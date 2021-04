Hannover

Die Immobilien- und Grundstückspreise in der Region Hannover sind auch im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen. Parallel dazu ging wegen des knappen Angebots die Zahl der registrierten Verkäufe deutlich zurück. Unterm Strich ist deshalb die Gesamtsumme gleich geblieben: Mit Immobilienverkäufen wurden erneut rund 4,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG) in Hannover hervor. Es ist der einzige verlässliche Preisbericht: Nur dort sind die notariell beurkundeten Kaufverträge ausgewertet.

Im Schnitt 523.000 Euro für ein Haus

Ein freistehendes, gebrauchtes Einfamilienhaus wurde in der Stadt Hannover im Schnitt für 523.000 Euro verkauft, im Umland für 350.000 Euro. Die Quadratmeterpreise hierfür lagen je nach Baujahr zwischen 2900 und 4630 Euro (Stadt) und 1670 und 3170 Euro (Umland).

Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften betrugen die Kaufpreise in der Landeshauptstadt im Schnitt 400.000 Euro, im Umland dagegen 320.000 Euro. Die Quadratmeterpreise hierfür lagen je nach Baujahr zwischen 2520 und 4200 Euro (Stadt), beziehungsweise 1970 und 2870 Euro (Umland).

Preise in der Stadt um 10 Prozent gestiegen

In der Landeshauptstadt lagen die erzielten Preise für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser gut 10 Prozent über denen des Vorjahres. Bei bestehenden Reihenhäusern und Doppelhaushälften stiegen die Preise hingegen nur um etwa 2,2 Prozent. Im Umland zogen die entsprechenden Preise um 3,5 und 3,9 Prozent an.

Dem Gutachterausschuss zu Folge wechselten in der Region rund 10.900 Grundstücke den Eigentümer. Das seien 11 Prozent weniger als noch im Jahr 2019 gewesen und „der niedrigste Stand seit 2010“. Rund 3750 Ein- und Zweifamilienhäuser (Rückgang: 2 Prozent) und 4250 Eigentumswohnungen (Rückgang: 15 Prozent) bekamen neue Eigentümer. Das ist sowohl von der Zahl als auch vom Umsatz her das bedeutendste Marktsegment.

Eigentumswohnungen deutlich teurer

In einer Sonderauswertung für die HAZ hat der Gutachterausschuss ermittelt, wie sich die Preise für Eigentumswohnungen seit 2005 entwickelt haben. Damals kostete eine durchschnittliche Wohnung in Hannover-Stadt rund 74.000 Euro. 2020 waren es bei gleicher Ausstattung und Lage 186.000 Euro. Im Umland ist der Anstieg von 78.000 auf 153.000 Euro nicht ganz so stark, der Wert hat sich aber dennoch fast verdoppelt. Auf der Grundlage des ersten Quartals 2021 zeichnet sich ein erneut erheblicher Anstieg ab auf 210.000 Euro (Hannover) und 162.000 Euro (Umland).

Kaum Zwangsversteigerungen

Auf den niedrigsten Stand seit der Jahrtausendwende sank die Zahl der Eigentümerwechsel durch Zwangsversteigerungen. Kein Wunder: Selbst wenn Eigentümer ihre Kredite nicht mehr tilgen können, lässt sich ein Haus in der Regel derzeit teurer verkaufen, als die Anschaffungskosten waren. Es gab dem GAG zufolge nur 47 Fälle.

Der GAG hat auch die Bodenrichtwerte (bis auf die für Spitzenlagen in der Innenstadt) neu festgelegt. Demnach haben sich die Preise in der Landeshauptstadt seit 2010 etwas mehr als verdoppelt, in der näheren Region sind sie binnen dieser zehn Jahre um 58 Prozent gestiegen, im weiteren Umland um 54 Prozent.

Kirchrode und Steuerndieb am teuersten

Die höchsten Quadratmeterpreise für Wohnungsbauland musste man für Grundstücke in Kirchrode-Ost (900 Euro) sowie am Steuerndieb in Groß-Buchholz und im Philosophenviertel in Kleefeld und in Kirchrode-West (je 850 Euro) auf den Tisch legen. Wer in den kleineren Dörfern im Norden der Region kaufte, konnte das ab 35 Euro je Quadratmeter Bauland tun. Für den gewerblichen Geschosswohnungsbau waren die Grundstücke in der Südstadt, der Walderseestraße (List) und im Zooviertel die teuersten.

Alle Daten im Internet

Wer sich über die Bodenrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht im Detail informieren will, kann das jetzt im Internet tun: Dort stehen die Daten erstmals komplett zur Einsicht und zum Herunterladen bereit. Und das sogar gebührenfrei. Die telefonische Serviceauskunft zu den Bodenrichtwerten ist daher jetzt eingestellt worden.

Von Conrad von Meding