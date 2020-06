Hannover

Die Planungen für den neuen Durchgang im Süden des Ihme-Zentrums werden konkreter: Großeigentümer Lars Windhorst hat jetzt erstmals Entwürfe für das Projekt vorgelegt. Sie stammen vom Architekturbüro RKW aus Düsseldorf, das auch mit der Gesamtplanung für den Komplex beauftragt ist. Demnach stehen zwei Varianten zur Diskussion, um aus dem dunklen, verwinkelten Tunnel für Fußgänger- und Radfahrer eine attraktive Verbindung zwischen Linden und der City zu machen. Anwohner und alle anderen Interessierten können beim weiteren Planungsprozess noch mitreden: Die Bürgerbeteiligung startet am Montag. Anfang September solle der Bauantrag gestellt werden, sagt Windhorsts Projektmanager Carsten Grauel.

Rauten und runde Elemente

Der Tunnel durchquert das Ihme-Zentrum zwischen Blumenauer Straße und Ida-Ahrenhold-Brücke. Die Architekten sehen vor, das Dach an mehreren Stellen zu durchbrechen, um Tageslicht einfließen zu lassen. Abends soll eine farbige Beleuchtung Akzente setzen. Das Design unterscheidet sich in beiden Varianten deutlich. Ein futuristisch anmutender Entwurf ist geprägt durch rautenförmige Metallelemente, die sich auf dem Boden, an der Decke und den Wänden wiederfinden. Im zweiten Entwurf dominieren runde Elemente, kombiniert mit geklinkerten Wänden und gepflastertem Untergrund.

In diesem Entwurf der Variante 2 prägen kreisförmige Elemente den Durchgang durch das Ihme-Zentrum – von oben fällt natürliches Licht ein. Quelle: RKW Architektur +

Begrünter Platz

In beiden Varianten wird der Bereich vor der Brücke, die über die Ihme führt, zum begrünten Platz, teils mit Sitzmöglichkeiten. Es gibt mehrere Vorschläge, wie sich Radler und Passanten dort begegnen sollen, etwa über eine Wegeführung um einen kreiselartigen Hügel oder zwischen einzelnen grünen Inseln. Von dem Platz führt eine Treppe in die Etage darüber, wo ebenfalls Bäume wachsen sollen. Für das Grünkonzept zeichnet das hannoversche Büro Lohaus–Carl–Köhlmos verantwortlich.

So könnte der Platz an der Ihme aussehen. Quelle: RKW Architektur +

Der Durchgang ist vom Bund als nationales Projekt von besonderer städtebaulicher Bedeutung anerkannt worden – und wird mit öffentlichem Geld errichtet: 2 Millionen Euro gewährt der Bund, eine Million die Stadt Hannover. Windhorst wiederum verpflichtet sich, den Tunnel zu planen, zu bauen und zu unterhalten; aber auch die Stadt trägt einen Teil der Unterhaltskosten. Bis Ende November 2021 muss das Projekt beendet sein, weil sonst das Fördergeld verfällt.

Enger Zeitplan

Eng ist auch der Zeitplan für den Umbau des gesamten Ihme-Zentrums. Wegen einer Klage von zwei kleineren Gewerbeflächeneigentümern kann die Projekt IZ Hannover GmbH (PIZ) von Windhorst noch keine Bauanträge einreichen. „Wir gehen aber weiter von einem Baustart Anfang 2021 aus“, sagt Grauel. Er rechnet mit zwei Jahren Bauzeit. Unabhängig von dem Rechtsstreit laufen die Arbeiten an der Fassade weiter, bis Juli 2021 muss diese zu 70 Prozent fertig sein. Zudem muss Windhorst bis Ende 2021 Mietverträge für rund 9000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche vorlegen – sonst droht die Stadt mit der Kündigung ihrer Büromietverträge im Ihme-Zentrum.

Zur Galerie Das Düsseldorfer Architekturbüro RKW und die hannoverschen Grünplaner vom Büro Lohaus–Carl–Köhlmos haben zwei Varianten für das Projekt in Visualisierungen umgesetzt – nun dürfen die Bürger bei der Planung mitreden.

Zumindest virtuell sind die Planungen schon weiter: In den Skizzen für den neuen Durchgang sind auch Glasfronten zu sehen, die den Blick auf angrenzende, belebte Geschäfte freigeben.

Die vom Büro Plan Zwei organisierte Bürgerbeteiligung startet am Montag um 12 Uhr online unter ihme-zentrum.info, sie läuft bis zum 19. Juli. Zudem gibt es an der Ida-Arenhold-Brücke einen Briefkasten für Anregungen, geplant sind auch Infotermine vor Ort in kleinen Gruppen.

Erste Tunnel-Pläne gab es schon 2018 Die aktuellen Pläne für den Durchgang sind nicht die ersten. Bereits im Mai 2018 gab es erste Entwürfe für ein solches Projekt, die das hannoversche Architekturbüro Schulze & Partner erstellt hatte. Seinerzeit war noch das Unternehmen Intown Großeigentümer in dem Komplex; im März 2019 stieg Lars Windhorst mit seiner Firmengruppe ein. Damit übernahm er die Verpflichtung, die vor allem mit öffentlichem Geld finanzierte Umgestaltung des Tunnels in die Wege zu leiten. Vorbesitzer Intown hatte die Arbeiten nie ernsthaft in Angriff genommen. Wäre auch Windhorst untätig geblieben, wären die Fördergelder verfallen. Grundsätzlich bedeutet der jetzige Fortschritt an dieser Stelle noch keine Garantie, dass es auch im gesamten Ihme-Zentrum endlich vorangeht. Seit gut zehn Jahren warten die dortigen Wohnungsbesitzer auf die Sanierung der maroden Gewerbeflächen, rund 74 000 Quadratmeter stehen derzeit leer.

Von Juliane Kaune