Mit der Drohne über Hannovers Großbaustelle: Am langen Himmelfahrtswochenende wird ein 3,6 Kilometer langer Abschnitt der A2 mit einem Experiment saniert. Was sonst sechs Wochen dauert, soll in 88 Stunden erledigt sein. Wir zeigen die Videobilder vom Fräsen und Asphaltieren auf der Autobahn 2.