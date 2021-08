Hannover

Der Kampf gegen die Pandemie nimmt zuletzt einige Wendungen. Besonders intensiv diskutiert wird, wie die Gesellschaft künftig mit denen umgehen soll, die sich ganz bewusst nicht impfen lassen. Doch auch die Spritzen für Jugendliche und das Festhalten an der Maskenpflicht sorgt für kontroverse Reaktionen. Zu den einzelnen Themen erreichten uns in den vergangenen Tagen zahlreiche Leserbriefe. Hier haben wir einige davon zusammengestellt:

Leserin Marion Ohst: Diskussion über Impfgegner nervt

Zum Bericht „Spahn will die Corona-Notlage in Deutschland beenden“ vom 6. August und der Berichterstattung über Impfverweigerer:

Wenn die Inzidenzen es zulassen, gerne! Ich befürchte nur, dass die Zahlen zum Herbst wieder so steigen, dass eine zentrale Koordination der Maßnahmen durch den Bund noch nicht verzichtbar ist. Sonst haben wir bald wieder einen unüberschaubaren Flickenteppich an Regelungen. Alle Corona-Maßnahmen der vergangenen Monate haben mich allerdings nicht so genervt wie die aktuelle Diskussion über Impfgegner, Impfverweigerer und Zögernde. Warum sollen Menschen, die geimpft werden könnten, aber das nicht wollen, weiter ihre Tests auf Kosten der Allgemeinheit erhalten? Das Argument, Familien würden belastet, zieht nicht: Die Eltern können sich impfen lassen oder ein Attest vorlegen, für die Kinder bleibt der Test kostenlos. Wer die freie Entscheidung trifft, sich nicht impfen zu lassen, soll für die finanziellen Kosten selbst aufkommen.

Besonders skandalös finde ich die neueste Idee, eine Impfung mit einem 50-Euro-Gutschein zu belohnen. Das ist ein Affront gegen alle, die sich in den vergangenen Monaten bereits impfen lassen haben, die sich beim Impfportal angemeldet und wochenlang geduldig auf ihren Termin gewartet haben. Ich will keine Belohnung für meine Impfung. Ich will auch Impfverweigerer nirgends ausschließen. Ich möchte aber auch nicht auf unbegrenzte Zeit die Testkosten für diese Menschen aus Steuergeldern mitfinanzieren. Wir müssen alle solidarisch sein. Das bedeutet aber auch, dass wir uns zum Schutz der Allgemeinheit, besonders derer, die nicht geimpft werden können, impfen lassen oder die Kosten für Tests künftig selbst tragen. Marion Ohst, Hannover

Leser Wolfgang Schneider: Mehrheit muss geschützt werden

Zum Leitartikel „Schluss mit den Debatten um Impfverweigerer“ von Kristina Dunz vom 6. August:

Frau Dunz, Sie sprechen mir aus dem Herzen! Tatsächlich ist es höchste Zeit, alle Aufmerksamkeit auf die Menschen zu richten, die sich impfen ließen beziehungsweise sich unbedingt noch impfen lassen. Menschen, die Verantwortung tragen für sich selbst und ihre Mitmenschen. Welche alten Rechte sie zurückbekommen, muss Thema sein. Wem die Gesundheit der eigenen Kinder, von Verwandten, Freunden, Mitbürgerinnen und Mitbürgern gleichgültig ist, vor diesen Leuten, vor dieser Minderheit muss die Mehrheit geschützt werden. Hoffentlich erkennt das auch bald die Politik und handelt danach. Wolfgang Schneider, Hannover

Leser Michael Marx: Nähe zu Populisten irritiert

Dankbar bin ich Ihnen dafür, dass Sie die Sorge um leider erneut steigende Inzidenzwerte zum Anlass nehmen, in der Impfdebatte der Vernunft eine Gasse zu bahnen. Es ist keine Freude und kein Vergnügen, sich im Bewusstsein eines Rest­risikos impfen zu lassen und dabei in der Region Hannover bis zu 50 Kilometer Anfahrtstrecke in Kauf genommen zu haben. Sich nicht impfen zu lassen ist aber für so gut wie alle über zwölf Jahre gesellschaftlich eindeutig die schlechtere Alternative.

Es ist verhältnismäßig, sich im Sinne gegenseitigen Gesundheitsschutzes impfen zu lassen. Das muss man ganz klar jenen Juristen entgegengehalten, die in Bewertungen unbeachtet lassen, dass ein Geimpfter auch und gerade andere Menschen schützt. Das kann aber keine Einbahnstraße sein. Insofern frage ich mich, welche gesellschaftliche Gruppen und/oder Interessen einzelne Stimmen aus SPD und der Linken in dieser Debatte vertreten. Mich irritiert da eine Nähe zur AfD und zu Populisten wie Aiwanger und Kubicki. Michael Marx, Garbsen

Leser Dr. Med. Gerhard Alvermann: Masketragen ist eine Selbstverständlichkeit

Zum Bericht „Ärzteverband lehnt Maskenpflicht ab“ vom 5. August:

„Wem der Herr gibt ein Amt ...“ gilt wohl nicht. Die Anti-Corona-Impfung soll schwerwiegende Erkrankung oder Tod verhindern, aber erkranken und die Viren weitergeben kann man selbstverständlich doch. Bei bisher fehlender Durchseuchung und zunehmenden Mutanten sollte daher das weitere Tragen einer medizinischen Maske bei entsprechenden Bedingungen für jede und jeden eine Selbstverständlichkeit sein. Dr. med. Gerhard Alvermann, Hannover

Leser Christiane Weyer: An das Wohl der Gemeinschaft denken

Wenn das Tragen einer Maske zu einer freiwillig zu wählenden individuellen Schutzmaßnahme werden soll, weiß ich jetzt schon, dass diejenigen Nichtgeimpften, die schon auf die Impfung verzichtet haben, genau die sein werden, die auch die Maske nicht mehr tragen werden. Ich als Geimpfte werde jedoch weiterhin die Maske tragen, wo es meines Erachtens notwendig ist – und mit mir viele weitere, die an das Wohl der Gemeinschaft denken ... Christiane Weyer, Sehnde-Ilten

Leserin Dr. Christiane Schreiber: Populistische Entscheidung

Zum Bericht „Kinder und Jugendliche können künftig geimpft werden“ vom 3. August:

Wem vertrauen wir bei der Einschätzung einer Impfung? Dem Politikwissenschaftler Jens Spahn und anderen Politikern oder den Vertretern der Stiko, den Ärzten Prof. Mertens und Prof. Zepp? Haben wir vonseiten der Politik schon eine medizinisch fundierte Abwägung zwischen der geringen Krankheitslast von Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und noch nicht abschätzbaren Nebenwirkungen wir zum Beispiel einer Myokarditis auf der anderen Seite gehört?

Es ist schon unerträglich, dass an den Grundsatzentscheidungen bezüglich der Pandemie keine Kinderärzte und Psychologen beteiligt sind. Die aktuelle populistische Entscheidung der Gesundheitsminister in klarem Widerspruch zur Stiko fügt weiteren Ärger hinzu. Dies wird erneut zulasten der Kinder und Jugendlichen gehen, die zunehmend in Loyalitätskonflikte gebracht werden bezüglich der Teilnahme an der Impfung.

Es ging richtigerweise bisher immer darum, Erwachsene vor den schweren Verläufen der Erkrankung zu schützen. Diese können und sollten sich jetzt impfen lassen – und nicht erneut die Kinder zum Schützen aufrufen. Dr. Christiane Schreiber, Hannover

Leser Hans-Joachim Ritz: Zurückhaltung wird disqualifiziert

Zum Bericht „Die Grenzen der Aufklärung“ vom 31. Juli:

Weltweit wurden bereits einige Milliarden RNS-Impfdosen verimpft, und außer einer oft auffällig heftigen Impfreaktion und einigen seltenen, meist harmlosen Nebenwirkungen wie einer Herzmuskelentzündung sind keine Komplikationen groß aufgefallen. Daher gelten RNS-Impfstoffe als sicher und Impfskepsis als unwissenschaftlich beziehungsweise widerlegt. Wird dies in fünf Jahren immer noch so gesehen? Diese Frage kann kein Wissenschaftler zuverlässig beantworten. Politiker schon. Sie geben bereits den Fachleuten vor, was sie zu empfehlen haben.

Aber sollen wir auf der Basis politischer Überzeugungen Schutzbefohlene wie Kinder und Ungeborene ohne Not in großer Zahl einem unbekannten Risiko aussetzen, wenn es zwei Alternativen gibt: Nichtimpfung oder Impfung mit berechenbarerem Impfstoff?

Wieso steht in der EU noch kein konventioneller Impfstoff zur Verfügung, dessen Risiken viel besser einzustufen sind? Mit hoher Wahrscheinlichkeit steht RNS-Impfstoffen eine große Zukunft bevor. Aber statt sie langsam einzuführen und die begrenzten Erfahrungen mit ihnen zu thematisieren, wird verantwortungsvolle Zurückhaltung pauschal als antiquierte oder wahnhafte Impfskepsis disqualifiziert. Hans-Joachim Ritz, Hannover

