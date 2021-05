Hannover

Nach Anfangsschwierigkeiten hat sich das Anmeldeverfahren beim Impfportal für einen Termin im Zentrum auf dem Messegelände weitgehend eingespielt. Manchmal allerdings scheinen Hotline und Portal immer noch überlastet und es ereignen sich skurrile und unglückliche Vorfälle rund um die Impfterminvergabe.

Spontaner Impfstoffwechsel

Torsten Michelmann hatte schon frühzeitig einen Termin für seine Mutter Karin, Jahrgang 1944, gesichert. Sie sollte mit Asztrazeneca geimpft werden, kein Problem für die Seniorin. „Am 7. April konnte meine Mutter den ersten Termin wahrnehmen, für den 30. Juni wurde der zweite Termin mit Astrazeneca im Impfzentrum Hannover angesetzt“, berichtet Torsten Michelmann. Allerdings wurde beim ersten Besuch im Zentrum spontan ein anderer Impfstoff verabreicht, und zwar das Vakzin von Moderna. „Es hieß, dass Astrazeneca an dem Tag bereits komplett verimpft sei. Wir haben uns gefreut, weil meine Mutter dann ja früher den Komplettschutz haben würde.“ Wie seiner Mutter erging es an dem Impftag noch mindestens einem Dutzend Impflingen – sie erhielten Moderna statt wie geplant Astrazeneca. Keiner hat sich beschwert.

Schon im Nachbeobachtungsbereich ging Karin Michelmann allerdings auf, dass nun ein neuer, früherer Termin für die Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff verabredet werden müsste. Ihr Sohn klapperte daraufhin vor Ort sämtliche Schalter im Impfzentrum ab – niemand konnte ihm helfen. „Die Stiko empfiehlt für die mRNA-Impfstoffe einen Abstand zwischen den beiden Impfungen von sechs Wochen, bei Astrazeneca eher von zwölf Wochen“, so Michelmann. Er setzte auf die Hotline, um einen neuen Termin zu bekommen.

Kein Impfstoff beim Hausarzt

„Wir haben es etliche Male versucht, die Leute an der Hotline sind sehr freundlich – nur helfen konnten sie uns bei unserem Problem nicht. Es hieß immer nur, wir geben das weiter.“ Und wenn die Michelmanns den zweiten Termin Ende Juni einfach stornieren würden, bekämen sie trotzdem keinen Zweittermin für den Moderna-Booster. „Wir haben es dann einfach beim Hausarzt versucht, aber der hat den Impfstoff weder vorrätig noch in Aussicht“, so Torsten Michelmann. Eigentlich wäre die zweite Dosis für seine Mutter am Mittwoch (19. Mai) fällig. „Auf ein paar Tage kommt es sicher nicht an, aber wie es aussieht, bekommt sie keine Zweitimpfung. Und sie wird kein Einzelfall sein“, sagt der Sohn.

Auch an das Impfportal und das Gesundheitsministerium hat Michelmann bereits geschrieben, bislang ohne Erfolg. Am Dienstag (18. Mai) kam allerdings per Mail eine Nachricht für seine Mutter Karin – mit zwei Impfterminen für Astrazeneca, Ende Mai und Ende August. „Jetzt ist wohl alles komplett durcheinander“, meint Michelmann. Er rechnet nicht mehr mit einer zweiten Dosis für seine Mutter im vorgegebenen Zeitfenster.

Im Gesundheitsministerium hat man sich auf HAZ-Anfrage des Falls angenommen. Nach Auskunft einer Sprecherin habe sich Karin Michelmann ein zweites Mal mit einem Doppelnamen angemeldet, daher die neuen Impftermine. „Da ich die Anmeldung für meine Mutter übernehme, kann ich das definitiv ausschließen. Vielleicht ist diese Zweitabmeldung nach unseren Nachfrage über die Impfhotline erfolgt, wir können uns das nicht erklären“, betont Michelmann.

Vielleicht klappt es ja doch noch mit einer zweiten Portion Moderna für Karin Michelmann. Die Aufhebung der Priorisierung beim Impfen dürfte die Abläufe bei der Terminvergabe allerdings nicht unbedingt erleichtern.

Von Susanna Bauch