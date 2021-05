Hannover

In rund sechs Wochen soll es losgehen, dann sollen auch Schüler ab 12 Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Pläne für den Ablauf hat das Land jetzt vorgestellt. Es sind Pläne, die Dr. Thomas Buck Kopfzerbrechen bereiten. Buck ist Verbandsvorsitzender der Kinderärzte und Mitglied des Ärztekammer-Vorstands in Niedersachsen. „Wir sollten uns momentan noch skeptisch-abwägend vor die Kinder stellen“, sagt er.

Noch gebe es weder eine offizielle Zulassung eines Impfstoffs für Kinder in der Altersgruppe noch relevante Studien zur Sicherheit der Präparate. „Wir Kinderärzte wissen nicht recht, was wir von diesem Schnellschuss halten sollen.“ Buck spricht von einem nicht kalkulierbaren Risiko für die Kinder. „Wir sollten ohne ausreichendes Wissen keine so vulnerable Personengruppe impfen - die ja weniger selbst gefährdet ist als vielmehr den Rest der Gesellschaft besser schützen soll“, betont der Mediziner.

Gibt es bereits Impfstoffe für Kinder und Jugendliche?

Noch gibt es in der EU keinen Impfstoff, der für Menschen unter 16 Jahren zugelassen ist. Die Firma Biontech/Pfizer hat Ende April den Antrag dafür gestellt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will nun noch im Mai über die Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte das Präparat von Biontech bereits für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Laut einer Studie mit über 2200 Jugendlichen zeigte der Covid-19-Impfstoff von Biontech eine Wirksamkeit in dieser Altersgruppe von 100 Prozent. Zum Vergleich: Die aktuelle Zulassung für den Einsatz ab 16 Jahren basiert auf einer Wirksamkeit von 95 Prozent.

Zudem könnte auch Moderna bereits im Juli eine Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren erhalten. Ein Antrag bei der EU-Arzneimittelbehörde sei Anfang Juni geplant, verkündet das Unternehmen. Bis zum Sommer rechnen zudem das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca und die Universität Oxford mit Ergebnissen. Sie testen ihren Corona-Impfstoff den Angaben zufolge seit Februar an 300 Freiwilligen im Alter von sechs bis 17 Jahren. Auch der vierte in der EU zugelassene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson wird bereits in Studien auf die Wirksamkeit und Sicherheit bei Kindern geprüft. Seit August 2020 werden Teilnehmer ab zwölf Jahren getestet.

Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko für schwere Verläufe und können das Virus weiter übertragen. Als mögliche Reaktion nach einer meist symptomlosen Infektion rückte zuletzt das sogenannte Pedriatic Inflammatory Multisystem Syndrom (Pims) in den Blick. Eines von 1000 Kindern wird vier bis sechs Wochen nach der Infektion plötzlich krank und entwickelt Symptome wie hohes Fieber, Probleme am Herzen, im Darm und Hautausschlag.

Es gibt zudem junge Patienten mit schweren Vorerkrankungen (11 Prozent aller Mädchen und 16 Prozent der Jungen) mit Gefahr für schwere Verläufe, für die eine Impfung einen wichtigen Schutz darstellt. „Es geht da auch um Nutzen-Risikoabwägung“, sagt Kinderarzt Buck. Der Mediziner sieht allerdings ein höheres Risiko einer noch nicht gesicherten Impfung für Kinder, als das einer Covid-Infektion. „Es ist eine politische Entscheidung, wenn Kinder aufgrund von Gesellschaftsschutz mit Vakzinen geimpft werden, für dessen Wirksamkeit und vor allem dessen Nebenwirkungen es noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt.“ Bei Astrazeneca etwa seien die Empfehlungen mehrfach revidiert worden. Wissenschaftliche Evidenz braucht Zeit und Probanden.

Kann mit Impfungen von Kindern eine sogenannte Herdenimmunität erreicht werden?

Statistisch gesehen ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Weltbevölkerung zu hoch, um bei der durch Impfungen angestrebten Herdenimmunität gegen Covid-19 ausgeklammert werden zu können. In Deutschland liegt der Anteil der unter 18-Jährigen bei rund 16,4 Prozent der Bevölkerung, bei den Kindern (sechs bis 13 Jahre) und Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) handelt es sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um jeweils 5,92 und 3,03 Millionen Personen.

In Deutschland geht der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, davon aus, dass für die Pandemiebewältigung deutlich über 80 Prozent der Bevölkerung durch eine Impfung oder Genesung immunisiert sein müssen. Nach Ansicht von Kinderarzt Thomas Buck ist die nötige Impfquote von rund 85 Prozent für eine Herdenimmunität schwer zu erreichen. „Eine Kinder-Massenimpfung wird es nicht bringen. Das Verhalten der Menschen im Sommer unter anderem mit Reisen in Hochinzidenzgebiete wird dafür sorgen, dass das nicht klappt.

Wie sollten Impfungen von Kindern und Jugendlichen ablaufen?

Das Land plant mehrsprachige Aufklärungsbroschüren sowie Impfungen vor beziehungsweise in Schulen durch mobile Teams sowie im Impfzentrum. Pläne, die der Verband der Kinderärzte kritisch sieht. „Gerade bei einer Impfversorgung von Kindern muss sehr viel Aufklärung geleistet werden“, sagt Verbandschef Thomas Buck. Dies werde durch Kinderärzte weitaus kompetenter realisiert. „Was für Erwachsene richtig ist, ist nicht unbedingt auch richtig für Kinder“, so Buck. Jugendliche, Kinder und ihre Eltern müssten bewusst entscheiden können, ob der zu erzielende Nutzen einer Impfung für sie akzeptabel sei. Eine Erkrankung sei oft harmloser als eine Impfung. Buck plädiert zudem dafür, die Impfstoffe nicht an Zentren sondern vielmehr an die Kinderärzte zu liefern. „Das gehört in berufene Hände, sonst sehen wir unsere Patienten suboptimal betreut.“

Auch der Verband der Hausärzte fordert, dass Kinder ab zwölf Jahren in Arztpraxen und nicht in Impfzentren und Schulen geimpft werden. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) wartet man auf die Zulassung der Impfung für Kinder. „Dann muss geklärt werden, wer das macht, ab wann das möglich ist und wie das organisatorisch ablaufen soll“, sagt KVN-Sprecher Detelf Haffke.

Was ist mit Impfungen für Kinder unter 12 Jahren?

„Da gibt es noch keinerlei greifbare Erkenntnisse“, betont Kinderarzt Buck. Bislang ist noch keine Zulassung für einen Impfstoff für diese Altersgruppe in Aussicht. Experten wollen entsprechende Studien aus Großbritannien und Kanada abwarten. Was die Covid-19-Impfung für die Kinder unter zwölf Jahren angeht, sind sich die meisten Experten einig: Die Eins-zu-Eins-Übertragung von einem Erwachsenenimpfstoff auf Kinder ist nicht möglich.

Die Studienlage zur Wirkung der Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen ist derzeit sehr dünn - Impfstoffe werden in der Regel zunächst an Erwachsenen getestet. Es ist nicht unüblich, dass der gleiche Impfstofftyp bei Kindern und Erwachsenen verwendet wird. Manchmal, wie zum Beispiel beim Tetanus-Impfstoff, unterscheidet sich die Rezeptur für Babys von der für Kinder und Jugendlichen. Bei anderen Impfstoffen verwendet man für verschiedene Altersgruppen eine unterschiedliche Anzahl an Dosen. Beim HPV-Impfstoff können bei Personen unter 14 Jahren zwei Dosen verabreicht werden. Aber 15-Jährige und Ältere brauchen die dritte Dosis, weil die Reaktion nicht ganz so stark ist.

Das Immunsystem der kleineren Kinder reagiere auf die Impfstoffe anders als das der Jugendlichen und Erwachsenen, so Experten. Es bedarf daher einer ausführlichen Suche nach der sicheren und effektiven Dosierung des jeweiligen Impfstoffes. Aktuell führt Biontech Studien mit Kindern von sechs Monaten bis elf Jahren durch, auch die anderen Impfstoffhersteller arbeiten an Vakzinen für diese Altersgruppe.

Wie reagieren Eltern auf den Impfvorstoß?

Viele Eltern würden sich über eine sichere Impfung für ihre Kinder sehr freuen, betont Kinderarzt Thomas Buck. „Allerdings wollen sie Daten und damit nachweislich Sicherheit haben.“ Bis Herbst würden viele daher mindestens noch warten, bevor sie ihrem Nachwuchs ein Vakzin verabreichen lassen würden. Für Sabrina Löffler und Sarah Felthustvan, beide Mütter von Fünfjährigen, kommt eine Impfung derzeit nicht in Betracht. „Solange es keine klaren Empfehlungen und gesicherte Daten zu etwaigen Impfreaktionen oder Folgeschäden gibt, gehen wir dieses Risiko definitiv nicht ein.“ Sollte sich die Datenlage entsprechend ändern, würden sie eine Impfung ihrer Jungs wohl befürworten.

Was plant Niedersachsen in den Schulen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD) fordern von der Bundesregierung rund eine Millionen zusätzliche Impfdosen für Schülerinnen und Schüler. Nach dem Impfkonzept des Landes könnten bis zum Ende der Sommerferien Anfang September rund 450.000 Schüler Erst- und Zweitimpfung erhalten haben. Voraussetzungen hierfür ist die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab 12 Jahre. Das Land will dann allen Schülern zwischen 12 und 19 Jahren eine Impfangebot machen.

Was sieht das Impfkonzept genau vor?

Demnach soll die Erstimpfung in den ersten beiden Wochen vor den Ferien stattfinden (12.-23. Juli). Da der Abstand zur Zweitimpfung maximal 42 Tage betragen darf, muss die Zweitimpfung in den Ferien durchgeführt werden (23. August – 3. September). Es kann auch noch in der ersten Woche nach den Ferien geimpft werden, falls es in den Ferien zu terminlichen Schwierigkeiten kommt. Die Impfungen finden entweder in den Impfzentren statt oder durch mobile Teams, die in kommunale Einrichtungen der Schulträger kommen und dort impfen, zum Beispiel im Schulgebäude, in der Sporthalle oder der Aula aber auch auch im Gemeindehaus oder der Stadthalle.

Müssen die Eltern zustimmen?

Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren sollen selbst entscheiden können, ob sie sich impfen lassen können. Für die Impfung der jüngeren Kinder ist die Unterschrift der Eltern nötig, Jugendliche ab 16 Jahre müssen aber ihre Einwilligung geben. Eltern können ihre Kinder auch zur Impfung begleiten, sagte Tonne. Ein entsprechendes Infopaket hat das Land in mehreren Sprachen erstellt, das später an die Schulen weitergeben werden soll. Es gibt keinen Impfzwang.

Von Susanna Bauch