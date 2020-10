Hannover

Die Flut an Betrugsfällen bei Corona-Soforthilfen lässt nicht nach. Die Staatsanwaltschaft Hannover teilt auf HAZ-Anfrage mit, allein sie habe in ihrem Zuständigkeitsbereich bereits 460 Verfahren geführt. „Und es kommen täglich neue hinzu“, sagt Sprecher Oliver Eisenhauer. Der Gesamtschaden im Raum Hannover wird momentan mit etwa 2,5 Millionen Euro angegeben. Immerhin: Mehr als ein Drittel der Fälle ist bereits abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ist weiter mit Abstand die Strafverfolgungsbehörde in Niedersachsen mit den meisten Verfahren. Ende September lag die Zahl noch bei 380 Fällen, bundeslandesweit waren es 916. Größtenteils handelt es sich bei den Verdächtigen um Soloselbstständige und kleine Betriebe mit maximal fünf Mitarbeitern. „Schwerpunktmäßig geht es um 9000 Euro pro Fall“, sagt Eisenhauer. Das ist die Höchstsumme, die bei der N-Bank als Zuschuss zu Beginn der Corona-Pandemie beantragt werden konnte.

Betrügerische Schrotthändler bestraft

Der aufsehenerregendste Betrugsfall kam im Juni ans Licht: Die Polizei führte in der gesamten Region Razzien gegen 49 Schrotthändler durch. Sie sollen die eingereichten Unterlagen frisiert oder gleich ganze Unternehmen erfunden haben, um an die Fördergelder zu kommen. Sowohl N-Bank als auch Ermittler wurden allerdings stutzig, weil die Antragsteller oftmals nicht nur miteinander verwandt waren, sondern oft auch wortgleiche Angaben gemacht hatten. Allein hier vermutete die Staatsanwaltschaft einen Schaden von rund 360.000 Euro. „Die Fälle sind jetzt größtenteils abgeschlossen“, sagt Eisenhauer. Die meisten Beschuldigten erhielten Strafbefehle.

Sie zählen zu den aktuell 165 Corona-Betrugsverfahren, die bereits abgeschlossen werden konnten. In 45 Fällen gab es laut Eisenhauer Strafbefehle oder Anklagen. Ein weiterer Teil wurde gegen die Zahlung einer Geldstrafe eingestellt, an andere Staatsanwaltschaften abgegeben oder beendet, weil sich der Betrugsverdacht letztlich nicht bestätigt hat. Ein Gros machen allerdings auch die Verfahren aus, die zurzeit bloß pausieren: „Sie wurden vorläufig eingestellt, weil die Gesuchten zur Fahndung ausgeschrieben sind“, sagt Eisenhauer. Etwa 50 bis 60 Personen seien aktuell nicht auffindbar, weil sie beispielsweise im Antrag falsche Adressen angaben oder untergetaucht sind. Erst am Donnerstag wurde der Fall eines angeblichen Schrotthändlers vor dem Amtsgericht Hannover verhandelt – er wurde verurteilt.

Großteil des Geldes wohl verschwunden

Weiteres Ärgernis: Ein Großteil der illegal erhaltenen 2,5 Millionen Euro bleiben wohl verschollen. Wie Eisenhauer mitteilt, konnten bisher lediglich 200.000 Euro sichergestellt werden. Die Geldstrafe bei Überführten betrage zudem üblicherweise 120 Tagessätze in variabler Höhe, abhängig vom Einkommen. Grundsätzlich entspreche die Summe vier Monatsgehältern.

Von Peer Hellerling