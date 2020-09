Die Suche nach dem flüchtigen zweiten Teilnehmer des illegalen Autorennens mitten in Hannover dauert an. Laut Polizei haben sich bereits erste Zeugen des Vorfalls gemeldet. Ein 25-Jähriger hatte am Sonntag die Kontrolle über seinen 340-PS-Mercedes verloren und eine Laterne am Aegidientorplatz gerammt.