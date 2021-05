Hannover

Mittwochvormittag bekommen 89 Mitarbeiter der Grundschule Am Lindener Markt ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus. Da mit Impfreaktionen zu rechnen ist, hat die Schulleitung vorsorglich den Präsenzunterricht in der Schule von Mittwoch bis Freitag abgesagt. Einige Eltern sind darüber ausgesprochen verärgert. Schließlich haben sie ihre Kinder durch den Wechsel von Distanzlernen und Schulunterricht seit Monaten sowieso jeden zweiten Tag zu Hause.

„Bei manchen Eltern ist das so angekommen, als schließen wir die Schule. Das ist nicht so“, betont Schulleiterin Christiane Reineke. Die Lehrer haben Aufgaben für das Distanzlernen zu Hause vorbereitet, außerdem konnten die Familien ihre Kinder zur Notbetreuung anmelden. Rund 50 bis 60 von insgesamt 400 Schülern nehmen das wahr.

Zweitimpfung mit Biontech

Das Ärzte-Impfteam hatte die Schule darauf hingewiesen, dass bei der Zweitimpfung mit Biontech mit Nebenwirkungen zu rechnen sei. Inklusive der Schulleiterin nehmen an dem Tag nur drei Lehrer nicht an der Impfaktion teil. „Wir hatten große Sorge, dass wir die Kinder nicht betreuen können, wenn viele Kollegen ausfallen, und sie dann nach Hause schicken müssen“, berichtet Reineke. Zumal die Lerngruppen nicht gemischt werden dürfen. Manche Eltern hätten auch begrüßt, dass die Schule außerplanmäßig Distanzunterricht vorgesehen hat. Das ließe sich leichter planen, als das Kind plötzlich zu Hause zu betreuen.

„Wir hätten lieber einen Impftermin am Wochenende oder in den Ferien bekommen wie bei der Erstimpfung. Aber das können wir uns nicht aussuchen“, betont die Schulleiterin. Den Lehrern sei bewusst, dass die Eltern durch die lange Pandemiezeit sehr belastet seien. „Aber ich will keine Kollegen mit Fieber und Gliederschmerzen hier haben.“ Alle Lehrer, bei denen keine Nebenwirkungen auftreten, arbeiten an den drei Tagen in der Schule in der Notbetreuung und betreuen ihre Schüler im Distanzlernen.

Schulen planen Impftag unterschiedlich

Die Schulen gehen mit der Situation unterschiedlich um. An vielen Grundschulen wurde bei der ersten Impfung Astrazeneca eingesetzt. Teils sollen wegen der oft starken Impfreaktionen speziell von Jüngeren auf den Wirkstoff danach 70 oder auch 80 Prozent der Lehrkräfte ausgefallen sein. Eine Schulleiterin, die damals ebenfalls vorbeugend Distanzunterricht eingeplant hatte, fühlte sich danach durch die Rückmeldungen ihrer Kollegen bestätigt.

„Bei uns hatten durchaus einige Kollegen Nebenwirkungen. Wir hatten allerdings das große Glück, am Freitag vor den Osterferien geimpft zu werden“, berichtet Andreas Kathmann, Leiter der Grundschule Tiefenriede. Der Unterricht am Impftag selbst sei fast normal gelaufen. Kathmann musste nur die Pausenzeiten verlängern, damit die Lehrer jeweils in kleiner Gruppe zum Impfen gehen konnten.

Der zweite Termin für seine Schule steht noch nicht fest. Kathmann hofft, dass es wieder ein Freitag wird. Das würde ihm Probleme ersparen. Er könne nachvollziehen, wenn Schulleiter sich vorsichtig verhalten. „Das muss jeder Schulleiter für sich entscheiden.“

An der Grundschule Kestnerstraße konnten einige Lehrer nach der Erstimpfung nicht arbeiten. „Wir konnten das aber intern regeln“, berichtet Schulleiterin Uschi Albrecht. Vorgaben dazu gibt es nicht, betont sie. Die Schulleitungen versuchten, je nach Lage an der Schule zu handeln.

Schulleiterin Stefanie Schluck hat sich mit einem Notfallplan vorbereitet: An der Grundschule Stammestraße hatten die Lehrer diesen Montag ihren zweiten Impftermin. „Wenn es nicht anders geht, weil wir nicht genügend Mitarbeiter haben, informieren wir die Eltern kurzfristig.“ Die betroffenen Kinder müssen dann nach Hause zum Distanzlernen oder in die Notbetreuung gehen.

