Hannover

Das Außengelände der Ikea-Filiale am Expo-Park hat jetzt ein Insektenhotel, eine Wildblumenwiese und andere naturnahe Grünflächen. Das haben 40 Mitarbeitende des Möbelhauses in ihrer Freizeit gebaut und gepflanzt. In Pflanzen und Materialien hat Ikea laut Dietmar Weitze 30.000 Euro investiert. Er ist Geschäftsführer des Standortes und beschreibt, wie es dazu kam: „Vor zwei Jahren hatten wir einen Nachhaltigkeitsworkshop und dabei entstand die Idee, den Außenbereich umweltfreundlich zu gestalten. Daraus hat sich eine Nachhaltigkeitsgruppe gebildet“.

Die Gruppe hätte dann mit Unterstützung vom Umweltzentrum Hannover die Veränderung des Außenbereiches geplant. Das Umweltzentrum berät Unternehmen dabei, ihre Grünflächen umweltfreundlicher zu gestalten, um dem Insektensterben entgegenzuwirken. Dementsprechend heißt das Projekt „Außenstelle Natur – Firmengelände naturnah gestalten“ und wird von der Region Hannover gefördert.

„Weniger Asphalt und mehr Frischluft“

Rainer Meyer von der Wirtschaftsförderung der Region sagt: „Wir möchten die Industriegebiete attraktiver gestalten – weniger Asphalt und mehr Frischluft. Damit gehen wir auch in Richtung Nachhaltigkeit“. Noreen Hiery hat das Projekt am Umweltzentrum initiiert und ist „baff vom Engagement der Ikea-Mitarbeiter“. Sie erklärt auch die Aufschüttung von Gehölz am Rand der Einfahrt: „Totholz ist Leben, da leben Käfer drin“. Außerdem gibt es 600 Quadratmeter mit Insektenfreundlichen Sträuchern, Stauden und Bodendeckern, Wasserstellen und das Insektenhotel. In Zukunft soll eine begrünte „nachhaltige und gemütliche Mitarbeiterfläche hinter dem Gebäude entstehen“, erklärt Weitze.

Das Insektenhotel am Eingang haben die Ikea-Mitarbeitenden in ihrer Freizeit gebaut. Quelle: Tim Schaarschmidt

Angestellte arbeiten in ihrer Freizeit

Das dürfte auch die Angestellten freuen, die sich am Wochenende getroffen haben, um beispielsweise für das Insektenhotel Löcher in Baumstämme zu bohren. Könnte man derartiges Engagement nicht auch entlohnen – besonders da, Ikea bis 2025 klimaneutral werden möchte? Laut Weitze hätte sich niemand beschwert, denn die Mitarbeitenden würden bei ihren Arbeitseinsätzen reichlich verpflegt werden. Außerdem sei ihm „Freiwilligkeit“ bei diesem Thema sehr wichtig. Er möchte nicht, dass sich Angestellte nur wegen des Geldes an dem Projekt beteiligten.

Von Leonie Habisch