Hannover

Seit Montag, 6. Dezember, an gibt es in allen 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover lokale Impfzentren. Die meisten werden von der Regionsverwaltung in Kooperation mit den Kommunen und verschiedenen Hilfsorganisationen gemanagt. Das Ziel: Jeder soll unbürokratisch, vor Ort und möglichst spontan ein Impfangebot gegen Corona erhalten.

Einige Impfzentren haben auch bis spätabends offen, zum Beispiel am Landtag in Hannover montags bis sonntags 8 bis 22 Uhr. In der Weihnachtswoche gelten allerdings besondere Öffnungszeiten. Darüber hinaus gibt es dringende Hinweise der Region, was die Impfwilligen zum Termin mitbringen sollen. Lesen Sie dazu Details unter der folgenden Inhaltsübersicht.

Hier direkt zu den Infos zu den Impfzentren in Hannover und im Umland springen:

Wer darf in die Impfzentren kommen?

Alle dezentralen Impfzentren stehen Menschen aus Niedersachsen offen. Niemand soll abgewiesen werden, egal aus welcher Stadt.

Welcher Impfstoff wird angeboten?

Geimpft wird mit dem Mittel von Biontech/Pfizer sowie dem Impfstoff von Moderna. Beide Impfstoffe gelten als ausgereift und gut. Biontech/Pfizer wird vor allem für die unter 30-Jährigen empfohlen. Die Impfteams bitten dringend darum, von Diskussionen über Impfstoffwünsche abzusehen, da das die Abläufe für alle verlängert. Angeboten werden klassische Erst- und Zweitimpfungen (für alle ab zwölf Jahren) außerdem die sogenannten Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen) für den Personenkreis, der von der Stiko empfohlen wird. Das sind derzeit alle Erwachsenen. Bedingung ist in der Region Hannover, dass der vollständige Impfschutz seit mindestens vier Monaten besteht. Wem der Einmalimpfstoff Johnson & Johnson geimpft wurde, kann sich bereits nach vier Wochen boostern lassen.

Was muss ich mitbringen?

Wer sich impfen lassen möchte, benötigt seinen Ausweis und den Impfausweis, aber nicht die Krankenkassenkarte. Diese ist bei Impfterminen in Arztpraxen wichtig. Um die Abläufe zu beschleunigen, sollten unbedingt vorab zu Hause die Formulare ausgefüllt werden, die für alle Impfungen jeweils neu notwendig sind. Das erspart allen viel Zeit. Es handelt sich um drei Dokumente: das Aufklärungsblatt, das unterschrieben werden muss, sowie die beiden Anamnese- und Einwilligungsbögen, die sich hier unter den Links ausdrucken lassen.

Kommt es zu Wartezeiten?

Ja, wenn mehr Menschen gleichzeitig eine Impfung wollen, als die Impfteams Spritzen verabreichen können, dann kommt es zu Wartezeiten. Zu Beginn der Kampagne waren es teilweise mehrere Stunden. Inzwischen hört man allerorten, dass es deutlich schneller geht. Die Regionsverwaltung bittet trotzdem unbedingt darum, warme und regenfeste Kleidung mitzubringen, da die Warteschlangen häufig draußen im Freien verlaufen.

Wer bezahlt das Angebot?

Die Impfungen sind für die Patienten grundsätzlich kostenlos. Die Zentren arbeiten nicht privatwirtschaftlich, sondern sind ein Angebot der Behörden. Die Kommunen stellen und bezahlen die Räume und die Einrichtung. Die Region sichert die Lieferung des Impfstoffs ab und managt das Personal. Zum Einsatz kommen die mobilen Impfteams.

Kann ich mich trotzdem weiterhin woanders impfen lassen?

Als Regelfall gilt nach wie vor, sich bei der Hausärztin oder beim Hausarzt impfen zu lassen. Sie beraten und verabreichen sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen.

Wenn Sie bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt keinen Termin für eine Corona-Impfung bekommen können, gibt es ein weiteres Angebot: Einige Praxen in der Region haben ihre Bereitschaft für die Durchführung von Impfungen auch bei praxisfremden Bürgerinnen und Bürgern erklärt. Hier finden Sie Informationen zu diesen Praxen.

Daneben gibt es pro Landkreis für jede Kalenderwoche besonders hervorgehobene Impfpraxen, die sich auf einen Aufruf zur Impfung gemeldet haben. Diese wöchentlich wechselnden Impfpraxen können Sie nach Landkreisen sortiert einer hier veröffentlichten Liste entnehmen. Die in der Tabelle aufgeführten Wochentage bedeuten nicht, dass Sie die Praxis ohne einen Termin aufsuchen können. Da auch diese Praxen nur über eine beschränkte Menge an Impfstoff verfügen, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie mit den Praxen telefonisch oder ggf. über eine Online-Anmeldung einen Impftermin vereinbaren.

Barsinghausen: Infos zum Impfzentrum

Marktstraße 5: Impfangebot von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Burgdorf: Infos zum Impfzentrum

Marktstraße 55 (Rathaus I): Impfangebot Montag, Dienstag, Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Burgwedel: Infos zum Impfzentrum

Kokenhorststraße 2: Impfangebot am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Garbsen: Infos zu den Impfzentren

Berenbostel, Sozialzentrum im Park Immenweg 5: Impfangebot von Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr.

Auf der Horst, Hérouville-St.-Claire-Platz: Impfangebot am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Gehrden: Infos zum Impfzentrum

Kirchstraße 1–3: Impfangebot am Montag und Mittwoch von 10 bis 16 Uhr.

Hannover: Infos zu den Impfzentren (20. bis 26. Dezember)

Alle vom Gesundheitsamt der Region organisierten Impfstationen in Hannover sind in der Regel von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet – abweichende Uhrzeiten sind angegeben. Eine Ausnahme: Heiligabend sind nur Zoo Hannover, Ernst-August-Galerie und Parkplatz Regionshaus von 9-14 Uhr in Betrieb, außerdem das Impfzentrum am Landtag. Besonders lange Öffnungszeiten haben die privat betriebene Impfstation am Landtag sowie die Stationen am Zoo und an der Sophienklinik.

Parkplatz Regionshaus, Hildesheimer Straße 18 / Maschstraße 25, Heiligabend 9 bis 14 Uhr.

Zoo Hannover, Adenauerallee 1, Montag bis Donnerstag 14.30 bis 21.30 Uhr (Kinder und Erwachsene), Heiligabend 9 bis 14 Uhr.

Mühlenberg, Mühlenberger Markt 5, Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Mensa der Leibniz-Universität, Callinstraße 23, Montag und Dienstag 9 bis 16 Uhr.

Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92, Montag bis Donnerstag, 10 bis 16 Uhr.

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Roderbruchmarkt 18, Montag bis Donnerstag.

Turn Klubb zu Hannover, KlubbHaus, Tiergartenstraße 23, 30559 Hannover, Terminbuchung erforderlich auf www.impfen-hannover.de/impfangebot.

Impfzentrum am Landtag, im Outletstore des Geschäfts „Das Bett“, Leinstraße 27, montags bis sonntags täglich von 8 bis 22 Uhr (Heiligabend und an den Weihnachtstagen 8 bis 16 Uhr).

Spätimpfstelle Sophienklinik, Bischofsholer Damm 160, Montag, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Am 21. Dezember von 16 bis 1 Uhr.

Sahlkamp, Elmstraße 15, Montag und Dienstag 9 bis 14 Uhr, Donnerstag 9-17 Uhr.

Kronsberg, Thie 6, Montag und Donnerstag.

Tituskirche Hannover, Montag bis Donnerstag 9 bis 14 Uhr.

Ernst-August-Galerie, Montag bis Donnerstag 9 bis 19 Uhr (Kinder und Erwachsene), Heiligabend 9 bis 14 Uhr.

Henriettenstift, Marienstraße, bis 22. Dezember 2021 und vom 10. bis 28. Januar 2022; montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr). Die Auffrischungsimpfung gibt es bereits drei Monate nach der zweiten Impfung.

Hemmingen: Infos zum Impfzentrum

Rathausplatz 1: Impfangebot von Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr.

Isernhagen: Infos zum Impfzentrum

Jacobistraße 5: Impfangebot von Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr.

Laatzen: Infos zu den Impfzentren

Leine-Center: Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr

Spätimpfangebot Arztpraxis Würzburger Straße 15: Montag bis Donnerstag von 17 bis 21 Uhr (externes Angebot).

Langenhagen: Infos zu den Impfzentren

Fuhrenkamp 3 im Stadtteil Wiesenau: Impfangebot von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Lehrte: Infos zum Impfzentrum

Zuckerpassage 4: Impfangebot von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Neustadt: Infos zu den Impfzentren

Hans-Böckler-Straße 65: Impfangebot von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Pattensen: Infos zum Impfzentrum

Dorfgemeinschaftshaus Reden, Landstraße 8: Impfangebot am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Ronnenberg: Infos zu den Impfzentren

Senioren- und Pflegestützpunkt Calenberger Land, Löwenberger Straße 2a: Impfangebot am Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Seelze: Infos zum Impfzentrum

Lampehof 1: Impfangebot am Montag, Mittwoch, Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Sehnde: Infos zum Impfzentrum

Mittelstraße 27: Impfangebot von Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr.

Springe: Infos zum Impfzentrum

Hinter der Burg 4: Impfangebot von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Uetze: Infos zum Impfzentrum

Mittelstraße 2, Uetze-Hänigsen: Impfangebot am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Wedemark: Infos zum Impfzentrum – nur mit Anmeldung

Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, Mellendorf: Impfangebot von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Wennigsen: Infos zum Impfzentrum

Max-Planck-Straße 12: Impfangebot am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Wunstorf: Infos zum Impfzentrum

Abtei, Wasserzucht 1: Impfangebot von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.

Von Bärbel Hilbig