Hannover

In Niedersachsens Impfzentren laufen die Corona-Impfungen der über 80-Jährigen bislang schleppend – was auch an der schlechten Erreichbarkeit der Impf-Hotline des Landes (0800 –9988665) Niedersachsen liegt. Auf diesem Wege einen Termin zu vereinbaren, gestaltet sich für viele schwierig. Und für die Online-Terminvereinbarung fehlen oft die technischen Mittel. Deshalb macht der Sozialverband Deutschland (SoVD) seinen Mitgliedern ein Angebot: Über ein Service-Telefon unterstützt er sie und übernimmt die Vereinbarung eines Impftermins.

„ All diejenigen, denen es nicht möglich ist, selbstständig einen Termin zu machen, unterstützen wir und übernehmen die Koordination“, sagt Ingeborg Saffe, Vorsitzende des SoVD-Kreisverbandes in Hannover. Die Überlastung der Impf-Hotline sei zusätzlich problematisch, weil Anruferinnen und Anrufer ihre Fragen nicht stellen könnten – zum Beispiel, wann genau sie an der Reihe sind. „Wir vermitteln unseren Mitgliedern nicht nur einen Termin, sondern stehen auch bei Fragen rund um den Impfprozess zur Seite“, erläutert Saffe.

Das Service-Telefon des SoVD ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 656107-25 erreichbar.

Von Susanna Bauch