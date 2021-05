Hannover

Bis Ende Juni hätten die Fassaden der Gewerbegeschosse im Ihme-Zentrums zur Blumenauer Straße und zum Küchengartenplatz fertig sein müssen – mindestens zu 70 Prozent. Jetzt hat die zuständige Tochterfirma von Investor Lars Windhorst eingeräumt, das Zeitziel zu verfehlen. Stadtbaurat Thomas Vielhaber hat deswegen im Bauausschuss angekündigt, dass die Stadt den Vertragsbruch nicht hinnehmen werde.

Zwei Varianten fürs Ihme-Zentrum

Man bereite für die Ratsgremien zwei Varianten vor, sagte Vielhaber. Entweder werde die Stadt ihre Mietverträge 237.000 Quadratmeter Büroflächen im Ihme-Zentrum kündigen. „Diese Variante ist für uns nicht vom Tisch“, sagte Vielhaber. Diese Drohung soll den Investor wegen dann ausbleibender Mieteinnahmen treffen. Oder man stimme einer Fristverlängerung zwar zu, „dann aber zu den Bedingungen der Stadt“, sagte Vielhaber.

Vertreter mehrerer Ratsfraktionen bestärkten Vielhaber im harten Vorgehen. „Wir sind schließlich gebrannt – es hat schon mit mehreren anderen Investoren nicht funktioniert“, sagte Grünen-Ratspolitiker Daniel Gardemin. Das Problem sei, dass dem Investor Entwicklung am Immobilienmarkt in die Hände spiele, weil der ständig steigende Verkaufswert des Ihme-Zentrums allein durch Abwarten mehr einbringe als die Mieten. „Deshalb sollten wir jetzt unsere starke Position nutzen und uns nicht mit schönen Worten hinters Licht führen lassen“, sagte Gardemin.

Zweifel gibt es schon länger

Wilfried Engelke (FDP) wollte wissen, ob der Investor die Stadt informiert habe, bevor das Thema mit der Fassade in dieser Woche in der HAZ stand. Sonderplaner Heiner Schlesier bestätigte, dass die Stadt 14-täglich in einer Arbeitsgruppe mit den Ihme-Zentrums-Planern zusammensitze. Dort sei das Thema kurz vor dem HAZ-Bericht zur Sprache gekommen. Allerdings habe man schon lange Zweifel gehabt, ob der Zeitplan noch zu halten sei – darauf sei aber in den Vormonaten nie konkret geantwortet worden.

Grünen-Politiker Gardemin forderte klare Aussagen, wie viel denn statt der 70 Prozent bis Ende Juni fertig werde. „Denn im Moment sind es Null Prozent.“ CDU-Baupolitiker Felix Semper rügte, dass der Investor nicht von selbst frühzeitig auf die Stadt zugekommen sei. Das sei wenig vertrauenerweckend. „Wir brauchen eine härtere Gangart und sollten überlegen, ob er der Investor eine Vertragsstrafe für weitere Fristversäumnisse auf ein gesichertes Konto einzahlen muss.“

Schadenersatz in Millionenhöhe

Dirk Machentanz von den Linken sagte, aus seiner Sicht sei „eine Konventionalstrafe fällig, und zwar in bar und sofort“. Tatsächlich muss der Eigentümer der Gewerbegeschosse, Windhorsts Firma Projekt IZ Hannover GmbH, nach Vielhabers Worten Schadenersatz zahlen, wenn die Frist versäumt wird. Die Summe soll bis zu 2,4 Millionen Euro betragen.

Dezernent Vielhaber, der seit November im Amt ist, berichtete von seinem ersten Eindruck vom Ihme-Zentrum. „Wenn man in die Stadt kommt als jemand, der das Ihme-Zentrum nicht kennt, dann bekommt man einen kleinen Schreck“, sagte Vielhaber. Die verwahrlosten Durchgänge und der Leerstand seien kein guter Anblick. Deshalb habe sich die Stadt zwar entschieden, die Aufwertung des Komplexes zu unterstützen, indem sie Mieterin bleibt – aber nicht um jeden Preis.

Nach Angaben von Windhorsts Vertreter in Hannover, Carsten Grauel, ist der geplante Abschluss der Gesamtsanierung der Gewerbegeschosse 2023 von den aktuellen Verzögerungen nicht betroffen. Auch werde das Unternehmen bis Jahresende Mietverträge für 9000 Quadratmeter Handelsfläche im Inneren nachweisen können. Der aktuelle Zeitverzug sei unter anderem auf technische Probleme zurückzuführen.

Von Conrad von Meding