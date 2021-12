Impfstatus von Therapeuten oder Kellnern: Sind Nachfragen zulässig?

Hannover

In vielen Bereichen gilt für die Bürger derzeit die sogenannte 2G-Plus-Regel (geimpft, genesen plus getestet) – etwa bevor sie in ein Restaurant, Theater oder zur Kosmetik gehen. Wie es mit dem Impfschutz um die Dienstleister und das Personal bestellt ist, kann allerdings keiner wissen – es sei denn, er fragt gezielt nach.

Können Kunden oder Patienten den Impfstatus des Personals abfragen?

Kunden oder Patienten können zwar nach einer Impfung fragen, eine Auskunftspflicht besteht jedoch nicht, sagt der hannoversche Arbeitsrechtler Ferdinand Brüggehagen. Es kann jedoch als Kunde oder Patient aufgrund der nach wie vor geltenden 3G-Regel davon ausgegangen werden, dass der betreuende Arzt, Therapeut etc. auf jeden Fall entweder geimpft oder genesen ist – oder zumindest eine negativen Corona-Test vorweisen kann.

Dürfen Patienten etwa bei einer physiotherapeutischen Behandlung auf einen geimpften Mitarbeiter bestehen?

Wenn es dem Patienten wichtig ist, dass der Therapeut geimpft ist, kann er das Eingehen des Behandlungsvertrags vom Erhalt dieser Information abhängig machen.

Muss das Personal etwa im Restaurant dieselben Schutzkriterien erfüllen wie die Kundschaft?

Am Arbeitsplatz gilt nicht die 2G-Plus-Regel, sondern die 3G-Regel. Arbeitgeber und Beschäftigte müssen nach Paragraf 28 b Infektionsschutzgesetz entweder geimpft oder genesen sein oder einen negativen Corona-Test mitführen, so der Arbeitsrechtler. Dies muss der Arbeitgeber auch kontrollieren und dokumentieren.

Betrieblicher Infektionsschutz Auch nach Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite sind weiterhin Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes erforderlich. Die Beschäftigten müssen vor arbeitsbedingten Infektionsrisiken geschützt werden, gerade auch dann, wenn Tätigkeiten nicht in der Wohnung ausgeführt werden können. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dafür gesetzliche Regelungen aufgestellt, die zunächst bis zum 19. März 2022 gelten. Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche für alle in Präsenz Arbeitenden Antigen-Schnell- oder Selbsttests anzubieten. Die Arbeitgeber müssen auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung betriebliche Hygienekonzepte erstellen beziehungsweise vorhandene Konzepte anpassen und den Beschäftigten in geeigneter Weise zugänglich machen. Dazu wird zusätzlich auf die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und die branchenbezogenen Praxishilfen der Unfallversicherungsträger verwiesen. Die Maskenpflicht bleibt überall dort bestehen, wo technische oder organisatorische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten. Näheres ergibt sich aus dem betrieblichen Hygienekonzept. Betriebsbedingte Personenkontakte sind nach wie vor einzuschränken. Die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Auch während der Pausenzeiten und in Pausenbereichen muss der Infektionsschutz gewährleistet bleiben. Arbeitgeber müssen weiterhin Beiträge zur Erhöhung der Impfbereitschaft leisten, indem sie Beschäftigte über die Risiken einer COVID-19-Erkrankung und bestehende Möglichkeiten einer Impfung informieren, die Betriebsärzte bei betrieblichen Impfangeboten unterstützen sowie Beschäftigte zur Wahrnehmung außerbetrieblicher Impfangebote freistellen. Neu hinzugekommen sind Regelungen des betrieblichen Infektionsschutzes in §28b des Infektionsschutzgesetzes, die ebenfalls befristet bis einschließlich 19. März 2022 gelten. Betriebliche 3G-Regelungen: Arbeitgeber und Beschäftigte müssen bei Betreten der Arbeitsstätte eine Impf- und Genesenennachweis oder eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Corona-Test mitführen. Arbeitgeber müssen kontrollieren, ob die Beschäftigten dieser Verpflichtung nachkommen und diese Kontrollen dokumentieren. Homeoffice-Pflicht: Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen.

Was können Arbeitgeber von ihrem Personal verlangen hinsichtlich Corona-Schutz?

Nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung in der letzten Fassung vom 30. November 2021 gilt unter anderem für die Gastronomie, Hotels, Theater und für Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen die 2G-Plus-Regel. Gäste, Kunden und Patienten entsprechender Einrichtungen müssen daher geimpft oder genesen und getestet sein. Von einer Testpflicht sind Booster-Geimpfte ausgeschlossen. Arbeitgeber können von ihren Beschäftigten nicht mehr verlangen, als die aktuelle Gesetzes- und Verordnungslage vorschreibt. Sie können insbesondere keine Impfung verlangen. Die 2G-Plus-Regel gilt also nicht für Beschäftigte in entsprechenden Einrichtungen. Für diese gilt nach wie vor „nur“ die 3G-Regel. Es reicht also aus, wenn die Beschäftigten jeweils einen negativen Corona-Test vorlegen. Es steht einem Arbeitgeber allerdings frei, von seinen Beschäftigten die 2G-Plus-Regel einzufordern. Da die Beschäftigten jedoch nicht zu einer Impfung verpflichtet sind, müsste ein Arbeitgeber sie sodann mit Entgeltfortzahlungsverpflichtung freistellen.

Gilt die 2G-Plus-Regel also nicht für Beschäftigte?

Die 2G-Plus-Regel gilt für Besucher von Gastronomie, Hotels, Theater und Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen, nicht jedoch für die dort Beschäftigten. Für diese gilt – nach wie vor – die 3G-Regel mit der Pflicht zur täglichen Vorlage eines negativen Coronatests. Dies führt zu dem aus meiner Sicht kuriosen Ergebnis, so Jurist Brüggehagen, dass etwa ein Theaterbesucher den 2G-Plus-Status nachweisen muss, während ein Platzanweiser im Theater nur einen negativen Coronatest vorlegen muss, ohne geimpft zu sein.

Von Susanna Bauch