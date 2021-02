Hannover

Anfang Februar haben sich etliche über 80-Jährige online oder telefonisch auf eine Warteliste für einen Impftermin setzen lassen – und dann nichts mehr vom Land Niedersachsen gehört. Weder eine elektronische noch eine postalische Bestätigung haben die Seniorinnen und Senioren bisher erhalten. Das soll sich jetzt ändern. In den kommenden Tagen bekommen die Über-80-Jährigen Post vom Land. „Der Tenor lautet: Wir haben euch nicht vergessen“, sagt Anne Hage Sprecherin des Sozialministeriums.

Die Schreiben vom Land an die Wartenden werden in den meisten Fällen noch keine Impftermine enthalten, sondern tragen eher zur Beruhigung bei. „Bei Fragen können sich die Menschen jederzeit an unsere Hotline wenden“, sagt die Ministeriumssprecherin. Die Nummer (08 00) 9 98 86 65 sei jetzt „erreichbarer“. Zu Beginn der Impfkampagne war die Leitung regelmäßig überlastet.

Rund 200.000 Menschen aktuell auf der Warteliste

Rund 200.000 Menschen stehen aktuell auf der Warteliste für Termine in den Impfzentren Niedersachsens. Die Terminvergabe läuft folgendermaßen ab: Sobald genügend Impfpräparate beim jeweiligen Impfzentrum eingetroffen sind, schalten die Betreiber – im Falle Hannovers Stadt- und Regionsverwaltung – Termine frei. Dabei berücksichtigen sie die Vorgaben, die die über 80-Jährigen bei ihrer Anmeldung gemacht haben, etwa eine Beschränkung auf bestimmte Wochentage oder Tageszeiten. Jeder Impfwillige bekommt zwei Termine genannt, einen für den ersten Pikser, den anderen für die Zweitimpfung. Den Über-80-Jährigen wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer verabreicht.

Das Land Niedersachsen hat sich vorgenommen, dass alle über 80-Jährigen bis kurz nach Ostern zumindest eine Erstimpfung bekommen haben. Dafür will das Land die Kapazitäten in den Impfzentren noch einmal deutlich erhöhen.

Von Andreas Schinkel