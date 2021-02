Hannover

Noch ist der Impfstoff knapp, aber das Bundesgesundheitsministerium ist zuversichtlich, dass bis Ende März alle Personen aus der ersten, höchsten Priorisierungsgruppe geimpft werden können. Durch die jüngst aktualisierte Impfverordnung des Bundes sind etliche weitere Personen in die zweite Priorisierungsgruppe der Impfberechtigten aufgerückt – vor allem Menschen von 18 bis 64 Jahren, die nun Anspruch auf eine Schutzimpfung mit dem zugelassenen Vektorviren-Impfstoff von Astrazeneca haben. Darüber hinaus wird eine frühere Impfung von Erziehern und Lehrern geprüft; die Zahl der Berechtigten in der zweiten Gruppe wächst.

Menschen mit Vorerkrankungen rücken vor

Ab April sollen die Menschen dieser Gruppe geimpft werden. Dazu zählen mit hoher Priorität Personen ab 70 Jahren, Demenzkranke, Menschen mit Trisomie 21, Menschen mit geistigen Behinderungen, Transplantationspatienten, zudem Bewohner und Personal von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften. Ebenfalls zur zweiten Gruppe gehören Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem Corona-Ansteckungsrisiko. Auch Polizei- und Ordnungskräfte mit hohem Infektionsrisiko besonders bei Demonstrationen, Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in relevanten Positionen zum Aufrechterhalten des Klinikangebots zählen zu dieser Gruppe.

Aber auch manche Menschen mit Vorerkrankungen sollen jetzt in Gruppe zwei vorgezogen werden, etwa Krebspatienten ohne gestopptes Tumorwachstum, Menschen mit schwerer chronischer Lungenerkrankung, mit chronischer Leber- oder Nierenerkrankung, bei Diabetes mit hohen Blutzuckerwerten, bei Fettleibigkeit mit Body-Mass-Index über 40, mit bipolarer Störung, Schizophrenie und schwerer Depression. Auch andere Risikopatienten sollen bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung in dieser Gruppe geimpft werden können.

Patienten nicht in Arztpraxen priorisieren

Ein solcher Nachweis für die Zuordnung in diese Gruppe kann bereits jetzt beantragt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat den niedergelassenen Ärzten auf dem internen Server entsprechende Formulare gesendet, die diese dann für die betroffenen Patienten ausdrucken können. „Allerdings müssen wir wegen der jüngst aktualisierten Verordnung diese Bescheinigungen ebenfalls wieder anpassen“, betont KVN-Sprecher Detlef Haffke. Die Selektion der Patientengruppen für die Arztpraxen habe sich durch die neue Verordnung verändert.

Die KVN fordert zudem von der Politik eine „Priorisierung innerhalb der Priorisierungsgruppen“. „Was passiert, wenn nicht mehr die Zentren die Listen mit den Impfberechtigten abarbeiten, sondern die Patienten in die Arztpraxen verwiesen werden?“ Die niedergelassenen Praxen stünden dafür durchaus bereit, allerdings müssten, so Haffke, für einen halbwegs reibungslosen Ablauf drei Voraussetzungen erfüllt sein: Der Impfstoff muss unproblematisch gelagert werden können, die Lieferketten (Handel-Apotheken-Praxen) müssen überschaubar sein und die Patientenklientel soll nicht in den Arztpraxen priorisiert werden. „Die Befürchtung der Mediziner ist groß, dass Patienten Schlange stehen und womöglich Personal für einen geordneten Ablauf eingesetzt werden muss“, sagt Haffke. Eine Terminvergabe per Einladung nach klaren Kriterien wie etwa Geburtsjahrgängen sei daher eine Option.

„Konkreter Ablauf ist noch nicht festgelegt“

Das Gesundheitsamt plant derzeit keine Priorisierungen innerhalb der einzelnen Impfgruppen. „Der konkrete Ablauf ist noch nicht festgelegt, aber er wird sich voraussichtlich an denen der ersten Impfgruppe orientieren“, sagt Sprecherin Anne Hage. Das bedeutet, dass sich jeder Impfberechtigte selber um einen Termin bemühen muss. Für eine Terminvereinbarung müssen sich die Menschen allerdings noch nicht als Berechtigte ausweisen. „Die Atteste gibt es von den Hausärzten, und sie müssen erst zum konkreten Impftermin mitgebracht und vorgelegt werden“, betont Christiane Mahnke, Sprecherin des Niedersächsischen Hausärzteverbandes.

Von Susanna Bauch