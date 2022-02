Hannover

Bei einem illegalen Autorennen in Hannovers Innenstadt hat ein Mercedes-Fahrer am Dienstagabend einen schweren Unfall verursacht. Der 19-Jährige aus Uetze krachte in der Bahnunterführung an der Celler Straße gegen eine Mauer. Die Polizei fahndet nun nach dem zweiten Fahrer, der an dem Rennen beteiligt war.

Der 19-Jährige war gegen 20.45 Uhr auf der Celler Straße mit seinem Mercedes C-Klasse in Richtung Hamburger Allee gerast. Zeugen berichteten später der Polizei, dass der Unfallverursacher neben einem anderen Auto gefahren sei und beide Fahrer deutlich hörbar ihre Fahrzeuge beschleunigt hätten.

Auto gerät auf Rad- und Fußweg

Der Uetzer verlor in Höhe der Einmündung Herschelstraße die Kontrolle über seinen Wagen, raste über Rad- und Fußweg. Im Tunnel durchbrach er ein Geländer und krachte mit der Beifahrerseite gegen eine Mauer. Glücklicherweise waren dort zu diesem Zeitpunkt weder Passanten noch Radfahrer unterwegs.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 34.000 Euro.

Wer gibt Hinweise auf den zweiten Raser?

Wer der andere Fahrer ist, mit dem sich der Unfallverursacher zuvor ein illegales Rennen geliefert hatte, ist unklar. „Weder zum Fahrer noch zum Fahrzeug liegen Informationen vor“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen, die sich unter Telefon (0511) 1091888 melden können.

Gegen den 19-jährigen Uetzer läuft inzwischen ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Von Britta Mahrholz