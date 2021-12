Hannover

Eigentlich weiß Johanna G. gar nicht genau, wo sie hin muss. Die Ärztin, die aus Sorge vor Anfeindungen ihren Namen nicht komplett öffentlich nennen möchte, ist zum dezentralen Impfen im Einsatz, die Adresse in Misburg kennt sie nicht. Muss sie auch nicht, denn die Schlange der wartenden Impfwilligen zieht sich bereits bis auf die Hauptstraße und dient prima als Wegweiser. Keine Zeit zum Zaudern, Johanna G. legt sofort los. Die Impfwilligen müssen dennoch mehrere Stunden warten an diesem Tag.

Diskussionen abblocken

„Wir sind von unserem ärztlichen Koordinator aufgefordert worden, so wenig wie möglich zu diskutieren mit den Menschen“, sagt die 48-Jährige, die seit Beginn der Impfkampagne im Impfzentrum, beim dezentralen Impfen oder auch in Pflegeheimen im Corona-Einsatz ist. Lange Auseinandersetzungen über die Vakzine sollen abgeblockt werden. „Es ist eh zu spät und definitiv keine Zeit für lange Gespräche.“ Eine weitere Vorgabe: Biontech für Personen unter 30 Jahren, Jüngere und Schwangere, Moderna für den Rest der Warte-Welt.

Mindestens dreiviertel der Menschen, so schätzt die Ärztin, stehen für das Boostern an, viele sind Senioren und Ü50. „Da hat so gut wie keiner mehr Gesprächsbedarf. Die Leute sind aufgeklärt, zweimal geimpft, durchgefroren und wollen einfach nur den Piks.“ Über Vakzine soll Johanna G. nicht diskutieren, über den Abstand von einer Zweit- zur Drittimpfung allerdings schon. „Alles unter fünf Monaten erzeugt einen zu geringen Booster-Effekt.“ Es reihen sich allerdings etliche in die Schlangen ein, die ihre zweite Dosis erst vor gut vier Monaten erhalten haben. „Es geht dabei nicht um einen Haken im Impfpass, sondern auch um die Wirkung der Auffrischung“, betont die dreifache Mutter. Bei einem zu kurzen Zeitabstand sei der Schutz nicht wirklich effektiv.

Viele junge Spätentschlossene

Diese Impfwilligen werden dann auch konsequent wieder fortgeschickt, „manche sehen das sofort ein, andere denken, dass sie einen Anspruch haben, wenn sie ein paar Stunden gewartet haben“. Ein Fahrlehrer etwa, der täglich mehrere Fahrschüler in seinem Auto hat, muss noch einmal wiederkommen. Nachdem Johanna G. ihm die Gründe erläutert hat, ist er zufrieden. Und hofft, in einem Monat nicht mehr so lange warten zu müssen.

Während die Booster-Kandidaten hoch motiviert am Tresen stehen, beobachtet Johanna G. bei den sehr wenigen Erstimpflingen eine gewisse Muffigkeit. „Wir haben keine Wahl, keine Rechte, keine Freiheiten“ – so der Tenor unter den Nachzüglern. Es kämen viele junge Leute mit altersgerechter Selbstüberschätzung – die mit Spritze wieder unter Leute wollen und bislang der Ansicht waren, sich ohnehin nicht zu infizieren. Auch Bürger mit Migrationshintergrund zählten zu den Spätentschlossenen.

Und eine Mutter mit ihren zwei Teenagern. Die Kinder hätten keine Lust mehr auf Scherereien als Ungeimpfte und wollen zudem bei Partys nicht länger ausgeschlossen sein, habe es geheißen. Überzeugung ist anders. G. erzählt, dass viele Menschen, die sich ihre erste Spritze abholen, weit davon entfernt sind, das Prozedere gut zu heißen. „Sie machen das vor allem, weil sie müssen. Und nehmen damit gewissermaßen das für sie kleinere Übel in Kauf.“ Den Satz „Ich will den Mist nicht, aber ich muss ja“, höre sie oft. Der Solidaritätsgedanke fern vom persönlichen Nutzen treibt nur wenige.

Speditionen schicken ihre Fahrer

Die Fernfahrer aus Osteuropa sind auch nicht ganz freiwillig zur Impfstation gekommen. „Der Chef hatte sie für ihre erste Dosis angemeldet, sie sollen halt fahren – grenzübergreifend“, sagt die 48-Jährige. Mit der Verständigung habe es bei der Aufklärung da leider gar nicht funktioniert, sie habe den Chef per Handy anrufen müssen, der dann zum Übersetzen vorbeikam. „Schließlich müssen die Männer ja wissen, dass sie in drei Wochen noch einmal kommen müssen zur Zweitimpfung.“

Dr. Sven Wolf, Koordinator Impfzentrum Henriettenstift Quelle: Diakovere

Johanna G. beobachtet zudem, dass nicht nur der Impfstoff, vor allem von Biontech, zuweilen knapp wird – es fehlt auch an Impfärztinnen und Helfern. Im Impfzentrum im Henriettenstift der Diakovere kann zumindest das Problem aus den eigenen Reihen und kurzfristig behoben werden. „Wenn jemand ausfällt, übernimmt ein Kollege“, sagt Sven Wolf, ärztlicher Leiter der Klinikimpfstraße an der Marienstraße. „In zwei Tagen hat es 420 Impfungen gegeben, davon 17 Erstimpfungen“, sagt der Mediziner.

Angehörige kommen zum Zuge

Die meisten Menschen in der Warteschlange seien Angehörige der Mitarbeiter, der Patienten oder Bewohner zugehöriger Einrichtungen gewesen, auch Kinder. „Viele Fragen hat es nicht gegeben. Wer hier steht, ist gut informiert und hat seine Entscheidung getroffen“, betont Wolf. Der Mediziner hat für das Impfen Vakzin von Biontech, aber auch jede Menge Moderna bestellt. „Es ist derzeit ein Glücksspiel, was bei uns wirklich ankommt.“ Auch Wolf und der Medizinische Direktor, Professor Thomas Fantini, beobachten einen Großteil an Boosterwilligen, bei denen die generelle Einstellung klar sei. „Das Alter spielt dabei keine Rolle, das Impfpublikum hier ist sehr gemischt.“

Das Angebot für alle zu öffnen berge aber laut Fantini durchaus Schwierigkeiten. „Die Warteschlange geht ja quer durchs Haus – und es gilt generelles Besuchsverbot.“ Grundsätzlich freut sich das Team aber über jeden Impfling. „Personal und Impfstoff könnten limitierender Faktor werden, ansonsten läuft es reibungslos. Keiner ist länger als fünf Minuten bei uns“, betont Mediziner Wolf.

Impfstoff wird spontan nachbestellt

In Misburg haben Johanna G. und ihre Kolleginnen die Schlangen nach Stunden abgearbeitet, sogar Impfstoff konnte noch spontan nachgeordert werden. Beschwerden von den Wartenden gab es nur wenige, „aber manche konnten ihre Einwilligung kaum noch unterschreiben, so verfroren waren die Finger.“

Von Susanna Bauch