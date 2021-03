Friseure dürfen öffnen, Shoppingcenter werden illuminiert

Die Ernst-August-Galerie leidet unter dem monatelangen Lockdown. Quelle: Rainer Dröse

Auf diesen Montag haben Friseure und ihre Kunden auch in Hannover sehr lange gewartet. Nach Monaten des Lockdowns dürfen die Salons endlich wieder ihre Türen öffnen. Beim Haareschneiden, Waschen und Föhnen müssen medizinische Masken getragen werden, auch andere strenge Hygienevorgaben sind einzuhalten. Doch das ist inzwischen schon selbstverständlich – und kann die Freude auf beiden Seiten kaum mindern. Dagegen leidet der Einzelhandel weiter enorm darunter, dass der Großteil der Geschäfte bis auf Weiteres dicht bleiben muss. Läden und Shoppingcenter in in der Innenstadt von Hannover beteiligen sich am Montagabend an einer bundesweiten Aktion, um auf die ihrer Einschätzung nach existenzbedrohende Situation hinzuweisen. Unter anderem sollen in der Ernst-August-Galerie von 19 Uhr an Schaufenster rot beleuchtet werden.

Lesen Sie auch: Geschäfte in Hannover leuchten als Warnung

Beratungen über „mehr Grün in der Stadt“

Hier wird gebaut: Im Grünflächenausschuss geht es auch um eine ökologische Aufwertung von Spielplätzen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Um „mehr Natur in der Stadt“ geht es am Montag im Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen des hannoverschen Rates. Die Mitglieder beschäftigen sich unter anderem mit einem Antrag der CDU-Fraktion an die Verwaltung, dafür zu sorgen, dass im Falle etwa von baubedingten Abholzungen die Ausgleichsmaßnahmen des Naturschutzes möglichst innerhalb des betroffenen Stadtteils vorgenommen werden. Die Stadt soll prüfen, ob in diesem Zusammenhang auch Spielplätze und Schulhöfe ökologisch aufgewertet werden können. Ebenfalls am Montag tagt der Gleichstellungsausschuss. Dort stellt die Stadt unter anderem die Ergebnisse einer internen Umfrage zum Homeoffice vor. Ein weiteres Thema sind Väter in Elternzeit.

Corona-konforme Warnstreiks der IG Metall

Bei den Warnstreiks der IG Metall kommen häufig rote Trillerpfeifen zum Einsatz. Quelle: picture alliance / dpa

In mehr als 20 Betrieben der Metall- und Elektroindustrie im Raum Hannover will die IG Metall von Dienstag an die Produktion unterbrechen. Die Gewerkschaft dringt bundesweit auf ein „verhandlungsfähiges“ Angebot der Arbeitgeber. Nachdem die Tarifverhandlungen bisher erfolglos verliefen, ist nun zunächst bis Mitte März mit Warnstreiks zu rechnen. Für die IG Metall Hannover hat der Zweite Bevollmächtigte Sascha Dudzik angekündigt, wegen der Corona-Pandemie auf die sonst üblichen Massenkundgebungen vor den Werkstoren zu verzichten. Stattdessen sind andere Aktionen vorgesehen: Die Beschäftigten könnten Schichten später antreten oder früher beenden. Auch digitale Proteste wie Videokonferenzen und Abwesenheitsnotizen („Ich bin im Warnstreik“) sind geplant. Die Gewerkschaft fordert bis zu 4 Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Lesen Sie auch: HAZ-Kommentar zum Tarifkonflikt: Zu viele Zugeständnisse ?

Wird das Leben in der Region wieder ein Stück normaler?

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch mehren sich die Forderungen nach Lockerungen für Schulen, Gastronomie, Reisen und Einzelhandel. Die Berliner Beschlüsse werden sich auch in Hannover auswirken; dort war etwa der Tourismus im vergangenen Jahr wegen der Covid-19-Beschränkungen um die Hälfte eingebrochen. Viele Betriebe hoffen auf ein Ostergeschäft und setzen auf die angekündigten Schnelltests. Regionspräsident Hauke Jagau und Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau haben allerdings bereits vor zu großen Erwartungen in die Schnelltests gewarnt. Sie böten zu wenig Sicherheit. Jagau geht derzeit davon aus, dass sich das Leben der Menschen Mitte bis Ende des zweiten Quartals des Jahres deutlich Richtung Normalität bewegen wird.

Lesen Sie auch: Gesundheitsamt der Region ist erheblich gewachsen

Amtsgericht verhandelt wegen Volksverhetzung

Vor dem Amtsgericht beginnt am Mittwoch ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Der Angeklagte Lukas D. soll im Mai 2020 mehrere gleichlautende Schreiben in die Hausbriefkästen von Empfängern mit ausländisch klingenden Namen eingeworfen haben. Außerdem soll er damit gedroht haben, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zu töten. Anfang Mai vergangenen Jahres hatten in der Südstadt unter anderem Anwohner der Alten Döhrener Straße, der Bodenstedt- und der Böhmerstraße Anzeige erstattet, nachdem sie rassistische Pamphlete in ihren Briefkästen gefunden hatten. Es handle sich jeweils um einen DIN-A4-Zettel, der in einem Briefumschlag steckte. Im Text wurde laut Polizei massiv gegen Ausländer gehetzt.

Hannover 96 tritt gegen Erzgebirge Aue an

Am Sonnabend können die 96-Fans wieder mitfiebern. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am Sonnabend können die Fußballfans wieder mit Hannover 96 mitfiebern. Die Mannschaft tritt beim FC Erzgebirge Aue an. Die Rivalen bewegen sich derzeit beide im Mittelfeld der 2. Bundesliga, es dürfte spannend werden. Beim Hinspiel im November in Hannover hatten sich die Konkurrenten 0:0 unentschieden getrennt. Aus den den beiden vorangegangenen Spielen ging einmal Aue, einmal Hannover als Sieger hervor – jeweils mit knappem Vorsprung und jeweils auf heimischem Rasen.

Die Recken spielen gegen den Bergischen HC

Um 18.30 Uhr am Sonnabend wird das Spiel der Recken von Hannover-Burgdorf beim Bergischen HC in der Wuppertaler Uni-Halle angepfiffen. Auch bei diesem Handballspiel könnte es knapp werden. Das Hinspiel im Oktober in der ZAG-Arena Hannover endete 30:30 unentschieden. Noch 70 Sekunden vor Schluss hatte die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:27 geführt. Am Ende erzielten die Gäste per Siebenmeter praktisch mit der Schlusssirene den Ausgleich.

Von Gabriele Schulte