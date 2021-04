Hannover

Über das Impfportal des Landes in die richtige Priorisierungsgruppe eingeordnet zu werden, ist zuweilen kompliziert. Denn die Auswahlkriterien für einen Anspruch auf früherer Impfberechtigung weicht im Impfportal des Gesundheitsministerium von den Vorgaben der Landesverordnung ab, indem es weniger detailliert etwa die Vorerkrankungen erläutert, die zu einer priorisierten Schutzimpfung berechtigen. Das gilt in erster Linie für Krebspatienten.

In der entsprechenden Verordnung des Bundes vom Februar, heißt es, dass Krebspatienten im Heilungsprozess, die ihre Diagnose vor weniger als fünf Jahren erhalten haben, sich für einen Termin in der zweiten Priorisierungsgruppe anmelden können. In der vorgegebenen Liste der Vorerkrankungen indes kann dieser Punkt so nicht angegeben werden, da nicht zwischen dem Zeitpunkt einer Diagnose unterschieden wird. So geht mancher Bürger beim elektronischen Impftermin leer aus, obwohl er durchaus an der Reihe wäre.

Bevorzugte Impfung für bestimmte Krebspatienten

Diese Erfahrung hat jetzt auch Karsten W. gemacht. Bei dem Enddreißiger wurde vor zwei Jahren ein Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. „Ich bin vollständig genesen und muss lediglich täglich Schilddrüsenhormone nehmen. Seither bin ich in wachsenden Abständen in der Krebsnachsorge, eine Behandlung findet daher nicht statt, es ist schlicht kein Krebs mehr vorhanden.“ Der Hausarzt hat Karsten W. darauf aufmerksam gemacht, dass er auf Grund der Vorerkrankung bevorzugt geimpft werden würde. „Vor einigen Wochen, nachdem absehbar war, dass die erste Impfgruppe versorgt sein würde, habe ich mich also in entsprechender Erwartung auf die Impfportalseite des Sozialministeriums begeben“, sagt der Jurist.

In drei Schritten wird dort abgefragt, ob eine Impfindikation besteht: Alter, Beruf und medizinische Vorbelastungen spielen eine Rolle. Bei dem dritten Filter lautet die Angabe auf der Seite des Impfportals: Ich leide an einer behandlungsbedürftigen Krebserkrankung. Bejaht man eine medizinische Indikation wird man zum Wartelistenverfahren weitergeleitet. „Da meine Krebserkrankung nicht behandlungsbedürftig ist, verneinte ich und wurde höflich darauf hingewiesen, dass ich noch nicht dran bin“, so Karsten W.

Fragenkatalog ist nicht detailliert genug

Das allerdings ist im Fall des Familienvaters nicht korrekt. Denn laut Bundesverordnung haben Personen mit behandlungsbedürftigen soliden Tumorerkrankungen, die nicht in Remission (Heilungsprozess) sind oder deren Remissionsdauer weniger als fünf Jahre beträgt mit hoher Priorität Anspruch auf Schutzimpfung. „Also fallen in die zweite Impfgruppe mitnichten nur Personen mit akuter, behandlungsbedürftiger Krebserkrankung, sondern auch solche, die in den letzten fünf Jahren an Krebs erkrankt waren“, sagt Karsten W.

Auch Anke R. hat diese Erfahrung gemacht. „Der Fragenkatalog im Impfportal ist einfach nicht detailliert genug.“ Die Heilpraktikerin hatte von vier Jahren Brustkrebs und ist derzeit symptomfrei, kommt aber laut Impfportal dennoch noch nicht zum Zuge bei einer Impfung. „Meines Erachtens unterschlägt das Impfportal eine ganze Gruppe von Impfanspruchsberechtigten. Diesen Umstand kann man nur erkennen, wenn man die zu Grunde liegende Bundesverordnung bemüht“, meint Jurist W.

Nur Berechtigungsbescheinigung zählt

Es bleibt aber die Möglichkeit, zu „schummeln“ und im Impfportal ein Häkchen hinter die Rubrik behandlungsbedürftiger Krebspatient zu setzen – und somit auf die priorisierte Warteliste vorzurutschen. Im Impfzentrum muss zum Termin ohnehin der Nachweis vorgelegt werden, der eine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe dokumentiert. Karsten W. hat es alternativ bei der Impfhotline versucht. „Dort wurde ich auf Grund meiner Vorerkrankung sofort auf die Warteliste gesetzt.“

Von Susanna Bauch