Die Resonanz zeigt es: Der neue Durchgang im Süden des Ihme-Zentrums ist ein Projekt von großem öffentlichen Interesse. Mehr als 320 Personen haben sich im Rahmen der dreiwöchigen Bürgerbeteiligung zu Wort gemeldet – online, per Postkarte oder bei Infotreffen. „Es sind viele interessante Stellungnahmen eingegangen“, sagt Ulrich Berding vom Büro Plan zwei, das den Prozess im Auftrag der Stadt moderiert. Dabei zeichnet sich ab: Zentral ist die Frage, wie es gelingen kann, mit der neu gestalteten Verbindung, die zwischen Ihmeufer und Blumenauer Straße durch den Großkomplex führt, die Belange von Radfahrern ebenso zu berücksichtigen wie die von Fußgängern und Anwohnern.

Zwei Varianten stehen zur Wahl

Wie berichtet, soll der dunkle, verwinkelte Tunnel für 3 Millionen Euro mit Geld von Bund und Stadt umgebaut werden – darum gibt es auch ein öffentliches Beteiligungsverfahren. Großeigentümer Lars Windhorst wiederum hat das Architekturbüro RKW aus Düsseldorf mit den Planungen beauftragt. Sie sehen zwei Varianten vor. Die erste ist durch ein rautenförmiges Muster auf Wänden und Böden geprägt – mit einer von Radfahrern und Passanten gemeinsam genutzten Fläche, einem „Shared Space“. Im zweiten Entwurf dominieren runde Elemente, Klinkerwände und Backsteinböden; es gibt eine sanfte Trennung der Wegeführung von Radlern und Fußgängern.

Variante 1: Auf einem „Shared Space“ teilen sich Radler und Fußgänger dieselbe Verkehrsfläche.

Eine eindeutige Präferenz für eine der beiden Design-Varianten gebe es bei der Bürgerbeteiligung nicht, sagt Berding. „Wichtig ist den Teilnehmern vor allem, dass das Miteinander von Radfahrern und Fußgängern funktioniert.“ Mehrere Kommentatoren äußern sich im Online-Forum allerdings sehr skeptisch, ob das in einem „Shared Space“ möglich ist. So schreibt ein Teilnehmer: „Die Radwegeverbindung durch das Ihme-Zentrum ist enorm wichtig, da der Radweg über den Schwarzen Bären nicht ausreichend breit ist und zahlreiche ungünstige Ampelschaltungen zu überwinden sind. Daher ist ein ausreichend breiter, sicherer Weg erforderlich.“

Variante 2: Auf dem Boden sind unterschiedliche Bodensteine zu sehen, die die Verkehrsfläche für Passanten und Radler voneinander absetzen.

Dem wiederum steht das Interesse von Anliegern entgegen, die den Durchgang nicht in erster Linie als öffentliche Verbindung bewerten. Dazu notiert ein Bewohner im Forum: „Der Eindruck, dass Radfahrer hier ein Anrecht auf möglichst schnelle Durchwegung hätten, ist falsch. Hier wird für die Öffentlichkeit die Möglichkeit geschaffen, Privatgelände zu durchqueren, welches gleichzeitig das Wohnumfeld oder sozusagen den Vorgarten zahlreicher Bewohner darstellt.“

Tunnel sollte schon jetzt belebt werden

In einer Reihe von Stellungnahmen wird angeregt, mehr Leben in den derzeit trostlosen Tunnel zu bringen – auch um diesen Bereich sicherer zu machen. So könne dort im Vorgriff auf den geplanten Umbau des gesamten Ihme-Zentrums bereits eine Passage mit kleinen Läden oder soziokulturellen Nutzungen geplant werden, heißt es in mehreren Online-Beiträgen. Dieser Punkt ist auch der Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum wichtig. Der Verein schlägt vor, zu diesem Zweck Wände im Nordwesten des Durchgangs zu versetzen, um mehr Platz für ein soziales Umfeld zu schaffen. Zudem plädiert die Zukunftswerkstatt dafür, den Platz um die Ida-Arenhold-Brücke mit einer Außengastronomie aufzuwerten und klar vom dortigen Übergang zu den Wohnhäusern abzugrenzen.

Uneins sind sich die Teilnehmer der Bürgerbeteiligung darüber, wie stark die Barrieren sein dürfen, mit denen die von der Brücke Richtung Tunnel rollenden Radfahrer abgebremst werden sollen. Die RKW-Architekten schlagen in beiden Varianten am Brückenkopf einen Platz mit Aufenthaltsqualität vor, wo sich Radler und Passanten auf unterschiedliche Weise begegnen können – etwa über eine Wegeführung um einen bepflanzten Hügel oder zwischen einzelnen grünen Inseln. Das wiederum wird in einigen Online-Kommentaren wegen einer möglichen Unfallgefahr kritisch gesehen wird.

So geht das Verfahren weiter Das Büro Plan zwei wertet die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung aus und stellt sie Großeigentümer Lars Windhorst sowie der Stadt Hannover vor. „Wir werden aber keine Empfehlung für eine der beiden Varianten abgeben“, sagt Ulrich Berding von Plan zwei. Es gehe darum, Vorschläge und Kritik der Teilnehmer zu bündeln und an die Fachplaner des Architekturbüros RKW weiterzugeben. Wie viel Einfluss die öffentlichen Anregungen auf den weiteren Prozess haben werden, lässt Berding offen. In der ersten Augusthälfte ist zunächst eine interne Information der Wohnungseigentümer geplant; Ende August werden die endgültigen Pläne dann im Internet für alle zugänglich sein. Bereits Anfang September soll laut Windhorsts Projektmanager Carten Grauel der Bauantrag gestellt werden. Das hat einen guten Grund: Bis Ende November 2021 muss das Projekt beendet sein, sonst verfällt das öffentliche Fördergeld.

Gleiches gilt für die trichterförmige Engstelle am Ende des Durchgangs an der Blumenauer Straße. Die Zukunftswerkstatt schlägt vor, diesen Bereich zu erweitern, um Kollisionen vorzubeugen. Eine ähnliche Idee kommt von der Bürgerinitiative Umweltschutz (BiU): Es müsste möglich sein, die Durchwegung in nördlicher Richtung einen Meter breiter zu machen, meint BiU-Vertreter Ralf Strobach. Er und die Zukunftswerkstatt plädieren darüber hinaus für eine deutliche Trennung von Rad- und Fußverkehr und eine direkte Anbindung des Übergangs zur Gartenallee.

Von Juliane Kaune