Impfpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Heimen: Was auf die Betroffenen jetzt zukommt

Hannover

Am 15. März tritt die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ in Kraft, die Corona-Schutzimpfungen für bestimmte Berufe obligatorisch macht. Die Impfpflicht im Pflegesektor soll vor allem jene schützen, für die das Virus besonders gefährlich ist: Alte und Kranke.

„Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ – was ist das genau?

Die neue Bundesregierung will, dass Mitarbeitende etwa von Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und Geburtshäusern ab 15. März 2022 befristet bis Jahresende nachweisen müssen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Akzeptiert wird auch ein Genesenennachweis oder ein ärztliches Attest, sofern jemand nicht geimpft werden kann. Um dieser sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu entsprechen, müssten bisher Ungeimpfte also spätestens Anfang Februar zur Erstimpfung. Denn der empfohlene Abstand zur Zweitimpfung liegt bei mindestens drei Wochen, wobei man erst zwei Wochen nach der Zweitimpfung vollständig geimpft ist.

Es zeichnet sich ab, dass einige noch ungeimpfte Kranken- und Altenpfleger das nicht mittragen werden. Droht eine Kündigungswelle?

Hierzu fehlen noch Daten. Wahrscheinlich ist es jedoch nicht, dass massenweise Pflegekräfte kündigen – auch weil vor allem in den Krankenhäusern bereits viele Mitarbeiter geimpft sind. Allerdings sieht es in der ambulanten Pflege und in Altenheimen anders aus – und die nun kommende Impfpflicht betrifft auch Mitarbeitende in Küche, Facility Management und Reinigung.

Laut Zahlen des RKI vom Oktober vergangenen Jahres haben 88,3 Prozent des Personals in medizinischen und Pflegeberufen den Piks bereits hinter sich. Belastbare aktuellere Zahlen gibt es nicht. Trotz dieses vergleichsweise hohen Werts hält es der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe für möglich, dass sich durch die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ der Personalnotstand im Pflegebereich weiter verschärfen könnte. Es gebe schon seit Jahren Defizite, erklärt Verbandspräsidentin Christel Bienstein. Wenn durch die Impfpflicht einige Pflegekräfte kündigen, könne es passieren, dass Betten abgemeldet werden, Pflegedienste Aufträge ablehnen oder manche Menschen keinen Heimplatz mehr bekommen. „Wir sind gespannt, rechnen aber nicht mit einem Massenexodus“, sagt Katharina von Croy, Sprecherin des niedersächsischen Pflegerates. Es sei keine Welle in Sicht, sie rechne mit nur wenigen Abspringern.

Geimpft oder genesen: Für das Personal in der Pflege läuft die Zeit. Quelle: images

Wie wird der Impfstatus überprüft?

Pflegeeinrichtungen müssen Mitarbeiter ohne Nachweis dem Gesundheitsamt melden. „Dieses entscheidet dann, dass die entsprechenden Mitarbeiter die Einrichtung nicht mehr betreten dürfen“, sagt von Croy. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte, auch bei Nichtvorlage eines Nachweises bestehe „keine Verpflichtung zur Freistellung von Bestandspersonal durch die Leitung der Einrichtung oder des Unternehmens“. Stattdessen liege die Entscheidung beim zuständigen Gesundheitsamt, wobei „auch die Personalsituation in der Einrichtung“ berücksichtigt werde. Das bedeutet: Automatisch verliert zunächst niemand seinen Job im Pflegebereich.

Für wen gilt die Regelung?

Von Susanna Bauch