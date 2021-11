Hannover

Die Johanniter suche händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für mobile Impfteams in der Region Hannover. Grund ist der Plan der Region, die Zahl der mobilen Impfteams von derzeit acht so schnell wie möglich auf 16 zu verdoppeln. Damit will die Region möglichst viele bisher noch nicht geimpfte Menschen erreichen.

Deshalb sucht die Hilfsorganisation „kurzfristig und dringend nach medizinischem Personal mit der Befähigung zum Impfen und nach Verwaltungskräften mit Organisationstalent“, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf heißt. Die Johanniter wollen neue Mitarbeiter möglichst schon ab dem kommenden Mittwoch einstellen.

Viele Berufe sind geeignet

Bewerben können sich Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerinnen, Hebammen, Heilerziehungspflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, Pflegeassistentinnen, Rettungsassistenten, Notfallsanitäterinnen, medizinische Fachangestellte, Ärzte in Ausbildung nach dem Physikum, Notfallsanitäterinnen ab dem 2. Lehrjahr und anästhesietechnische Assistenten. Als Verwaltungskraft benötigt man keine spezielle Ausbildung, die Einweisung auf die Technik erfolgt im laufenden Betrieb.

Online gibt es die Stellenausschreibung für den medizinischen Bereich unter juh.link/w3lctt, die Ausschreibung für die Verwaltung findet sich unter juh.link/8rch6f.

Viele Ungeimpfte im Sahlkamp und im Roderbruch

„Wir müssen überall in der Region sein“, hatte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Montag gesagt. Die mobilen Impfteams würden überall dort hingeschickt, wo es hohe Inzidenzwerte und einen hohen Anteil ungeimpfter Menschen gebe. Als Beispiele nannte er in Hannover Sahlkamp und Roderbruch und im Umland den Garbsener Stadtteil Auf der Horst.

Von Mathias Klein