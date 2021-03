Immer mehr Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen in der Region Hannover

Hannover

Bundesweit infizieren sich immer mehr Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus – dieser Trend zeigt sich auch in Hannover und in den Umlandgemeinden. In der Altersgruppe der Unter-19-Jährigen ist die Zahl der Infizierten in den vergangenen drei Wochen um knapp 17 Prozent gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die die HAZ beim Gesundheitsamt der Region Hannover nachgefragt hat. Zum Vergleich: Bei den über 70-Jährigen haben die Infektionen um knapp 8 Prozent zugenommen. In der Altersgruppe der über 80-Jährigen verzeichnet das Gesundheitsamt kaum noch zusätzliche Infektionen. „Die Impfkampagne zeigt Wirkung“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt.

Immer mehr schwere Krankheitsverläufe bei Kindern

Ärzte bestätigen, dass immer mehr Kinder an Covid-19 erkranken. „Die Hälfte der Infektionen geht auf die englische Mutante des Coronavirus zurück, die offenbar deutlich ansteckender ist“, sagt Kinderarzt Thomas Buck, zugleich Obmann der Kinder- und Jugendärzte im Bezirk Hannover. Er glaubt, dass sich künftig mehr Familienmitglieder anstecken, wenn es in ihrem Kreise zu einer Infektion kommt. Bisher seien nur 25 Prozent der Angehörigen betroffen gewesen. Bei der Versammlung der niedersächsischen Ärztekammer am Wochenende hätten Kollegen berichtet, dass auch die schweren Krankheitsverläufe bei Kindern zunehmen. „Bisher war Covid-19 bei Kindern relativ harmlos“, sagt Buck.

Die Zahlen im Detail: In der Gruppe der unter Neunjährigen hatten sich Anfang Februar 1601 Kinder mit dem Coronavirus angesteckt, drei Wochen später sind es 374 Fälle mehr, ein Anstieg um gut 23 Prozent. Bei den Zehn- bis 19-Jährigen hat das Gesundheitsamt Anfang Februar 3237 Corona-Infektionen registriert, Anfang März waren es 438 mehr (13,5 Prozent). Die höchsten Infektionszahlen weist immer noch die Altersgruppe der jungen Erwachsenen (20 bis 29 Jahre) auf. Anfang März waren dem Gesundheitsamt in dieser Gruppe knapp 6000 Infizierte bekannt, drei Wochen zuvor verzeichnete das Amt 5372 Infizierte (Anstieg um knapp 12 Prozent).

Noch kein Impfstoff für Kinder zugelassen

Kinderarzt Buck erfüllt die Entwicklung mit Sorge. Alles, was bisher über die Ansteckung von Kindern mit dem Coronavirus bekannt war, werde jetzt infolge der Virusmutation auf den Kopf gestellt. Buck appelliert an Politiker, auch über eine Impfkampagne für Kinder nachzudenken. „Bisher haben wir noch nicht einmal einen Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist“, sagt der Kinderarzt.

Tatsächlich sind derzeit alle eingesetzten Impfstoffe für Erwachsene zugelassen, lediglich das Biontech-Präparat ist für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben. Das Unternehmen Moderna hat mit einer Studie zur Impfung von Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren begonnen. Auch Biontech will Kinder bis 15 Jahre testen. Ergebnisse dürften jedoch erst in ein bis zwei Jahren zu erwarten sein.

„Kindern ein normales Leben zurückgeben“

Angesichts der milden Krankheitsverläufe bei Kindern ging man stets davon aus, dass Impfungen von Minderjährigen nicht nötig seien. „Wir müssen uns fragen“, meint Kinderarzt Buck, „ob das noch so haltbar ist.“ Derzeit verwahre man Kinder in Notgruppen oder beschäftige sie zu Hause. Sämtlich Freizeitaktivitäten wie Sport und Musizieren fielen weg. „Wir müssen Kindern ihr normales Leben zurückgeben“, fordert Buck.

Von Andreas Schinkel