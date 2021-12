In der JVA Hannover in Hainholz sind mehrere Insassen an Corona erkrankt, nachdem ein Mitarbeiter mit Grippesymptomen in die Haftanstalt gekommen war. 60 Gefangene sind in Quarantäne. Derweil geht die Impfquote zwischen JVA-Angestellten und Insassen weit auseinander.