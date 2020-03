Im Vorbeifahren erfasst: Schülerin aus Hannover von Radler verletzt

Hannover

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in Hannover an einer Bushaltestelle verletzt worden. Die Schülerin trat auf den Radweg in Linden-Süd und wurde dort von einem vorbeifahrenden Radler erfasst. Der Unbekannte fuhr trotzdem einfach weiter, die Polizei sucht nun nach ihm.

Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.55 Uhr an der Haltestelle Charlottenstraße am Allerweg. Das Mädchen wollte vom Wartehäuschen über den Radweg zum Fußgängerbereich des Bürgersteigs. Dabei kam der Radfahrer von links und verletzte die Schülerin beim Zusammenstoß leicht.

Polizei sucht Radler und weitere Zeugen

Der Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und ungefähr 25 Jahre alt. Nach Angaben des Mädchens war der Mann möglicherweise auf einem Mountainbike unterwegs. Sowohl der Radfahrer als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 18 88 zu melden.

