Mit dem Festival „ Hannover leuchtet“ begeisterten das Team von Felix Reinhold und die Firma Allstars Veranstaltungstechnik 2018 etwa 120.000 Besucher mit illuminierten Gebäuden und Lichtkunst. Nun nutzt Reinhold die Technik, um Menschen Mut gegen das Coronavirus zu machen. Seit eineinhalb Wochen strahlt ein zweiköpfiges Technikteam immer neue Gebäude in Hannover an. Dabei tauchten sie etwa die Marktkirche und das Anzeiger-Hochhaus nicht nur in bunte Farben, sondern projizierten mit 3000 Watt LED-Technik auch Botschaften auf die Hintergründe: „ Hannover leuchtet gegen Corona“ und „Wir gegen Corona“, war dabei zu lesen.

„Wir wollten einfach ein Zeichen setzen“, sagt Reinhold. „Jeder bangt, wie es weitergeht. Viele Menschen kämpfen um ihre Gesundheit, Unternehmen um ihre Existenz. “ Man möchte zeigen, dass man die Krise übersteht, wenn sich alle Bewohner an die Vorgaben der Landesregierung halten – und Abstand halten oder Feiern verschieben. „Wir möchten Mut machen.“

Auch der Fackelträger am Maschsee trägt Botschaften gegen das Corona-Virus. Quelle: Rainer de Vries

Die Termine zu den nächtlichen Beleuchtungsaktionen werden im Vorfeld nicht veröffentlicht. „Wir sind aus Sicherheitsgründen nur mit zwei Leuten unterwegs. Und möchten auf jeden Fall jede Gruppenbildung vor den angestrahlten Gebäuden vermeiden“, sagt Reinhold. Die schönsten Bilder veröffentlicht er auf Facebook. Fotograf Rainer de Vries hat eine Auswahl für die HAZ zusammengestellt. Zu sehen sind die Waterloosäule, das Schloss Herrenhausen, das Welfenschloss, der NDR-Sendesaal, der Fackelträger am Maschsee und Messe-Gebäude. Ein Ende der Aktion ist vorerst nicht geplant. „Wir wollen so lange weitermachen, bis die Sicherheitsmaßnahmen anhalten.“ Als Werbung für das Festival, das im November laufen soll, möchte Reinhard die Illuminationen nicht verstanden wissen. „Uns geht es um die Botschaft!“

