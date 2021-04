Hannover

Wer in Hannover nach Bauland sucht oder ein Haus kaufen möchte, hat es nicht leicht. Das Angebot ist rar, die Preise sind entsprechend hoch. Wir zeigen Ihnen, wo es derzeit in Hannover möglich ist, in Bauprojekten ein Eigenheim zu erwerben oder freies Bauland zu kaufen.

Karte: Der schnelle Überblick

Bauen und Wohnen in der Region Hannover: Die neue HAZ-Serie In unserer neuen HAZ-Serie erscheint jeden Donnerstag ein weiterer Artikel rund um den Immobilienmarkt in Hannover: Wo sind noch Bauflächen und Häuser verfügbar? Wo liegen die Preise? Was sollte man beim Hauskauf unbedingt beachten? Bleiben Sie laufend informiert – und behalten Sie so die Nase vorn. Weitere Infos zur neuen Serie finden Sie am Ende dieses Artikels.

Bugstraße in Anderten: Reihenhäuser für eine halbe Million

Baugebiet Anderten Bugstraße Quelle: Daniel Junker

In der Bugstraße in Hannover-Anderten errichtet die Helma-Wohnungsbau aus Lehrte vier Reihenhäuser und eine Doppelhaushälfte zum Verkauf. Sie befinden sich im Endausbau. Die Häuser haben je vier Zimmer und sind zwischen 121 und 125 Quadratmeter groß. Die Grundstücksgröße beträgt zwischen 125 und 326 Quadratmeter. Die Reihenhäuser liegen preislich zwischen 490.500 und 506.900 Euro. Für die Doppelhaushälften werden 491.900 und 516.900 Euro fällig. Die meisten Gebäude sind bereits verkauft, einige bereits reserviert. Nach der Fertigstellung dieses Bauabschnitts sind zwei weitere Doppelhaushälften und 17 Reihenhäuser geplant. Eine Rohbaubesichtigung ist möglich. Weitere Informationen vom Bauträger gibt es hier.

Badenstedt: Der Benther Blick entsteht

In Badenstedt baut die HRG auf dem Gelände der früheren Mäuseburg das Neubaugebiet Benther Blick. Quelle: KPA/Visu-L

In Badenstedt entwickelt die Sparkassentochter HRG auf dem Gelände der einstigen Versuchstieranstalt, im Volksmund Mäuseburg genannt, das Neubaugebiet Benther Blick. An der Hermann-Ehlers-Allee entsteht in einem bislang verwilderten Waldstück rund 400 Wohneinheiten, davon 51 Einfamilienhäuser im Stadthausstil. Details zu Wohngrößen und Preisen stehen noch nicht fest, Interessierte finden Kontakt zum zuständigen Mitarbeiter hier.

List: Constantin-Quartier mit Stadthäusern

Im Constantin-Quartier in Hannover-List entstehen auch Stadthäuser. Quelle: DREIDESIGN

Die Neubauten wachsen im Constantin-Quartier in der List bereits in die Höhe. Dort errichtet das Unternehmen Wohnkompanie Nord auf dem Gelände der ehemaligen VHV-Zentrale ein großes Wohnquartier. Dazu gehören etwa 250 Etagenwohnungen. Im Baufeld 4 aber, dessen Bebauung bald starten soll, sind Stadthäuser mit bis zu sechs Zimmern und Minigärten vorgesehen. Wer Interesse hat, kann sich vormerken lassen. Informationen gibt es hier.

Gartenstadt-Nord: Häuser auf der alten Kaserne

Ansicht der geplanten Gartenstadt Hannover-Nord auf der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne. Quelle: NLG

So groß wie 3 Fußballfelder ist das Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im Sahlkamp. Derzeit richtet die Niedersächsische Landgesellschaft das 2,7 Hektar große Areal her, im nächsten Jahr soll Baustart für ein großes Wohngebiet sein. Möglicherweise könnten schon 2023 die ersten Familien einziehen, so bislang die Prognose der NLG. Genaue Pläne liegen noch nicht vor und entsprechend auch keine Preise. Die Zahl der entstehenden Einheiten aber ist enorm: Etwa 250 Reihen- und Stadthäuser sind geplant, zusätzlich rund 500 Etagenwohnungen. Erste Einblicke gibt es hier.

Vitalquartier Mittelfeld: 24 Reihenhäuser entstehen

Erst werden die Mehrfamilienhäuser gebaut, dann folgen die Reihenhäuser: Richtfest im Vitalquartier. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Vitalquartier an der Seelhorst in Hannover-Mittelfeld entstehen 24 Reihen- und Ensemblehäuser westlich und östlich des inklusiven Neubaugebiets, in dem 357 Wohnungen in Geschosshäusern vorgesehen sind. Unter anderem soll eine neue geplante Kindertagesstätte der Diakovere das Bildungsangebot im neuen Wohnquartier bereichern. Die Bauarbeiten gehen sichtbar voran. Zuerst werden die Bauträger jedoch die Mehrfamilienhäuser fertigstellen, damit die Familien in den Eigenheimen nicht dauerhaft dem Baustellenlärm ausgesetzt sind. Weitere Informationen soll es bald geben – hier finden Sie die Übersicht über die Bauträger.

Bezugsfertige Häuser in der Wasserstadt ab 2021

Ein Großteil der Immobilien in der Wasserstadt wird vermietet. Auf der Seite zum alten Kern Limmers entstehen allerdings auch einige Reihenhäuser. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Wasserstadt Limmer an der Wunstorfer Straße sind auf vier Baufeldern insgesamt 39 Reihenhäuser zum Kauf und zur Miete geplant. Die Häuser werden zwischen 130 und 180 Quadratmeter groß sein, der Großteil 130 Quadratmeter. Die ersten elf Reihenhäuser sollen im Frühjahr und Sommer 2021 fertig sein, fünf weitere folgen Mitte 2022, die letzten 23 im Jahr 2023. Die Kaufpreise werden nach einer groben Schätzung der Projektleiter bei 700.000 Euro liegen. Mietpreise sind für die Häuser noch nicht bekannt. Bei den Eigentumswohnungen ist die Lage schon etwas konkreter. Meravis verkauft die exklusiven Objekte am Wasser. Die meisten sind noch zu haben, die Preise bewegen sich zwischen 315.000 und gut einer Million Euro. Weitere Informationen dazu finden Sie hier, zu den Reihenhauskonzepten hier.

Kronsberg-Nord: 14 Reihenhäuser am Lehmbuschfeld

Parkähnliche Anlage: Der Platz an den Straßen Lehmbuschfeld und Brockfeld. Quelle: Matthias Grote (Archiv)

Im Nordbereich des Expo-Stadtteils Kronsberg will das Unternehmen Baugrund ab dem vierten Quartal 2021 insgesamt 14 Reihenhäuser zum Kauf errichten. Sie entstehen am Lehmbuschfeld. Geplant sind etwa 160 Quadratmeter Wohnfläche mit Terrasse, Garten und Stellplatz. Die Preise stehen noch nicht fest, man kann sich aber hier bereits vormerken lassen.

Ecovillage: Ökowohnen am Kronsberg

Die Ökosiedlung Ecovillage enthält viel Grün. Quelle: Büros Studiomauer und Cityförster

Ebenfalls im Nordbereich des Expo-Stadtteils Kronsberg entsteht das größte Ökodorf Niedersachsens. Geplant von der eigens gegründeten Genossenschaft Ecovillage, wollen sich dort viele Menschen den Traum vom Gemeinschaftsleben auf reduzierter Wohnfläche, dafür aber mit viel Gemeinschaftsfläche verwirklichen. In wenigen Monaten soll Spatenstich für das erste Bauwerk sein. Bis die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen, dürfte es aber mindestens 2022 werden. Die Finanzierung erfolgt über Genossenschaftsanteile. Informationen gibt es hier.

Wohnen mit Expo-Blick: Kronsrode-Nord und -Mitte

Kronsrode in Hannover ist derzeit das größte Bauprojekt Niedersachsens. Im August ist der Spatenstich für das erste Gebäude erfolgt. Vielleicht schon zum Jahreswechsel 2021/2022 könnten die ersten Bewohner im Wohnquartier einziehen.

Die Erschließung der Neubaugrundstücke ist im vollen Gange. Das Quartier wächst vor der Kulisse des niederländischen Expo-Pavillons. Quelle: Rainer Dröse

In Kronsrode-Nord sind auf zehn von 13 Baufeldern insgesamt 140 Reihenhäuser mit Tiefgaragen geplant. Die dreigeschossigen Häuser werden zwischen 125 und 150 Quadratmetern groß sein und eine Grundstücksfläche von 100 bis 120 Quadratmetern haben. Davon sollen etwa 35 bis 50 Quadratmeter die Gartenfläche bilden. Die ersten elf Reihenhäuser entstehen ab 2021 im Baufeld 8 und könnten zum Jahreswechsel 2022/2023 fertig sein. Zum Kaufpreis gibt es noch keine näheren Informationen.

In Kronsrode-Mitte entstehen insgesamt 50 Stadthäuser von mehreren Bauträgern. Die Größen der Häuser unterscheiden sich je nach Bauträger und liegen zwischen 116 und 170 Quadratmetern. Unter anderen plant Gundlach im westlichen und östlichen Bereich des Baufeldes 22 sogenannte Townhouses. Zentral im inneren Bereich soll ein großzügiger Gemeinschaftshof auf der Tiefgarage mit Kinderspielbereich und Sitzmöglichkeiten entstehen. Die Grundstücke liegen in einem ähnlichen Größenbereich. Die Verantwortlichen schätzen derzeit mit einer Fertigstellung 2022 oder 2023. Preise sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen zur Großbaustelle Kronsrode erhalten Sie hier.

Kesselstraße in Limmer: Reihenhäuser auf ehemaligem Fabrikgelände

Die Visualisierung zeigt die moderne Architektur der geplanten Bauten in der Kesselstraße in Limmer. Quelle: Lenz Häuser

In der Kesselstraße in Limmer entstehen auf einem früheren Fabrikgelände bis Winter 2022 zehn Reihenhäuser zur Miete. Der Preis ist noch nicht bekannt, Meravis bereitet aber derzeit die Vermarktung vor. Die Häuser werden vier bis fünf Zimmer auf 160 bis 170 Quadratmetern groß sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bemeroder Anger: Sechs Doppelhaushälften entstehen

Das Unternehmen Weber Massivhaus baut im Bemeroder Anger sechs Doppelhaushälften. Quelle: WMH

Im Baugebiet Bemeroder Anger errichtet das Unternehmen Weber Massivhaus sechs Doppelhaushälften zu Preisen zwischen 651.512 und 715.930 Euro. Sie entstehen an der Heymesstraße 35. Ein modernes Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung, Gärten und die Nutzung der Gemeinschaftsfläche gehören zum Konzept. Informationen gibt es hier.

Wülferode: Wohnen am Wiesengarten

Hier wird weitergebaut: In Wülferode wächst das Gebiet Am Wiesengarten. Quelle: Daniel Junker

Am Nordrand von Wülferode hat das Einfamilienhausbüro der Stadt Hannover sieben Grundstücke ausgeschrieben. In dem Quartier „Am Wiesengarten“ sollen im zweiten Bauabschnitt auf Grundstücken zwischen 713 bis 828 Quadratmetern weitere frei stehende Einfamilienhäuser entstehen. Dank des Hannover-Kinder-Baulandbonus erhalten Bauwillige einen Abschlag von 10 Prozent pro Kind auf den Grundstückspreis, höchstens aber 40 Prozent. Infos gibt es hier.

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In einigen nicht oder nicht mehr aufgelisteten Baugebieten sind Häuser und Baugrundstücke bereits verkauft. Die Verfügbarkeit kann sich zudem schnell ändern.

Von Conrad von Meding