Ihre Weihnachtspost aus der Ferne: Gewinnen Sie ein iPad!

Hannover

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung öffnet wenige Wochen vor Weihnachten ein ganz besonderes Postfach: Wir sammeln Weihnachtsgrüße aus aller Welt ein – von Menschen, die in Hannover und der Region zu Hause sind, die Festtage aber in der Ferne verbringen. Menschen, die im Ausland studieren oder arbeiten, die ausgewandert sind oder die Welt bereisen – und nun ihre Lieben zu Hause überraschen wollen. Schreiben Sie uns, was Sie ins Ausland führt und wie Sie in diesem Jahr Weihnachten feiern. Wir veröffentlichen die schönsten Geschichten und Bilder an Heiligabend in einem Weihnachtsmagazin.

Mitmachen und gewinnen

Wer uns seine Grüße übermittelt, kann gewinnen: Die HAZ verlost unter allen Weltenbummlern ein iPad 10.2, 128 GB, WiFi Spacegrau im Wert von 400 Euro. Senden Sie dazu eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten (bitte mit vollständigem Namen, Alter) an weihnachten@madsack.de und schreiben Sie uns, wo Sie ursprünglich zu Hause sind. Ganz wichtig: Wir brauchen mindestens ein Foto von Ihnen (Mindestgröße 1 MB), das Sie idealerweise an dem Ort zeigt, an dem Sie sich aufs schönste Fest des Jahres freuen. Einsendeschluss ist am Freitag, 6. Dezember.

Die schönsten Schnappschüsse

Zum ersten Mal zeigen wir in unserem Magazin auch Fotos, die Sie zuvor auf Instagram veröffentlicht haben. Einfach einen kurzen Gruß formulieren und den Hashtag #hazweihnachtspost anfügen. Wir freuen uns auf witzige Selfies, verrückte Weihnachtsdeko oder Bilder von Backpacker-Touren.

Von Nadine Kirst