Ihme-Zentrums gibt es Fortschritte. Nach den Worten Jaskulskis hat Haupteigentümer Lars Windhorst inzwischen drei Bauanträge bei der Stadt eingereicht. Dabei geht es um den Umbau der seit Jahren brachliegenden Gewerbeflächen. Rund 30.000 Quadratmeter Handelsflächen sollen neu entstehen, vor allem Fachmärkte für Lebensmittel, Drogeriewaren, Textil und Elektronik, zudem Einrichtungen wie ein Fitnesscenter und Gastronomie. Hinzu kommen 5000 Quadratmeter neue Büroflächen, die in der früheren Ladenpassage im Obergeschoss geplant sind. Auch hier ist der Zeitplan ehrgeizig. Bis Ende 2021 müssen gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt 9000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche vermietet sein, damit die Stadt ihre Büromietverträge im Ihme-Zentrum verlängert.

Rechtsstreit weiterhin anhängig

Projektmanager Carsten Grauel hatte Anfang Oktober erklärt, dass er weiter auf einen Baustart im Frühjahr 2021 hoffe. Allerdings behindert seit Monaten ein Rechtsstreit einen zügigen Fortgang. Besitzer kleinerer Gewerbeeinheiten hatten den gerichtlichen Vergleich angefochten, den Windhorsts Gesellschaft Projekt IZ Hannover im März mit der gesamten Eigentümergemeinschaft geschlossen hatte. Demnach sollen mindestens 50 Millionen Euro in Umbauten in dem Komplex fließen. Rund 48 Millionen Euro zahlt Windhorst, aber auch 16 kleinere Gewerbeeigner müssen sich anteilsgemäß beteiligen. Nachdem zunächst zwei von ihnen dagegen geklagt hatten, hat nun ein Kläger einen Rückzieher gemacht. Den Termin für die zweite noch anhängige Klage hat das Amtsgericht auf den 16. Februar kommenden Jahres angesetzt.

Neuer Durchgang: Ein vierter Bauantrag, den Windhorst eingereicht hat, bezieht sich auf einen rund 3 Millionen Euro teuren Fußgängertunnel, der im Süden des Ihme-Zentrums Linden mit der City verbinden soll. Bis Ende November 2021 muss das Projekt, das mit öffentlichem Geld von Bund und Stadt bezahlt wird, abgeschlossen sein.

