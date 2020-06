Hannover

In der Region Hannover sind mittlerweile zwölf Schüler an Covid 19 erkrankt. An den meisten betroffenen Schulen handelt es aber offenbar bislang um Einzelfälle. Denn nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover verteilen sich die zwölf bestätigten Corona-Fälle auf elf Schulen in der gesamten Region. In Hannover sind fünf Schulen betroffen, im Umland sechs.

56 Kontaktpersonen in Quarantäne

56 Kontaktpersonen seien insgesamt unter Quarantäne gestellt worden, hieß es am Donnerstag vonseiten des Gesundheitsamtes weiter. Ob ein Zusammenhang mit dem Massenausbruch beim Paketunternehmen UPS bestehe, sagte die Behörde nicht. Grundsätzlich gelte aber: Nicht alle Schüler, deren Covid-19 -Erkrankungen dem Gesundheitsamt bekannt seien, hätten auch am Präsenzunterricht der Schule teilgenommen. In den Schulen in der Region beginnt nach der Schließung Mitte März erst nach und nach wieder der Unterricht in der Schule. Erst Anfang dieser Woche sah der Fahrplan des Kultusministeriums die Rückkehr der zweiten, siebten und achten Klassen vor. Ab dem 15. Juni sollen dann auch die ersten, fünften und sechsten Klassen wieder in den Unterricht zurückkehren.

Verdachtsfälle in Kitas bestätigen sich nicht

Es bestehe nicht immer eine direkte Verbindung zwischen dem erkrankten Kind und dem Unterricht an der Schule, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag. Eine positive Nachricht: Drei Corona- Verdachtsfälle an hannoverschen Kitas hätten sich nicht bestätigt. Im Bereich der Kindertagesstätten gebe es bislang weiterhin nur eine, bereits öffentlich bekannt gewordene Infektion in einer Kirchenkita in Hannover. Dort gibt es auch Ärger: Mitarbeiter waren verunsichert, weil sie zwar in Quarantäne geschickt, aber nicht sofort getestet wurden. Die Kirchengewerkschaft Niedersachsen forderte umfassendere Tests, um die Ängste der Mitarbeiter beizulegen.

Erst in der vergangenen Woche waren an der Ricarda-Huch-Schule in der List die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle bekannt geworden.

