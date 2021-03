Impfdrängler: Altenheim-Geschäftsführer ließen auch Ehepartner impfen

Hannover

Außer beim hannoverschen Altenheimbetreiber „Bethel im Norden“ gibt es auch in einem anderen evangelischen Unternehmen Ärger um die Impfung der Geschäftsführung. Mitarbeiter der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser mit Altenheimen unter anderem in Wunstorf und Neustadt werfen Vorständen und Geschäftsführern vor, gegen das Coronavirus geimpft worden zu sein, obwohl sie keinen Kontakt zu den Patienten haben. Außerdem wurden Ehepartner leitender Mitarbeiter geimpft.

Die Impfung dieser leitenden Mitarbeiter sei „unchristlich und unethisch“, heißt es in einem Brief an die HAZ. Nach Angaben der Mitarbeiter hätten die Geschäftsführer und Vorstände keinen Patientenkontakt und sich dennoch auf die internen Impflisten setzen lassen. Das Ganze sei „egoistisch“, meinen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dagegen gebe es in den Einrichtungen Patienten im ambulanten Dienst und im betreuten Wohnen, die nicht geimpft worden seien, diese müssten alle ins Impfzentrum fahren.

Ein ähnlicher Fall hatte sich auch in Hannover ereignet. Bei „Bethel im Norden“ sollen sich Geschäftsführer beim Impfen vor ihre Mitarbeiter gedrängelt haben.

Sprecher bestätigt Impfung der Ehepartner

Der Sprecher der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, Gunnar Schulz-Achelis, sagte, es sei allen Vorständen und Verwaltungskräften, die mit der vulnerablen Gruppe zu tun hätten, ein Impfangebot gemacht worden. Die leitenden Mitarbeiter hätten ihre Büros zum Beispiel in den Einrichtungen und könnten deshalb jederzeit mit Bewohnern in Kontakt kommen.

Schulz-Achelis bestätigte, dass auch Ehepartner leitender Mitarbeiter geimpft worden seien, obwohl diese nichts mit den Einrichtungen zu tun haben. „Das ist aus heutiger Sicht falsch gewesen“, meinte er. Wie viele Ehepartner geimpft wurden, sagte er nicht. Es handele sich um eine „sehr überschaubare Zahl“. Konsequenzen für die leitenden Mitarbeiter wegen der Impfung der Ehepartner seien nicht bekannt.

Von Mathias Klein