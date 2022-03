Hannover

Der schreckliche Unfall in Barsinghausen mit zwei toten Kindern (2 und 6 Jahre alt) beschäftigt inzwischen nicht nur die Ermittlungsbehörden, sondern auch einen Sachverständigen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Experte soll unter anderem klären, wie schnell die Audifahrerin (39) , die auf der Gegenfahrbahn frontal in das Auto der Eltern der toten Jungen gekracht war, unterwegs war, als sie den Fahrer eines Cupra Formentor überholte.

Unfallautos wurden sichergestellt

Nach dem Unfall am Freitagnachmittag war die Straße Kirchdorfer Rehr („Umgehungsstraße“) mehr als zehn Stunden voll gesperrt – wegen der Aufräumarbeiten, der Spurensicherung und auch, weil der Gutachter seine Arbeit am Ort des Geschehens aufgenommen hatte. Zudem wurden die beteiligten Autos sichergestellt.

„Anhand der Spurenlage kann ein Sachverständiger einiges feststellen“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker. Dazu zählt auch die Geschwindigkeit, mit der beispielsweise die Audifahrerin den Cupra-Formentor-Fahrer überholte. Auf der Strecke gilt ein Tempolimit von 70 Stundenkilometer – und kein Überholverbot. Söfker rechnet damit, dass es „Wochen, wenn nicht Monate dauert, bis der Sachverständige sein Gutachten vorlegt“.

Kirchdorfer Rehr: Auf der Strecke, auf der am vergangenen Freitag die beiden kleinen Kinder bei einem Horror-Unfall starben, gilt Tempo 70. Quelle: Mirko Haendel

Gegen die Audifahrerin und den Fahrer des Cupra Formentor laufen Strafverfahren unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen. Wie am Ende eines möglichen Prozesses gegen die beiden geurteilt wird, ist offen. „Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Der Eintrag ,Verdacht auf fahrlässige Tötung‘ war ein sehr früher“, erklärt Söfker. Es müsse geklärt werden, inwiefern ein bedingter Tötungsvorsatz vorliege.

Juristen verstehen darunter, wenn ein Täter den Tod seines Gegenübers „billigend in Kauf nimmt“. Bei einem Messerstich in die Brust ist die Situation relativ klar. Bei einem illegalen Autorennen ist die rechtliche Lage hingegen schwieriger. Unter anderem auch deshalb, weil Raser auch ihren eigenen Tod in Kauf nehmen.

Der Nissan der vierköpfigen Familie wurde regelrecht von der Straße katapultiert und landete rund 20 Meter weiter auf einer angrenzenden Pferdekoppel. Quelle: Christian Elsner

Die Juristin Söfker kennt auch die Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 18. Juni 2020, als der 4. Strafsenat entschieden hat, dass die Verurteilung wegen Mordes nach einem illegalen Straßenrennen rechtskräftig sei. Das Berliner Landgericht hatte zwei Männer wegen Mordes verurteilt. Sie hatten sich ein Rennen geliefert und waren am 1. Februar 2016 mit Tempo 160 eine Rot zeigende Ampel missachtet. Dabei gab es einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto – der Fahrer starb.

Wie schwer die rechtliche Einordnung ist, zeigt die BGH-Rechtsprechung in diesem Fall. Die Verurteilung wegen Mordes gegen den zweiten Raser, der nicht direkt am Unfall beteiligt war, wurde aufgehoben. Er wurde in einer erneuten Verhandlung zu 13 Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt.

Lebenslänglich und fünf Jahre Mindeststrafe

Das Strafgesetzbuch kennt zwei Formen der vorsätzlichen Tötung: Totschlag und Mord. Bei Mord braucht es bestimmte Qualifikationsmerkmale wie Heimtücke (Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers), niedere Beweggründe (Wut, Rache). Bei Mord gibt es nur ein Strafmaß: lebenslänglich. Aber auch der Totschlag bedeutet eine vorsätzliche Tötung. Mindeststrafe: fünf Jahre Gefängnis.

Von Thomas Nagel, Britta Mahrholz und Mirko Haendel