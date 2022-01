In der Impfstation des Zoos Hannover ist es am Montag zu einer Verwechslung gekommen: 42 Jungen und Mädchen, für die der Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige vorgesehen war, erhielten den Impfstoff mit der höheren Konzentration für Erwachsene, teilte die Region am Abend mit.