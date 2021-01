Hannover

Der flotte Spruch stammt noch aus einer anderen Zeit. „Wenn Du es mal nicht ins Einrichtungshaus schaffst ...“ steht da in großen schwarzen Lettern auf weißen Grund auf einem der traditionellen Plakate auf dem Parkplatz der hannoverschen Ikea-Filiale am Expo-Park. „Auf Ikea.de sind wir immer für Dich da“, geht der Satz in viel kleiner gedruckten Buchstaben weiter. Das gilt selbst im Lockdown, könnte man in diesen Tagen anfügen. Denn die Filiale des schwedischen Möbelhauses hat zurzeit wie fast alle Unternehmen und Geschäfte geschlossen. Waren können Kunden aber immer noch kaufen: mit Hilfe eines Click and Collect-Systems (englisch für Klicken und Einsammeln) wie es in der Region in diesen Tagen viele Unternehmen anbieten: Baumärkte, Möbelhäuser, Kaufhäuser, Elektronikfachmärkte und weitere.

Rund 21.000 Online-Bestellungen seit Dezember 2020

Niederlassungsleiter Dietmar Weitze (59) freut auch, dass trotz Corona bislang nie Kurzarbeit nötig war. Quelle: Samantha Franson

Der Umfang der Online-Bestellungen im Ikea-Einrichtungshaus auf dem ehemaligen Expo-Gelände hat im zweiten Lockdown ein mittlerweile beachtliches Ausmaß angenommen: rund 21.000 Online-Käufe verzeichnet Niederlassungsleiter Dietmar Weitze seit Dezember 2020. Bis zu 1200 Kunden täglich holen sich die im Internet bestellte Ware vor Ort ab, ohne das Einrichtungshaus zu betreten, ja sogar fast ohne irgendeinen Kontakt zu einem Mitarbeiter zu haben.

Gähnende Leere auf dem Parkplatz

Aber wie funktioniert das überhaupt? Die HAZ durfte an einem Sonnabend einen Blick hinter die Kulissen werfen. Menschenmengen tummeln sich gerade am Wochenende normalerweise schon auf dem Parkplatz. Familien mit Kindern, Paare, Singles ziehen durch das Möbelhaus, drängen sich später oft in langen Schlangen mit voll beladenen Einkaufswagen vor den Kassen. Viele Besucher nehmen danach am Bistro noch ein paar heiße Hotdogs oder Spezialitäten wie die schwedischen Frikadellen, Kötbullar, mit: ein Alptraum wäre all das Gedränge in Coronazeiten. Im Lockdown herrscht die von der Politik gewünschte gähnende Leere jetzt aber schon auf dem Parkplatz. Zehn, höchstens zwölf Besucher warten im Auto an der Einfahrtschranke und bekommen von einer Mitarbeiterin über eine Gegensprechanlage einen Platz im Parkhaus zugewiesen. Die Ware ist in der Regel in diesem Moment schon lange auf dem Weg.

Koordinator Sascha Jocić (42) setzt die Abholkette der Waren per Bildschirm in Gang. Quelle: Samantha Franson

Abwechslung für die Mitarbeiter

Im Bereich vor den Kassen hat Ikea in dem besucherleeren Inneren des Einrichtungshauses jetzt nämlich eine Art Koordinations-Zentrale aufgebaut. Hinter Plexiglasscheiben steht Sascha Jocić (42) vor zwei großen Computer-Bildschirmen. Eigentlich ist er im Verkauf als Teamassistent tätig, sorgt unter anderem dafür, dass Neuheiten im Haus gut präsentiert und verkauft werden. Jetzt setzt er das kontaktlose Abholen der Ware in Gang. Während im Parkhaus Kunden warten, die für die Abholung um 13 Uhr bestellt sind, ist er bereits zwei Stunden weiter, stellt im Computer mit Hilfe von Excel-Tabellen die 15- Uhr-Termine zusammen –und gibt die Warenliste mitsamt Abholnummer über einen Bildschirm an sogenannte Kommissionierer weiter. Die haben wie fast alle der insgesamt 320 Ikea-Mitarbeiter an diesem Standort eigentlich ganz andere Aufgaben. Kai Jungbloot beispielsweise (50), seit 13 Jahren bei Ikea, verkauft eigentlich Küchen. Jetzt schnappt er sich Einkaufswagen um Einkaufswagen und sucht im ganzen Haus die bestellten Dinge zusammen. “Ist doch mal eine Abwechslung“, sagt er gelassen. Normalerweise sitze er viel, jetzt müsse er eben viel laufen: „Tut auch mal gut.“

Von der Aufbewahrungsbox bis zur kompletten Küche ist bei den gekauften Waren alles dabei. Quelle: Samantha Franson.

Kunden kaufen alles – von der Aufbewahrungsbox bis zur Küche

Von der bloßen Aufbewahrungsbox, über die Lampe, den Kleiderschrank bis hin zur kompletten Küche kauften die Leute alles, erläutert Niederlassungsleiter Weitze. Tatsächlich sieht man vor dem Schwedenshop hinter den Kassen auch Einkaufswagen mit überschaubarer Ladung, zum Beispiel mit einer einzelnen zusammengerollten Matratze, stehen. Daneben allerdings wartet ein überbordender Wagen mit einem kompletten Kleiderschrank auf seinen neuen Besitzer: Einlegeböden, Türen, Schubladen, alles ist da. Manchen Ikea-Kunden gefällt es sogar besser, dass sie ihre Sachen jetzt nicht mehr selber zusammensuchen müssen, auch wenn sie nicht ins Einrichtungshaus dürfen. „Das ist doch ziemlich komfortabel“, sagt eine 40-jährige Hannoveranerin, die im Auto an der Schranke vor der Einfahrt sitzt. Zehn Minuten hat sie gewartet, bis sie ins Parkhaus kann.

Tempo ist auch im Parkhaus bei der Auslieferung der Waren angesagt. Quelle: Samantha Franson

Wenig Wartezeit im Parkhaus

Im Idealfall sind es dann nur noch ein paar Minuten, bis sie ihre Einkäufe entgegennehmen kann. Wenn der Kommissionierer die Waren gefunden und zusammengestellt hat, fährt er sie zu den Controllern im Kassenraum. Dort wird jede einzelne Bestellung auf Vollständigkeit geprüft. Dort, wo Familien normalerweise ihre Kinder im Småland abgeben, hat Ikea einen weiteren Kontaktpunkt in der Abholkette aufgebaut. Sobald ein Kunde auf dem Parkplatz auch bei ihnen auf dem Bildschirm eingecheckt ist, machen sich sogenannte „Sucher“ auf den Weg und holen die im Bereich hinter den Kassen abgestellte Ware ab.

Maja Müller ist eigentlich Grafikerin, aber weil es in ihrem Job in Corona-Zeiten gerade keine Aufträge gibt, hat sie im Sommer übergangsweise bei Ikea angefangen. „Manchmal ist es so sogar stressfreier als in Stoßzeiten, wenn es lange Schlangen gibt und die Kunden genervt sind“, sagt sie zufrieden. Der Einkaufswagen fährt im Aufzug nach unten und wird dann von einem „Abholer“ an den betreffenden Parkplatz gebracht. Vielleicht 10 Minuten habe er gewartet, sagt Ingo Riebensahm (53) im Parkhaus zufrieden. Einen Schreibtischstuhl fürs Homeoffice hat er sich so gekauft: „Alles paletti“.

Franziska Krüger (44) hat sich ein nagelneues Jugendzimmer im Internet für den 18-jährigen Sohn zusammengestellt. „Wir wären aufgeschmissen gewesen, wenn es diesen Service nicht gäbe“, sagt sie, während Sascha Algermissen (43) die vielen Sachen im Kofferraum verstaut.

Kunde Ingo Riebensahm ist zufrieden: Er hat nur kurz auf seinen Schreibtischstuhl fürs Homeoffice gewartet. Quelle: Samantha Franson

Kurzarbeit der Mitarbeiter wird vermieden

Für Niederlassungsleiter Dietmar Weitze hat das Click and Collect-System neben der Zufriedenheit der Kunden noch einen weiteren, wichtigen Effekt. Immerhin 60 Prozent des Normalumsatzes erreicht man in seiner Filiale mit dem System mittlerweile. „Bislang konnte in dem Betrieb Kurzarbeit ganz vermieden werden“, sagt er stolz.

Von Jutta Rinas