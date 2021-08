Hannover

Das Zelt der Johanniter Unfallhilfe steht auf einer kleinen Rasenfläche direkt neben der Raststätte Wülferode West an der A7 in Fahrtrichtung Kassel. Es dient an diesem Sonnabend als mobiles Impfzentrum, eine Art Drive-Impf sozusagen. Spontanimpfen ist angesagt, und Lkw-Fahrer auf der Durchfahrt sollen eine Zielgruppe sein.

Doch die meisten, die sich hier ihre Dosis Johnson & Johnson abholen, kommen aus der Umgebung von Hannover. Michale Quick aus Lehrte etwa: „Ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, und dann habe ich näheres auf der Homepage der Raststätte gelesen.“ Er habe lange gezögert, da er nicht so oft in der Öffentlichkeit unterwegs sei und auch sonst immer genau auf Abstand und das Tragen der Maske achte.

Impfen an der A7: „Wenn man vernünftig ist, lässt man sich impfen“

„Aber meine Mutter lag mir ständig damit in den Ohren. Und wenn man vernünftig ist, lässt man sich halt impfen.“ Zumal er ja auch auf seiner Arbeit – er fährt als Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens mit einem Tieflader von Baustelle zu Baustelle – immer wieder mit Menschen zusammenkomme.

Die Vernunft siegt: Michael Quick lässt sich von Rettungsassistent Jens Teichert impfen. Quelle: Nancy Heusel

Massenaufklärung im Halbkreis

Alle Impfwilligen müssen wie üblich zunächst einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Dafür stehen Biertische und Bänke sowohl vor als auch in dem Zelt. Nach der Registrierung gibt es ein Aufklärungsgespräch durch Dr. Sinan Manap vom Impfzentrum Hannover. Der war vom ersten Ansturm ziemlich überrascht. „Die ersten standen schon vor dem Zelt, bevor wir um 14 Uhr geöffnet haben“, erzählt er. „Statt Einzelgespräche zu führen musste ich schon auf Massenaufklärung umstellen.“

Andrang: Vor dem Regen kamen so viele Impfwillige, dass Impfarzt Dr. Sinan Manap (Mitte) Aufklärungsgespräche in der Gruppe abhalten musste. Quelle: Nancy Heusel

Heißt: Eine ganze Gruppe Impfwilliger steht im Halbkreis um den Mediziner, der über Wirkung und mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffes berichtet. Bei Johnson & Johnson reicht eine Impfung aus. „Laut Gesetz sind Sie dann nach zwei Wochen vollständig geimpft“, sagt Manap. „Für den vollständigen Schutz braucht es aber 28 Tage.“ Er empfiehlt, viel Wasser zu trinken und den Alkoholgenuss zu zügeln. Sollten Kopfschmerzen oder leichtes Fieber auftreten, könne man Paracetamol oder Ibuprofen nehmen.

Wie lange wirkt der Schutz?

Doch nach dem Gruppengespräch gibt es natürlich auch noch Einzelgespräche, bei dem Michael Quick etwa wissen will, ob dieser Impfschutz denn nun wirklich dauerhaft sei. Das aber kann der Mediziner nicht beantworten, schließlich werden entsprechende Untersuchungsergebnisse erst im Herbst erwartet. Doch Quick ist zufrieden. Und lässt sich von Rettungsassistent Jens Teichert den kleinen Piks verabreichen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorm Zelt wartet derweil Matthias Damratowski, ebenfalls aus Lehrte, mit seiner Freundin. Die sei bereits durchgeimpft, sagt er. Und da sie nun mal gerne etwas unternehmen möchte, muss er jetzt natürlich auch ran. Den Zeitpunkt hält er für günstig. „Vorher war alles so hektisch, jetzt kommt man in Ruhe schnell an die Reihe“, sagt er. Angst vor Nebenwirkungen? Habe er nicht. „Ich geh’ da frohen Mutes ran.“

Impfen auf der Autobahn: Lkw-Fahrer können kein Deutsch

Der Spontanimpftermin an der Autobahn, der zeitgleich auch auf der Raststätte Wülferode Ost auf der gegenüberliegenden Seite durchgeführt wird, soll auch Lkw-Fahrer ansprechen. Gerade deshalb wurde der Standort Autobahn gewählt. Und tatsächlich kommen einige Trucker vorbei, die meisten aus dem Ausland, etwa aus Polen. Was Dr. Manap beim Aufklärungsgespräch vor eine weitere Herausforderung stellt. Denn die meisten können kein Deutsch. „Wir machen das dann mit Händen und Füßen“, sagt der Arzt scherzhaft. Doch tatsächlich gibt es in der Regel jemanden, der dolmetschen kann. Entweder ein Begleiter oder auch nur jemand am Telefon.

Was mit einem regen Andrang begann, ebbt jedoch wetterbedingt kurz nach 15.30 Uhr wieder ab. Es fängt an zu regnen. Mal heftig, mal weniger heftig. Geimpft wird weiter, doch kommen nun deutlich weniger Menschen vorbei. Es ist aber auch nicht der letzte dezentrale Impftermin für Kurzentschlossene. Die Region Hannover will auch in der kommenden Woche wieder Stationen im Umland anfahren lassen, der Fahrplan soll in Kürze veröffentlicht werden. Täglich kann man sich auch im Impfzentrum auf dem Messegelände ohne Termin impfen lassen.

Von Andreas Krasselt