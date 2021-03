Hannover

Nach dem Aussetzen der Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff stellen sich viele Fragen, Lesen Sie hier, was wir wissen – und was wir nicht wissen:

Wer muss nun auf eine Impfung vorerst verzichten?

Auch in der Region Hannover wird die Verimpfung des Astrazeneca-Vakzins vorerst ausgesetzt. „Für den stationären Betrieb im Impfzentrum sind bis einschließlich Freitag, 19. März, zunächst keine Auswirkungen zu erwarten. Der Grund: Im Impfzentrum werden derzeit die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht“, sagt der städtische Ordnungsdezernent Dr. Axel von der Ohe. Termine müssen demnach bis Freitag nicht abgesagt werden. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

Vor dem Impfzentrum in der Halle 25 waren am Montagnachmittag zahlreiche ältere Menschen sowie deren Angehörige unterwegs – auch sie wurden mit dem Biontech-Impfstoff versorgt. Vor allem am Ausgang bildeten sich Warteschlangen. Nach HAZ-Informationen gab es keine Einschränkungen.

Doch es werden auch zahlreiche Impfungen ausfallen. Betroffen sind die mobilen Impfteams in der Region. Sie verimpfen hauptsächlich Astrazeneca an Menschen, die kürzlich in die Prioritätsgruppe 1 aufgerückt sind. Ab sofort werden die Impfungen für Pflegekräfte, Menschen mit Patientenkontakt sowie Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Stadt und Region haben außerdem die Lieferung von Astrazeneca an die Kliniken in der Region Hannover ausgesetzt.

Auch aus den Impfungen an Schulen, die ab Mittwoch, 17. März, starten sollten, wird vorerst nichts. „Die betroffenen Einrichtungen werden derzeit über die Absagen informiert“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Was passiert nun mit den bereits vergebenen Impfterminen?

Das ist noch unklar. Die konkreten Folgen, wie etwa der Umgang mit Lagerbeständen oder neue Terminvergaben, würden jetzt geprüft, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag. Es sei absolut unerlässlich, dass das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) den Fällen jetzt „akribisch auf den Grund gehe“ und mögliche Zusammenhänge zwischen der Impfung und aufgetretenen Hirnvenen-Thrombosen aufdeckt beziehungsweise ausschließe, betonte Behrens. „Solange wird Niedersachsen die Impfungen mit Astrazeneca aussetzen.“

Bei der Region wurde man am Montag über den Stopp der Impfungen überrascht. Daher bleiben vorerst einige Fragen offen. So muss etwa geklärt werden, wie es mit Personen weitergeht, die ihre Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben – und derzeit auf die Folgeimpfung warten.

Ob sich Betroffene, die bereits einen Termin haben, nun selbst um einen Ersatztermin bemühen müssen oder ob sie individuell informiert werden, stand am Montag noch nicht fest.

Was passiert mit dem nun ungenutzten Impfstoff?

Der Impfstopp von Astrazeneca kommt für die Region Hannover zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wie Regionssprecher Borschel mitteilt, sollten Anfang April rund 25.000 Dosen nach Hannover geliefert werden. „Wir prüfen nun die Lage und stimmen uns eng mit dem Land ab, wie wir weiter verfahren“, sagt Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region Hannover. Prognosen über die Verfügbarkeit von Impfstoffen in den kommenden Wochen seien derzeit unmöglich, dazu reichten die derzeit vorliegenden Informationen nicht aus, so Drautz und von der Ohe.

Warum wurden die Impfungen überhaupt ausgesetzt?

Ganz Deutschland setzt die Nutzung des Impfstoffs von Astrazeneca vorsorglich aus. Grund sind Meldungen von Blutgerinnseln in zeitlichem Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat. Auch in Niedersachsen wurden alle Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers gestoppt. In mehreren Ländern gab es Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen nach der Impfung. Das Paul-Ehrlich-Institut hält deshalb weitere Prüfungen für notwendig. Die zeitweise Aussetzung der Impfungen sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Wie viele Dosen wurden bereits in Niedersachsen verimpft?

In Niedersachsen waren laut Gesundheitsministerium bis zum Montag 295.200 Impfdosen Astrazeneca ausgeliefert worden. 134.549 Dosen wurden verimpft. Die noch nicht verimpften Dosen seien aber bereits reserviert gewesen. Es gab in Niedersachsen noch keine einzige Zweitimpfung mit dem Stoff. Das liegt auch daran, dass in der Regel erst nach 12 Wochen eine zweite Spritze verabreicht werden soll. Bundesweit gab es bislang erst 217 Astrazeneca-Zweitimpfungen. Insgesamt wurden in Niedersachsen bisher rund 830.000 Impfungen verabreicht. Landesweit hat Astrazeneca damit einen Anteil an 16 Prozent aller Impfungen.

Müssen sich Betroffene, die bereits mit Astrazeneca geimpft worden sind, Sorgen machen?

Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, denen der Impfstoff verabreicht wurde und die sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen, unverzüglich zum Arzt gehen sollen. Auch Menschen, die nach der Impfung starke und anhaltende Kopfschmerzen haben oder punktförmige Hautblutungen beobachten, sollten einen Arzt aufsuchen.

Von möglichen stärkeren Astrazeneca-Nebenwirkungen, etwa von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, ist laut Regionssprecher Borschel im Raum Hannover nichts bekannt.

Wie lange steht der Impfstoff nicht zur Verfügung?

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft die Meldungen und Erkenntnisse zum Impfstoff und wird voraussichtlich noch diese Woche entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Kommt die Impfkampagne nun deutlich langsamer voran?

Das lässt sich noch nicht eindeutig beantworten. Es hängt entscheidend davon ab, ob das Aussetzen der Impfungen von Dauer ist und wenn ja, wie lange. „Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen geht vor, das ist vollkommen klar. Deswegen ist die Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts absolut nachvollziehbar und richtig, die Impfungen mit Astrazeneca zunächst auszusetzen“, erklärte Gesundheitsministerin Behrens. „Das wirft uns in der Impfkampagne natürlich wieder ein Stück zurück.“ Bislang liegt Niedersachsen im Vergleich mit anderen Bundesländern beim Impf-Tempo immer noch weit hinten.

Bekomme auch ich jetzt erst später einen Termin?

Auch das hängt zunächst davon, ob das Aussetzen der Impfungen von Dauer ist. Grundsätzlich folgt auch Niedersachsen einem Stufenplan mit drei prioritären Gruppen und dem darauf folgenden Rest der Bevölkerung (Details siehe Tabelle unten). Kürzlich haben die Impfungen der Gruppe 2 begonnen, also vor allem der Menschen im Alter von über 70. Erst wenn diese Gruppe, etwa 10 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung, geimpft wurde, ist die nächste Gruppe an der Reihe, also die Über-60-Jährigen. Rein rechnerisch dürfte dieser Schritt noch mehrere Wochen dauern. Bis dann Menschen unter 60 an der Reihe wären, vergehen voraussichtlich erneut mehrere Wochen. Verlässlich sind solche Prognosen allerdings nicht, da sie einerseits entscheidend von der sich laufend verändernden Verfügbarkeit der Impfstoffmenge und andererseits der Leistungskapazität der Impfzentren und -teams abhängen. Niedersachsen hat erst Ende der Woche angekündigt, diese Kapazitäten massiv zu erhöhen.

Von red