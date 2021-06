Hannover

Wer auf eine Impfung durch die seit Wochenmitte für alle Bürger geöffnete Impfbrücke hofft, braucht großes Glück. Denn durch die Impfbrücke können nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel im Durchschnitt pro Tag fünf bis zehn Impfdosen vergeben werden. Dem standen am Freitagnachmittag rund 16.000 Anmeldungen von Interessenten für einen spontanen Impftermin gegenüber. Unter den Interessenten werden die Impfdosen mithilfe eines Computerprogramms verlost.

Bürger kritisieren knappes Zeitfenster

Wie berichtet, hat seit Wochenmitte jeder Regionsbürger die Möglichkeit, ohne Impftermin eine der täglich übrig gebliebenen Dosen im Impfzentrum auf dem Messegelände verabreicht zu bekommen. Damit sollen übrig gebliebene Impfdosen, die noch am selben Tag vergeben werden müssen, kurzfristig verteilt werden. Damit soll verhindert werden, dass die wertvollen Dosen vernichtet werden müssen.

Allerdings gibt es von Bürgern zum Beispiel aus Großburgwedel, Neustadt oder Uetze Kritik an der Vorgabe der Impfbrücke, innerhalb von 30 Minuten den Termin dann auch tatsächlich wahrnehmen zu müssen. Nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel, müsse jeder selbst einschätzen, ob man die Anfahrt in der vorgegebenen Zeit hinbekomme oder nicht. Wer für eine Impfung ausgelost werde, erhalte eine SMS mit Uhrzeit, zu der man im Impfzentrum erscheinen soll. In der Regel habe man dafür 30 bis 45 Minuten Zeit, meint der Sprecher. Die SMS könne aber auch ein größeres Zeitfenster für die Fahrt zum Impfzentrum beinhalten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmeldung nur für Menschen ab 18 Jahren

Um sich für die Impfbrücke zu registrieren, müssen sich Interessierte unter hannover.impfbruecke.de mit Geburtsdatum, Postleitzahl und Mobilfunknummer registrieren. Sollte Impfstoff übrig bleiben, aktiviert das Impfzentrum den Zufallsgenerator und die Software verschickt Kurzmitteilungen an zufällig ausgewählte Menschen, die sich registriert haben. Die Anmeldungen gelten jeweils immer nur bis zum Sonntag, 23.59 Uhr. Wer dann in der darauffolgenden Woche bei der Impftermin-Verlosung dabei sein möchte, muss sich erneut anmelden.

Anmelden können sich dort alle Bürger mit dem ersten Wohnsitz in der Region Hannover, die noch keine Erstimpfung erhalten haben. Aus organisatorischen und rechtlichen Gründen werde jedoch nur die Anmeldung ab 18 Jahren berücksichtigt.

Von Mathias Klein