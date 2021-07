Prof. Christine Falk (54) ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sowie Professorin am Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die gebürtige Münchnerin hat Biologie studiert und wollte ursprünglich Virologin werden, bevor sie das Gebiet der Immunologie für sich entdeckte. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst am Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg, bevor sie vor zehn Jahren an die MHH kam. Hier beschäftigt sie sich mit Krebserkrankungen, Tumoren und Transplantation. Falk lebt in Hannovers Oststadt. sub