Hannover

Der Parkplatz unter dem Hermesturm ist etwas voller als sonst. Und vor dem Empfang in Halle 26 steht eine lange Schlange von Menschen. „Heute ist schon ein bisschen mehr los als sonst“, sagt Mareike Prahl. Die 26-Jährige arbeitet bei der Niedersächsischen Wach- und Schließgesellschaft. Im Impfzentrum auf dem Messegelände erklärt sie den Wartenden die Abläufe und Wege. „Die meisten Leute sind sehr entspannt, auch heute“, sagt sie.

„Die meisten Leute sind sehr entspannt“: Mareike Prahl hilft im Impfzentrum. Quelle: Samantha Franson

Niedersachsen hat ein „Turbo-Impfwochenende“ ausgerufen; bis zu 70 000 Menschen sollen in den 50 Impfzentren des Landes am 24. und 25. April geimpft werden – etwa doppelt so viele wie an den vergangenen Wochenenden. An der Reihe sind vor allem Menschen, die älter als 70 Jahre sind und noch auf der Warteliste stehen.

„Das Warten macht nichts“

Der gehbehinderte Andreas Schimpf aus Waldheim nimmt es gelassen hin, dass er im Rollstuhl ein paar Minuten warten muss, bis er an der Reihe ist: „Das macht mir nichts aus“, sagt er. Er ist mit seinem Bruder Karl gekommen, der bereits vor zwei Wochen geimpft wurde und die Organisation im Impfzentrum als vorbildlich preist. „Ich würde jeden Impfstoff akzeptieren, auch Astrazeneca“, sagt Andreas Schimpf.

„Ich würde jeden Impfstoff akzeptieren“: Andreas (l.) und Karl Schimpf. Quelle: Samantha Franson

Bei allem Andrang fällt der „Impf-Turbo“ in Hannover etwas verhaltener aus als in anderen Orten. „Auf dem Messegelände impfen wir ohnehin an jedem Wochenende“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. In anderen Impfzentren sei das teils nicht der Fall. „In Hannover mussten wir keine zusätzliche Infrastruktur für dieses Wochenende aufbauen, da haben wir es einfacher als andere“, sagt Möller.

Sie helfen dem Geimpften bei Bedarf im Wartebereich: Jana Schimek (21), Lena (23) und Lisa (25) Köhne von den Johannitern. Quelle: Samantha Franson

Auf dem Messegelände werden am Sonnabend und Sonntag jeweils rund 4000 Dosen Impfstoff verabreicht. An den vergangenen Wochenenden impften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier zwischen 3000 und 3500 Menschen am Tag. „Wir haben die Anzahl also deutlich erhöht“, sagt Michael Hintz, Sprecher der Feuerwehr, die das Impfzentrum betreibt.

Opposition kritisiert Impfwochenende Die Opposition im Landtag hat das Impfwochenende kritisiert. Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz sprach von „heißer Luft“ und einem „PR-Gag“. Unterm Strich werde nicht mehr geimpft als ohne das „Turbo-Impfwochenende“. Tatsächlich stehen für die Aktion nicht mehr Impfdosen zur Verfügung, als das Land ohnehin erhält. Rund 380 000 bereits impfberechtigte Menschen standen am Freitag in Niedersachsen noch weiterhin auf der Warteliste. Die Priorisierungsreihenfolge wurde für das Impfwochenende nicht aufgeweicht - einen Termin erhielten nur Menschen, die derzeit bereits impfberechtigt sind. Auch für den Impfstoff von Astrazeneca wurde an dieser Regel festgehalten. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer kritisierte dies am Freitag. Wenn nach dem Impfwochenende größere Bestände an Astrazeneca-Dosen übrig seien, solle Niedersachsen wie bereits vier andere Bundesländer die Priorisierung für diesen Impfstoff aufheben. Der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, verteidigte die Aktion gegen Kritik: Das Impfwochenende beschleunige die Impfkampagne und führe zu einer schnelleren Immunisierung der Bevölkerung. (dpa)

Bald 6000 Impfungen täglich

Der Betrieb läuft wie am Fließband; im Sekundentakt setzen Helferinnen und Helfer hier die Spritzen. „Wir könnten mehr impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten“, sagt Hintz, „wir passen unsere Kapazitäten immer dem jeweils verfügbaren Impfstoff an.“ Vom kommenden Donnerstag an erhöht das Impfzentrum auf dem Messegelände die Schlagzahl noch einmal deutlich; dann sollen täglich rund 6000 Dosen täglich verabreicht werden.

Sie haben die Impfung glücklich überstanden: Anne Holmer und Wolfgang Oppermann aus Oberricklingen. Quelle: Samantha Franson

Anne Holmer und Wolfgang Oppermann aus Oberricklingen haben gerade ihre Dosis Biontech bekommen, jetzt müssen sie noch 15 Minuten warten, ehe sie das Impfzentrum verlassen dürfen. Beide sind froh, dass sie es gut überstanden haben. „Ich hätte mich zur Not auch mit Astrazeneca impfen lassen“, sagt die 74-Jährige. „Ich nicht“, sagt ihr Partner.

Bis zu 15 Prozent kommen nicht

Im Impfzentrum habe sich mittlerweile ein Trend stabilisiert, sagt Feuerwehrsprecher Hintz: Etwa 10 bis 15 Prozent der angemeldeten Impflinge lassen den Termin verstreichen, ohne zu erscheinen. „Bei Astrazeneca liegt diese Zahl etwas höher als bei Biontech“, sagt Hintz. Damit Impfdosen nicht ungenutzt bleiben, überbuchen die Organisatoren Impfungen mittlerweile: Ähnlich wie bei Fluggesellschaften werden mehr Termine vergeben als eigentlich vorhanden, damit die Kapazitäten nicht ungenutzt bleiben.

„Ich hätte jeden Impfstoff genommen“: Mechthild Wessels (r.) und Andrea Korte vor dem Impfzentrum. Quelle: Samantha Franson

Hintz versichert, dass überzähliger Impfstoff keinesfalls vernichtet werde. In den Ampullen seien je nach Impfstoff zwischen sechs und zehn Dosen. „Angebrochene müssen auch verbraucht werden“, sagt er. Zwischen zwei und 20 Dosen täglich würden daher über die „Impfbrücke“ verabreicht: Dabei werden kurzfristig Menschen aus dem Kreis der Priorisierten geimpft, die binnen 20 Minuten auf dem Messegelände sein können.

„Ich hätte jeden Impfstoff genommen“, sagt Mechthild Wessels aus der Oststadt, die mit ihrer Kollegin Andrea Korte vor der Messehalle auf ihre Erstimpfung wartet. Die Lehrerinnen haben täglich viele Kontakte mit Förderschülern. „Auf diesen Tag haben wir sehnsüchtig gewartet“, sagen sie. Dann müssen sie in die Halle, sie sind an der Reihe. Als zwei von 4000 an diesem Tag.

Von Simon Benne