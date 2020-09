Hannover

Zwei Autos haben sich offenbar am Sonntagabend ein illegales Autorennen mitten in Hannover geliefert. Am Aegidientorplatz verlor dann ein 25-Jähriger in seiner Mercedes-Limousine die Kontrolle über seinen Wagen und rammte eine Laterne. Sein Konkurrent in einem Geländewagen konnte nach Polizeiangaben unerkannt fliehen, nach ihm wird jetzt gefahndet.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mercedes-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit vom Friedrichswall auf den Aegidientorplatz unterwegs“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Der 25-Jährige hatte vermutlich aufgrund des Tempos die Kontrolle verloren, und der weiße Mercedes CLS 400 D rammte die Laterne. Heilmann: „In der Folge geriet das Auto ins Schleudern und schlitterte auf die Fahrbahn des Aegidientorplatzes. Ein Zeuge rief nach dem Unfall gegen 19.35 Uhr die Polizei.

Zeugen geben entscheidende Hinweise

Laut Polizei verlor der 25-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über den Mercedes und rammte eine Laterne. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Während am Mercedes Totalschaden entstand, blieb der junge Fahrer unverletzt. Offenbar kristallisierte sich der Vorfall erst im Zuge der weiteren Ermittlungen als illegales Autorennen heraus – anfangs ging die Polizei von einem normalen Verkehrsunfall mit Blechschaden und ohne Verletzte aus. Erst nach „weiteren Aussagen“ kam heraus, dass der 25-Jährige sich offenbar im Vorfeld ein Wettrennen mit einem anderen Wagen geliefert hatte.

Vor dem Benz soll ein anderes Fahrzeug ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein. „Vermutlich handelte es sich um einen Geländewagen“, sagt Heilmann. „Weiteres ist derzeit nicht bekannt.“ Zeugen gaben später gegenüber der Polizei an, der Unbekannte sei trotz des Unfalls „mit unvermindertem Tempo“ in Richtung Schiffgraben davongerast. Hinweise zum Flüchtigen werden unter der Telefonnummer (0511) 109 39 20 erbeten.

Nach unerlaubten Straßenrennen drohen harte Strafen

Der Mercedesfahrer kam nach dem Unfall mit zu einer Polizeiwache. Dort durchgeführte freiwillige Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. „Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt“, sagt Heilmann. Dem 25-Jährigen wird nun die Teilnahme an einem unerlaubten Straßenrennen vorgeworfen, laut Strafgesetzbuch drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Werden Menschen gefährdet, steigt das Strafmaß auf bis zu fünf, im Falle von Schwerverletzten oder gar Toten sogar bis zu zehn Jahre.

Von Peer Hellerling