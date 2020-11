Hannover

Bevor sie den Van hatten, sind Ines Spicker (31) und Arne Meyer (30) in den Urlaub geflogen und haben wie so viele die Gegend mit einem Mietwagen erkundet. „Da hat uns gestört, dass wir nicht einfach an dem einen oder anderen Ort bleiben konnten, wenn es uns gut gefallen hat“, erzählt Ines. Während einer Reise durch Montenegro entstand die Idee, einen Van zu kaufen. Im Dezember 2018 hat das Paar einen Volkswagen T5 gebraucht erstanden: einen ehemaligen Werkstattwagen für rund 8000 Euro. „Den haben wir dann komplett nackig gemacht“, sagt Ines.

Etwa eineinhalb Jahre lang hat das Paar sämtliche Freizeit, vor allem am Wochenende, in den Bus gesteckt – und alles auf seinem Instagram-Kanal „Lass uns fahren“ festgehalten.

Der Ausbau des Vans stößt auf großes Interesse

Der Ausbau des Vans stieß auf großes Interesse. „Den Kanal haben wir heimlich gestartet, um den Umbau von unserem T5 für uns zu dokumentieren“, schrieben Ines und Arne, als sie feststellten, dass ihnen bereits 1000 Personen folgten. Es entstand ein Austausch mit Menschen, die auch VW-Busse umbauen. „So einen Bus auszubauen, ist nicht ganz einfach, wenn man das zum ersten Mal macht“, sagt Arne. Auf Instagram, Youtube und Pinterest habe er sich Tipps und Inspiration geholt. „Wir haben den ganzen Tag am Bus rumgeschraubt.“

Im Zuhause auf Rädern: Ines Spicker (31) und Arne Meyer (30) inspirieren ihre Instagram-Community mit ihrem nachhaltigen Vanlife. Quelle: Nancy Heusel

Und nicht nur auf Social Media zog das Projekt des Paars viel Aufmerksamkeit auf sich. Da die beiden den Bus direkt vor der Haustür in der Nordstadt umbauten, zeigten sich auch die Nachbarn interessiert: „Wir haben so super viele von unseren Nachbarn kennengelernt“, sagt Arne.

Ausbau mit Blick auf Komfort und Detail

Der Van des Paares ist nach viel Arbeit isoliert, hat Holzschränke, eine Küchenzeile mit Kühlbox und sogar eine Holzdecke. „Eine besondere Herausforderung war aber definitiv der Bau des Betts“, sagt Arne. Das sollte nämlich nicht nur praktisch und komfortabel sein, sondern auch gut aussehen. Die Fläche von etwa sechs Quadratmetern ist nun optimal ausgenutzt.

Jedes Möbelstück im Bus passt bis ins letzte Detail, und auch die Deko ist perfekt abgestimmt. „Wir haben da vielleicht etwas übertrieben“, sagt Ines und lacht.

Ines sei ursprünglich gar kein Fan vom Campen gewesen. Gerade deshalb war es ihr wichtig, dass der Bus besonders schön wird. „Ich wollte schon einen gewissen Komfort und mich auch gut organisieren können“, erzählt sie. Arne, der als Grafikdesigner arbeitet, und Ines, die im Marketingbereich tätig ist, haben deshalb so viel Wert auf die Ästhetik gelegt. „Wir hatten jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel Kohle“, sagt Ines.

Eineinhalb Jahre später haben sie rund 8000 weitere Euro in den Ausbau des Vans investiert. „Da steckt aber nicht nur viel Geld, sondern auch super viel Arbeit und Herzblut drin“, sagt Ines.

Pause unterwegs: Zwischendurch wird gekocht –im voll ausgestatteten Van ist das jederzeit möglich. Quelle: Ines Spicker/ Arne Meyer

„Wir haben unser Zuhause immer dabei“

Heute inspirieren Arne und Ines selbst andere Menschen, die ebenfalls das Vanlife leben wollen. Mittlerweile sind es 7000 Personen, die den beiden auf Instagram folgen und so quasi mitreisen. Die ersten Reisen gingen an die Ostsee, in den Harz und auch in die Lüneburger Heide – die Heimat von Arne, der aus der Nähe von Uelzen kommt. „Ich habe die Heide auf der Reise mit dem Van noch mal ganz anders erlebt“, sagt er. Generell sei ein Van ideal, um das eigene Heimatland zu erkunden.

Dennoch zog es Arne und Ines auch schon etwas weiter weg: In diesem Sommer waren die beiden in Italien unterwegs. „Wir haben mindestens einmal am Tag gesagt, dass der Van-Umbau die richtige Entscheidung war“, schwärmt Ines. Der Bus gebe ihnen die Möglichkeit, die Zeit an einem Ort richtig zu genießen. „Wir haben ja unser Zuhause immer dabei“, sagt Arne.

Bleiben, wo es schön ist: Das ist die große Freiheit beim Vanlife. Ines Spicker und Arne Meyer berichten darüber auf Instagram. Quelle: Ines Spicker/ Arne Meyer

Urlaub abseits der Touristen-Hotspots

In der Toskana haben die beiden ihren Bus auch auf Agricampeggio- Campingplätzen geparkt. Das sind Bauernhöfe oder Gärten, an denen die Besitzer Stellplätze für Vanreisende oder andere Camper bereitstellen. „Wir standen also inmitten von Olivenhainen, Obstwiesen oder auf Gemüseäckern“, so das Paar. Vor allem die Nähe zur Natur und die Ruhe habe ihnen dabei gefallen. „Deswegen würden wir auch jedem empfehlen, nicht nur Urlaub an der Küste zu machen“, sagt Ines. Das Paar hat schnell festgestellt, dass es dort oftmals viel zu voll ist. „Das ist zwar wunderschön, aber völlig überlaufen und echt nicht auszuhalten“, sagt Arne. Mit einem Van sei es optimal, auch mal das Hinterland zu erkunden, wo es „geiles Essen für wenig Geld“ gebe.

Nicht alles wird verraten Der absolute Italien-Lieblingsspotvon Ines und Arne ist ein kleines Dorf mit rund 30 Einwohnern gewesen. „Da war sonst niemand“, sagt Arne. Seitdem meiden die beiden bekannte und beliebte Regionen und zeigen auf ihrem Instagram-Kanal, wie schön das Hinterland sein kann. Die genauen Orte geben die beiden aber nicht immer bekannt. „Wir wollen ja nicht, dass so kleine Dörfer möglicherweise völlig überrannt werden“, sagt Ines. Generell tragen die beiden aufgrund ihres Instagram-Kanals eine Verantwortung und haben Vorbildcharakter für andere. „Wir werden häufig angesprochen und nach Tipps gefragt“, erzählt Ines. Und das sowohl auf Instagram als auch im echten Leben.

Einer der schönsten Reisemomente bisher sei am Lago di Bolsena gewesen: „Wir sind nachts im Dunkeln angekommen und sind am nächsten Morgen aufgewacht mit einem unglaublich tollen Ausblick aus der Heckklappe heraus. Wir standen direkt an einem wunderschönen See mit Strand“, schwärmt Arne. Auf Instagram hieß es: „Ein Punkt weniger auf unserer Vanlife-Must-do-Liste.“

Für solch einen Ausblick hat sich der Vanausbaugelohnt: Ines Spicker und Arne Meyer campenam Lago di Bolsena in Italien. Quelle: Ines Spicker/ Arne Meyer

Solche Orte entdecken Ines und Arne mit Apps wie „Park for Night“ oder aber auch mit Google Maps. Da suchen sie nach Grünflächen abseits von großen Straßen und schauen, ob sie Orte zum Campen mit dem Van finden.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die beiden Hannoveraner aktuell nicht reisen. „Wir hoffen sehr, dass es im Frühjahr wieder losgehen kann“, sagen sie. Am liebsten würden sie eine Balkanreise machen, bis nach Istanbul und auch somit dort entlangfahren, wo die Idee für ihren Vanausbau entstanden ist.

Zurück bleiben nur die Reifenspuren „Uns ist es wichtig, dass die Stellplätze hinterher wieder genauso aussehen wie vorher“, betonen Ines und Arne. So sieht das Paar davon ab, Kochabfälle, Verpackungen oder anderen Müll in der Natur zu hinterlassen. Ganz im Gegenteil: Die beiden sammeln, bevor sie einen Stellplatz verlassen, auch Müll auf, der nicht von ihnen stammt. Wenn die beiden einen Stellplatz verlassen und weiterfahren, ist lediglich die Spur der Reifen ein Indiz dafür, dass das Paar da war. „Ich finde das wirklich schlimm, wie viel Müll und vor allem Toilettenpapier mitten in der Natur, inmitten der schönsten Landschaften, zu finden ist“, sagt Ines verärgert. Da wollen die beiden mit gutem Beispiel vorangehen. „Wir nehmen auch diesen Müll mit, so schwer ist das nicht“, sagen sie. Auch Arne pflichtet bei: „Man muss sich da einfach zusammenreißen.“ Für selbstverständlich halten es Ines und Arne auch, biologisch abbaubare Produkte beim Campen mit dem Van zu nutzen wie etwa Seife und Spülmittel. „Trotzdem wird aber sämtliches Abwasser in einem Behälter gesammelt und auch auf keinen Fall in die Natur gekippt“, sagt Ines. Auch bei der Autoauswahl haben die beiden das Thema Nachhaltigkeit stets mitgedacht. „Klar ist es cool, in einem richtig alten Bus durch die Gegend zu juckeln, aber das ist dann meistens nicht besonders spritsparend“, sagt Arne. Ihr VW-Bus T5 verbraucht rund sieben Liter auf hundert Kilometer. Auch bei der Fahrweise achten Arne und Ines darauf, möglichst wenig Sprit zu verbrauchen. „Im Endeffekt ist es aber immer noch ein Dieselbus“, sagt Arne. Einen bezahlbaren Elektrobus gebe es schlichtweg noch nicht. Deshalb informieren sich die beiden derzeit über Organisationen, die es ermöglichen, beim Reisen entstandene Treibhausgase zu kompensieren. Reisende wie Ines und Arne spenden Geld, mit dem dann weltweit Projekte etwa zum Energiesparen oder zur Erzeugung von Ökostrom gefördert werden.

Von Sophie Peschke