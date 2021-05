Impfdrängler in Hannover: Die meisten Schummler scheitern vor Ort

Hannover

Die Impfpriorisierung könnte bereits im Laufe des Monats Juni aufgehoben werden, und vor allem der Impfstoff von Astrazeneca ist derzeit gut verfügbar. Trotzdem versuchen immer mehr Menschen sich einen früheren Impftermin zu ergattern, obwohl sie noch nicht berechtigt sind. Im Impfzentrum Hannover hat am Wochenende ein Leser beobachtet, dass die sogenannten Impfdrängler sogar von Sicherheitspersonal des Ortes verwiesen werden mussten.

Es kommt mittlerweile häufiger vor, dass Impflinge sich mit falschen Daten für einen Termin anmelden und diesen auch erhalten. Dazu zählen etwa ein falsches Geburtsdatum oder das Erfinden einer relevanten Vorerkrankung bei den Angabe zur Anmeldung. Im Impfzentrum aber muss bei der Anmeldung eine entsprechende Bestätigung vorgelegt werden. Kann diese nicht erbracht werden, gibt es auch keine Impfung.

Unberechtigte Personen werden abgewiesen

Nicht alle geben sich mit dem gescheiterten Versuch zufrieden. „Es wurde geschimpft und beleidigt“, schreibt der Leser, der selber geimpft wurde – mit Berechtigung. Solange, bis Sicherheitspersonal eingreifen musste. „Wer sich im Impfzentrum eine Impfung abholen möchte, muss grundsätzlich eine Bescheinigung, die ihn klar erkennbar zu einer der ersten drei Prioritätsgruppen zugehörig macht, und die dazugehörige Terminbestätigung mitbringen“, betont Regionssprecher Christoph Borschel. Es komme vereinzelt vor, dass Personen versuchen, ohne diese Unterlagen vor Ort an eine Impfung zu kommen. „Diese Personen werden dann abgewiesen. Detaillierte Angaben zur Anzahl der Vorfälle und Strategien können wir nicht machen, da derartige Vorkommnisse nicht erfasst werden.“

Die Impfärzte selber sehen sich selten mit unberechtigten Impflingen konfrontiert. „Ich habe zwar nicht immer die Zeit, sämtliche Bögen noch einmal zu studieren, aber in der Regel scheitern die Schummler bereits an den diversen Anmeldestationen“, erklärt eine Ärztin. Allein die Diskussion um den Impfstoff reiße nicht ab. „Manche versuchen doch noch von Astrazenaca auf ein mRNA-Präparat zu wechseln, aber auch da gibt es wenig Chancen. Und eine niedergelassene Kollegin ergänzt, dass auch in den Praxen in Sachen Drängel-Tricks „viel versucht, aber wenig gelingen würde“.

Erstimpfung noch im Mai

Trotz der Ankündigung des Landes, bis Ende Mai Erstimpfungen zugunsten der Termine für die fälligen Zweitimpfungen zurückzustellen, erhalten etliche Menschen dennoch einen Termin für den ersehnten ersten Pieks im Impfzentrum – mit dem Vakzin von Astrazeneca aber auch Biontech, das über Pfingsten voraussichtlich zur Verfügung stehen soll.

Von Susanna Bauch