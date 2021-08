Hannover

Die neuen Corona-Regeln besagen: Wer nicht geimpft oder genesen ist, kommt nur noch mit einem negativen Coronatest in Restaurants, Fitnessstudios, Friseure oder andere öffentlich zugängliche Räume. Ab Mitte Oktober müssen die Bürger die Tests zudem selbst bezahlen. HAZ-Leser und -Leserinnen diskutieren engagiert darüber.

Leser Marc Heinecke: Rote Linie überschritten

Nun ist es also so weit: Fast genau 60 Jahre nach dem Mauerbau und fast 32 Jahre nach dem Mauerfall wird wieder eine Mauer errichtet, die dieses Mal keine Familie, keinen Freundeskreis und keinen Lebensbereich verschont. Mit der nun gesetzlichen Brandmarkung und Schikanierung einer millionenstarken Bevölkerungsminderheit allein nach dem Kriterium der Injektion eines Vakzins haben die Regierenden eine Rote Linie überschritten, um die „kalte“ Impfpflicht durchzusetzen und die angesichts grassierender „Verschwörungstheorien“ gegebenen Versprechen zu brechen.

Ist das noch mein Land, in dem vor gar nicht so langer Zeit die Losung „Mein Bauch gehört mir!“ hieß und den staatlichen Zugriff zur körperlichen Selbstbestimmung in Schranken hielt?Marc Heinecke, Hemmingen

Leserin Kornelia Kania: In hetzerischer Schieflage

Die Debatte bekommt mittlerweile eine hetzerische Schieflage, die einmal alle zum Einhalten veranlassen sollte. Wenn nicht geimpften Personen Zugangsrechte zu bestimmten Bereichen verwehrt oder so verteuert werden sollen, dass sie sich notgedrungen zu einer Impfung entscheiden, ist das ein mittelbarer Impfzwang. Die Begründung soll sein, dass ungeimpfte Menschen andere gefährden. Stimmt, aber nicht mehr als geimpfte Menschen, denn es ist unstrittig, dass diese ebenfalls das Virus in gleichem Maße übertragen. Worin bitte liegt der gesundheitspolitische Sinn, nur ungeimpfte Personen zu testen? Vor Artikel 3 des Grundgesetzes, dem Gleichbehandlungsgrundsatz, dürfte das nur schwer zu vertreten sein. Mir ist völlig unverständlich, weshalb dieses in der Debatte ständig völlig vernachlässigt wird.

Wenn jetzt die Tests kostenpflichtig werden, ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf Versammlungsfreiheit, Besuchsrecht in Kliniken und Altenheimen nur noch für finanziell gut situierte Personen frei wählbar. Und das angesichts der Tatsache, dass die Impfung keinen absoluten Fremdschutz bewirkt?

Das Argument, wer sich nicht impfen lässt, könne nicht davon ausgehen, dass die Solidargemeinschaft für ihn einspringt, ist besonders gediegen Auch ich und wohl auch die weiteren etwa 40 Prozent der Bevölkerung, die bisher ungeimpft sind, sind Steuerzahler. Mit meinen Steuern zahle ich Autobahnen, die ich als Bahnfahrerin nicht benutze, und Schulen, die ich nicht mehr brauche. Das tue ich gern, denn das ist Solidarität: sich losgelöst vom Eigennutz in die Gesellschaft einzubringen.

Ich bin schockiert über den menschenverachtenden und die Überzeugungen von immerhin 40 Prozent der Bevölkerung komplett ausblendenden Diskurs und den Umgang mit der Situation. Hier wird eine Gruppe von Menschen stigmatisiert und ausgegrenzt, wie ich es mir in meinem Land nie hätte vorstellen können. Kornelia Kania, Barsinghausen

Leser Stefan Rautenkranz: Entscheidung der Minderheit aushalten

Die Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz sagt „Eine dauerhafte Übernahme der Kosten durch den Steuerzahler ist nicht angezeigt.“ Im Klartext : Es ist dem Steuerzahler nicht zumutbar. Ich bin der Meinung, dass diese „Kleinigkeit“ in Anbetracht der Millionenskandale, für die der Steuerzahler in den nächsten Jahre aufkommen muss, zumutbar ist. Abgesehen davon, dass vor dem Grundgesetz alle Menschen gleich sind, also auch gleich behandelt werden müssen, sehe ich als Steuerzahler nicht ein, für das Versagen der Politiker zum Beispiel im Mautskandal des immer noch amtierenden Verkehrsminister Andreas Scheuer, des Impfzentrums- und des Maskendeal-Skandals des immer noch amtierenden Gesundheitsministers Jens Span für die nächsten jahre aufzukommen. Das ist nicht zumutbar und nicht angezeigt.

Die wenigen, die sich nicht impfen lassen (wollen), die sollte unser Gesundheitssystem und unsere Demokratie aushalten, ohne dass ein Impfzwang durch die Hintertür beschlossen wird. Stefan Rautenkranz, Isernhagen

Leserin Erika Mendoza: Die Regierung weiß es besser

Mit Erstaunen habe ich die Entscheidungen der Bundesregierung in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften zur Kenntnis genommen. Mit ihrer aktuellen Entscheidung handelt die Bundesregierung sogar gegen den ausdrücklichen Rat von Prof. Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, der eindeutig fordert, dass die Geimpften und Genesenen auch getestet werden sollen, da sie ansteckend sein können – und damit ungetestet unbemerkt die Pandemie weiter verbreiten können. Stattdessen hält die Regierung am Mantra der maximalen Impfrate fest und entzieht dem Bürger das Recht, frei zu entscheiden. Wenn nicht direkt, so durch moralischen und bald auch finanziellen Druck indirekt auf jeden Fall.

Viele Impflinge, die diese Maßnahme voller Angst und im Zwiespalt ergriffen haben, weil sie ihre soziale Verantwortung sahen, müssen nun hören, dass sie zwar selbst geschützt sind und ihr persönlicher Krankheitsverlauf abgemildert ist, aber dass sie dennoch weiterhin andere Menschen anstecken können. Das Ziel, durch das Impfen persönlich eine soziale Verantwortung wahrzunehmen, wurde verfehlt. Die Geimpften haben sich tatsächlich nur – aber immerhin – persönlich geschützt.

Sprich: Der Stopp der Pandemie durch die Impfung hat nicht funktioniert. Wäre es nun nicht deutlich sozialer, den Impfstoff, der bei der Risikopopulation so wichtig ist, an die Länder abzugeben, in denen diese Gruppe noch nicht geimpft wurde? Anstatt den Druck auf die noch nicht geimpften ins Unermessliche zu steigern? Und die Kinder zu impfen, denen das Coronavirus kaum schadet?

Wir sind mündige Bürger, oder so werden wir immer dargestellt. Das Impfangebot gab es nun für jeden. Die Möglichkeit des Individualschutzes konnte und kann wahrgenommen werden. Warum erhöht die Bundesregierung nun so massiv den Druck auf die Ungeimpften? Heute wissen wir: Testen und Hygienemaßnahmen helfen vor Verbreitung der Pandemie, Impfen nicht. Jetzt weiter die Impfung als einzige Lösung anzugeben, weiterhin Druck auf Ungeimpfte als nicht „sozial agierend“ und verantwortungslos auszuüben und die Geimpften und Genesenen nicht weiter zu testen – das wäre tatsächlich ein Fehler, mit dem sich die Bundesregierung lächerlich macht, weil sie es jetzt besser weiß!Dr. med. Erika Mendoza, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Wunstorf

Leserin Brigitte Rothschild: Auch Dienstleister müssen 3-G einhalten

Welches Recht habe ich als Geimpfte, von einem „Dienstleister“ den Nachweis der 3-G- Regel zu fordern? Bisher ist nur die Rede vom Nachweis der „Kunden“, aber im Prinzip sollte doch auch gewährleistet sein, dass die andere Seite (Mitarbeiter in öffentlichen Gebäuden, beim Friseur, im Fitnessstudio) sich ebenfalls an diese Regeln halten müssen. Brigitte Rothschild, Hannover

Leser Klaus Krajenski: Überprüfung ist schwer möglich

Mit den verschiedensten Maßnahmen will man nun die Impfwilligkeit der verbliebenen etwa 40 Prozent der Bevölkerung steigern. Aber wie will man die Einhaltung der Regeln überwachen? Welche Beweise der Impfung müssen vorgelegt werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Überprüfung bei 25 000 Fußballfans möglich ist! Man sieht doch immer wieder, wie es in und vor den Stadien zugeht. Ähnliches gilt für Diskos und andere Großveranstaltungen. Klaus Krajenski, Wennigsen

Leser Werner Lilienblum: Fallzahlen in Beziehung setzen

Mehr als 10 000! Die Überschrift klingt wie eine weitere Schreckensmeldung, doch wie hoch ist das Risiko eines Impfdurchbruchs für den Einzelnen wirklich? Dafür liefert der Bericht keine Daten. Das RKI meldet fast 11 000 Fälle. Wenn wir eine Dunkelziffer mit Faktor zwei annehmen, weil manche Impfdurchbrüche unerkannt bleiben, dann sind es vielleicht etwa 22 000 Fälle. Bei einer Impfquote von rund 57 Prozent haben wir in der Bevölkerung etwa 47 Millionen vollständig Geimpfte. Das Risiko eines Impfdurchbruchs trifft demnach vier bis fünf Personen von 10 000. Damit kann jeder etwas anfangen. Zwar erwähnt der Artikel, dass die Gesellschaft für Immunologie keinen Grund zur Sorge sieht, aber der Grund erschließt sich nicht ohne Weiteres für den Leser.

Liebe HAZ, Statistiker und Epidemiologen bemängeln immer wieder, dass in der journalistischen Berichterstattung die Fallzahlen nicht in Beziehung gesetzt werden zur Grundgesamtheit, hier die Zahl der vollständig Geimpften. Dr. Werner Lilienblum, Hemmingen

Von red