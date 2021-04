Hannover

Einfach eine Nachricht aufs Handy und dann spontan auf dem Messegelände geimpft werden? Das ist auch in Hannover mit dem System der „Impfbrücke“ möglich – allerdings nur für bestimmte Gruppen. Bald schon soll das System laut Ordnungsdezerndent Axel von der Ohe ausgeweitet werden. Er kann sich außerdem vorstellen, die „Impfbrücke“ irgendwann auch für alle zu öffnen. „Wir wollen das Angebot ausweiten“, sagt er.

Keine einzige Impfdose soll verfallen – das ist das Prinzip der sogenannten Impfbrücke. Wer einer priorisierten Gruppe angehört und schnell im Impfzentrum sein kann, wird per SMS benachrichtigt und kann sich dann spontan aus bereits angebrochenen Dosen impfen lassen. Das gelte derzeit allerdings nur für bestimmte Personengruppen, wie Rettungskräfte, medizinisches Personal oder Beschäftigte in Obdachlosenunterkünften, sagt von der Ohe.

Es werde genau nach der Prioritätenliste der Impfverordnung vorgegangen. Momentan stünden 150 bis 200 Personen auf der Liste der „Impfbrücke“. Zwischen fünf und zehn Dosen könnten so täglich vergeben werden.

Im Mai könnten die nächsten Gruppen aufgenommen werden

Von der Ohe geht davon aus, dass im Mai auch Mitglieder der nächsten Priorisierungsgruppe in die Liste aufgenommen werden können. Das seien zum Beispiel Mitarbeitende der sogenannten kritischen Infrastruktur, also Menschen, die in Energie- und Wasserunternehmen oder beim öffentlichen Nahverkehr beschäftigt seien. Jetzt seien aber erst einmal die Personen aus der zweiten Priorisierungsgruppe dran. „Da haben wir noch nicht alle.“

Warum werden die angebrochenen Impfdosen nicht gleich den Personen geben, die ohnehin vor Ort sind? Etwa dem ebenfalls impfberechtigten 71-Jährigen, der seine Frau zum Impftermin begleitet? Mehr als 50.000 Personen stünden derzeit auf der Warteliste, hätten sich ordentlich in der Reihe angestellt und wahrscheinlich auch Nerven bei der Anmeldung gelassen, sagt von der Ohe. „Es wäre aus unserer Sicht nicht fair.“

Gibt es die „Impfbrücke“ irgendwann für alle?

Der Dezernent kann sich aber vorstellen, die „Impfbrücke“ „in einer ganz fernen Perspektive“ für alle zu öffnen. Dafür müsste aber zunächst ein Kanal geschaffen werden, über den sich Interessierte aktiv anmelden können. Zurzeit nimmt das Impfzentrum noch selbst Personen aus priorisierten Gruppen mit Anspruch auf eine Schutzimpfung in die Liste auf.

Auf das System „Impfbrücke“ haben ihn die Ratsfrau Renee Steinhoff (Grüne) aufmerksam gemacht, sagt von der Ohe. Sie habe den Einsatz der entsprechende Software in Duisburg verfolgt. Per Zufallsprinzip wählt diese Personen aus einer Liste aus und benachrichtigt sie per SMS. Entwickelt wurde sie vom Start-up „LIT labs“ aus Köln.

Schon vor dem Einsatz der „Impfbrücke“ Anfang April seien Impfdosen nicht weggeworfen worden, allerdings habe man die betreffenden Personen noch über Telefonlisten kontaktieren müssen, sagt von der Ohe. Ein weiterer Pluspunkt für den Kämmerer: Die Software sei derzeit kostenlos.

Von Alina Stillahn