Hannover

Fast ein Jahr lang hat ein Rechtsstreit den Fortgang der Dinge im Ihme-Zentrum behindert – jetzt sind zumindest die juristischen Hürden beseitigt. „Wir können ohne Einschränkungen mit den Bauarbeiten starten“, erklärt Carsten Grauel, Projektmanager des Haupteigentümers Lars Windhorst. Zwei von vier bei der Stadt eingereichten Bauanträgen seien bereits genehmigt. Voraussichtlich ab Juni könne nun der geplante Umbau im Inneren des Komplexes beginnen, zuvor laufen dort Betonsanierungen. Trotz der Verzögerungen hält Grauel am bisher gesteckten Zeitplan fest: Im Frühjahr 2023 solle das gesamte Ihme-Zentrum fertig umgebaut sein.

Eigentümer ziehen ihre Klagen zurück

Wie berichtet, wollten sich zwei Besitzer kleinerer Gewerbeeinheiten nicht anteilig an der Sanierung der brachliegenden Geschäftsflächen beteiligen und hatten im März 2020 dagegen geklagt. Den Löwenanteil der mit mindestens 50 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten hätte allerdings ohnehin Windhorsts Gesellschaft Projekt IZ Hannover getragen, der 96 Prozent der Flächen gehören. Bevor das Amtsgericht Mitte Februar eine Entscheidung fällen konnte, zogen beide Einzeleigentümer ihre Klagen überraschend zurück. Dem Vernehmen nach hat Windhorst ihnen ihre Immobilien letztlich abgekauft, damit der Baufortschritt nicht weiter behindert wird. Damit wird ein Vergleich rechtskräftig, den die Projekt IZ Hannover bereits mit der gesamten Eigentümergemeinschaft geschlossen hatte, um den Umbau in Angriff nehmen zu können.

So soll der neue Eingang zum Fachmarktzentrum am Küchengarten aussehen. Die Logos der abgebildeten Geschäfte sind nur Platzhalter – welche Mieter tatsächlich ins Ihme-Zentrum einziehen werden, gibt die Projekt IZ Hannover noch nicht bekannt. Quelle: Projekt IZ Hannover

Laut Grauel werden insgesamt rund 30.000 Quadratmeter Handelsflächen im Ihme-Zentrum neu entstehen – vor allem mit Fachmärkten aus Bereichen wie Lebensmittel, Drogerie, Textil und Elektronik, aber auch ein Fitnesscenter und Gastronomie. Es gibt eine Bedingung: Bis Ende dieses Jahres müssen gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Hannover 9000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche vermietet sein, damit diese ihre Büromietverträge im Ihme-Zentrum verlängert. „Das schaffen wir auf jeden Fall“, erklärt Grauel. „Es laufen Verhandlungen mit Interessenten für weit mehr Flächen.“ In den kommenden Wochen könnten erste Namen künftiger Mieter aus dem Einzelhandel genannt werden.

Entlang der Blumenauer Straße sind Büros im Obergeschoss und Läden (die Logos sind nur Platzhalter) im Erdgeschoss geplant. Die Baugenehmigung für diesen Bereich liegt bereits vor Quelle: Projekt IZ Hannover

Umbau in drei Abschnitten

Der Umbau ist in drei Abschnitte eingeteilt. Für den Bereich entlang der Blumenauer Straße liegt die Baugenehmigung vor, dort rücken als erstes die Bauarbeiter an. In der früheren Ladenpassage im Obergeschoss sind auf rund 6000 Quadratmetern neue Büros vorgesehen, darunter Läden und ebenerdige Parkflächen. Die Bauanträge für die weiteren Abschnitte im Bereich Küchengarten – dort soll das Entree des künftigen Fachmarktzentrums zu finden sein – und am Schwarzen Bären sind bei der Stadt noch in Bearbeitung.

Der Fahrrad- und Fußgängertunnel im Süden des Ihme-Zentrums soll im Zuge des Umbaus ebenfalls neu gestaltet werden. Quelle: Katrin Kutter

Fassade: Ende vergangenen Jahres haben Schadstoff- und Betonsanierungen begonnen. Weil die Fassade nicht vom Rechtsstreit betroffen war, konnten zuvor bereits Abbrucharbeiten laufen. Die neue Front muss laut Vertrag mit der Stadt bis Ende Juni dieses Jahres zu 70 Prozent fertig sein. Das sei sehr ehrgeizig, meint Grauel. „Wir werden uns aber Mühe geben.“

Neuer Durchgang: Voraussichtlich im Mai kann der Bau eines 3 Millionen Euro teuren Rad- und Fußgängertunnels im Süden des Ihme-Zentrums starten, der zu zwei Dritteln vom Bund bezahlt wird. Den Bauantrag hat die Stadt jüngst genehmigt. Bis Ende November dieses Jahres muss das Projekt fertig sein, sonst verfallen die Fördergelder. Die Stadt habe beim Bund bereits eine Verlängerung der Frist beantragt, sagt Grauel.

Von Juliane Kaune