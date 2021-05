Hannover

Erneute Verzögerung beim Umbau am Ihme-Zentrum: Die Arbeiten an der Fassade für den brachliegenden Gewerbebereich werden nicht fristgerecht fertig. Gemäß eines Vertrages mit der Stadt Hannover sollten bis zum 30. Juni rund 70 Prozent der neuen Front abgeschlossen sein – das ist nicht mehr zu schaffen. „Wir sind hinterher“, bestätigt Carsten Grauel, Projektmanager des Haupteigentümers Lars Windhorst. Zwar seien die Bauaufträge alle erteilt, aber es habe planerische und technische Probleme gegeben. Man sei nun in Gesprächen mit der Stadt Hannover, um eine Verlängerung der Frist zu erreichen, so Grauel. Lässt sich diese nicht darauf ein, wäre sie berechtigt, langfristige Büromietverträge in dem Komplex zu kündigen und eine Schadenersatzforderung von bis zu 2,4 Millionen Euro geltend zu machen.

Stadt stellt Eigentümer Windhorst Bedingungen

Unternehmer Windhorst hatte die Gewerbeflächen im Ihme-Zentrum im Juni 2019 mit Rechtskraft vom vorherigen Investor Intown übernommen und angekündigt, mindestens 50 Millionen Euro zu investieren, um das marode Sockelgeschoss zu sanieren und umzubauen. Er war auch in die Verträge eingestiegen, die Intown bereits im April 2018 mit der Stadt vereinbart hatte. Seinerzeit hatte die Verwaltung einen neuen Mietvertrag über 20 Jahre für rund 237.000 Quadratmeter Büro- und Lagerflächen im Ihme-Zentrum abgeschlossen, diesen aber an harte Bedingungen geknüpft. So verpflichtet sich der Eigentümer, nicht nur die angemieteten Räume zu sanieren, sondern auch die gesamte Fassade des Bauwerks neu zu gestalten und die Einzelhandelsflächen zu beleben.

Die Fassadensanierung sei komplexer als erwartet, erklärt Grauel. Nach dem Abbruch der alten Fronten hätten sich vor allem die Beton- und Schadstoffsanierungen der Bausubstanz aus den Siebzigerjahren als sehr aufwendig herausgestellt. Diese sind nun beendet – und die Fassade ist nach allen Seiten hin offen. Im nächsten Schritt sollten neue Stahlträger eingezogen werden, kündigt Graul an. Dann folge das Mauerwerk und schließlich eine Verblendung aus Klinkern und Glaselementen. Die Frage nach einem neuen Zeitplan lässt er offen und verweist auf die Gespräche mit der Stadt. Die Verwaltung gab sich am Montag, 3. Mai, zurückhaltend und ließ nur verlauten: „Wir befinden uns in Gesprächen mit der Projekt IZ Hannover. Wir analysieren und bewerten die Gesamtsituation und werden die Politik zeitnah informieren.“

Einige Gerüste stehen, doch die Sanierung der Fassade des Ihme-Zentrums verzögert sich. Quelle: Michael Thomas

Wie viele Mietinteressenten für die Handelsflächen?

Ihren mit Windhorst und seiner Gesellschaft, der Projekt IZ Hannover, geschlossenen Mietvertrag macht die Stadt Hannover grundsätzlich von einer weiteren Voraussetzung abhängig. Bis Ende dieses Jahres müssen rund 9000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche im Ihme-Zentrum vermietet sein. Hier gibt sich Grauel gelassen: „Wir haben schon jetzt genug ernsthafte Interessenten.“ Es gebe drei Großmieter, mit denen man in konkreten Verhandlungen stehe. Namen will er aber erst nennen, wenn die Verträge unterschrieben sind. Insgesamt sollen laut Grauel rund 30.000 Quadratmeter Handelsflächen neu entstehen – vor allem mit Fachmärkten aus Bereichen wie Lebensmittel, Drogerie, Textil und Elektronik, aber auch ein Fitnesscenter und Gastronomie.

Zumindest Musteransichten gibt es schon von der neuen Fassade – die Klinkerelelemente sind in Höhe der Blumenauerstraße 6 zu besichtigen. Quelle: Michael Thomas

Einen von drei Bauanträgen für den Umbau im Inneren des Ihme-Zentrums hat die Stadt bereits genehmigt. Dass dort trotzdem noch nicht mit den Arbeiten begonnen wurde, liegt im Wesentlichen an einem Rechtsstreit mit zwei kleineren Gewerbeeignern, der sich ein Jahr hinzog und im März beigelegt werden konnte. Trotz aller Verzögerungen hält Projektmanager Grauel an dem generellen Sanierungsplan für das Ihme-Zentrum fest: Bis Ende des ersten Quartals 2023 solle der gesamte Komplex weitestgehend umgebaut sein. Im Inneren starte noch im Mai die Schadstoff- und Betonsanierung, sagt der für diesen Bereich zuständige Verwalter Torsten Jaskulski.

Von Juliane Kaune