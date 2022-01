Hannover

Konnten sie sich Anfang Januar noch nicht von ihren Weihnachtsbäumen trennen – oder ist es schlicht Schusseligkeit? Obwohl die Abholaktion des städtischen Abfallentsorgers Aha längst beendet ist, liegen noch immer zahlreiche Bäume auf Gehwegen und Plätzen in den Stadtteilen Hannovers.

200 Sammelplätze in der ganzen Stadt Hannover

Bis zum 21. Januar hatten Bürgerinnen und Bürger Zeit, die ausgedienten Weihnachtsbäume an mehr als 200 Sammelplätzen im ganzen Stadtgebiet abzugeben. Dort hatte Aha die Tannen dann abgeholt und zum Kompostieren gebracht. Laut Aha-Sprecherin Helene Herich kommt es jedoch immer wieder vor, dass in Hannover nach Ende der Abholaktion wilde Sammelplätze für Weihnachtsbäume entstehen. So auch in diesem Jahr.

Und nun? Auch diese Bäume würden natürlich von Aha abgeholt werden, versichert Herich. „Wir sorgen für eine saubere Stadt.“ Die Müllwerker würden von den Abfallfahndern Hinweise erhalten, wo sich noch Tannenbäume befänden. Aha hole die Bäume dann ab, sobald dafür freie Kapazitäten vorhanden seien – bevorzugt dort, wo von den ausgedienten Bäumen eine Gefahr ausgehe.

Aha ist verärgert über Extratouren

Verärgert sind sie bei Aha dennoch. Denn eigentlich wäre für jeden, der seinen Baum loswerden wolle, ein Sammelplatz in der Nähe zu finden gewesen, sagt die Sprecherin. Auch seien die Termine rechtzeitig bekannt gegeben worden. Nun aber müssen sie bei Aha Extratouren fahren – und das wiederum passiert zulasten aller Bürgerinnen und Bürger.

Nach der Abholung Schreddern Aha-Mitarbeiter die Weihnachtsbäume und verarbeiten sie zu Biokompost. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die nachträglichen Abholaktionen führen zu zusätzlichen Kosten, die durch die Gebührenzahler gleichermaßen getragen werden müssen“, erklärt Herich. Wer seinen Tannenbaum zu spät zu einem Sammelplatz bringt oder einfach irgendwo entsorgt, begehe eine Ordnungswidrigkeit. Wie viele Weihnachtsbäume jedes Jahr auf diese Art entsorgt werden, kann Herich nicht sagen.

Hier können Sie ihren Weihnachtsbaum noch entsorgen

Im Umland hat Aha die Weihnachtsbäume, wie jedes Jahr, bis zum 21. Januar mit der normalen Grüngutabfuhr eingesammelt. Wer in der Landeshauptstadt oder im Umland jetzt noch einen Weihnachtsbaum loswerden möchte, kann ihn an einem der Wertstoffhöfe, auf einer der Deponien oder in einer Grüngutannahmestelle im Umland entsorgen.

