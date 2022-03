Hannover

Im Januar musste der letzte alteingesessene Wolf mit Namen Fluffy im Zoo Hannover wegen Altersschwäche eingeschläfert werden. Jetzt sind schneller als erwartet Nachfolger in der Anlage in der Polarlandschaft Yukon Bay eingezogen. Die fünf knapp einjährigen Rüden kommen aus dem Zoo der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Eigentlich hatte der Zoo erst im weiteren Verlauf des Jahres damit gerechnet, wieder Wölfe beherbergen zu können. Dass es nun anders gekommen ist, liegt an der emsigen Nachwuchsarbeit der Grautiere in Ljubljana. „Dort sind binnen kurzer Zeit zweimal Jungtiere zur Welt gekommen“, sagt Zoo-Sprecherin Yvonne Riedelt. Das führte zu beengten Wohn- und Lebensverhältnissen. Hannover half gerne bei der Problemlösung.

Drei helle, zwei dunkle

Die fünf Timberwölfe hören auf die Namen Igor, Ivan, Jacob, Drago und Edgar. Drei der Tiere tragen ein helles Fell, die anderen zwei ein tiefbraunes. „Für uns ist es von Vorteil, dass sie sich schon kennen“, erklärt Riedelt. So mussten sie sich nicht aneinander gewöhnen, sondern nur an ihre neue Heimat. Das hat gut geklappt – „es herrscht wieder Leben am Yukon“, sagen die Tierpfleger.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Züchten wird der Zoo aus wegen einer reinen Junggesellengruppe naheliegenden Gründen auf absehbare Zeit nicht auf der Wolfsanlage. Es ergibt sich eine ähnliche Konstellation wie künftig bei den Elefanten. „Es muss Zoos geben, in denen ausschließlich männliche Tiere leben. Sonst wird die Population in den Tierparks irgendwann zu groß“, erläutert Riedelt.

Der Wolf Fluffy aus dem Vorgängerrudel war noch auf alten Wolfsanlage im Zoo geboren worden. Mit Eröffnung der Yukon Bay nebst zugehöriger Wolfsschlucht im Jahr 2010 zog er zusammen mit vier Brüdern dort ein. Das Rudel fungierte als eine Art Begrüßungskommando. Die Timberwölfe waren die ersten Tiere, die Zoo-Besucher auf dem Weg in die Polarlandschaft zu sehen bekamen. Das ist nun auch wieder so.