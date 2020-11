Hannover

Die Stadt und die Region Hannover rüsten sich für eine groß angelegte Impfkampagne gegen Covid-19. Auf dem Messegelände soll der zentrale Impfstandort für alle Bewohner der Region Hannover entstehen. Stadt und Region wollen dort acht bis zehn Impfstationen betreiben, wie die Behörden am Montag bei der Vorstellung des Konzepts mitteilten. Mehrere Hundert Helfer werden benötigt.

Ab 15. Dezember sollen die Impfstationen einsatzbereit sein. Ihr Konzept für die Impfkampagne mussten Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) bis zum heutigen Montag beim Land einreichen.

Welcher Impfstoff in Hannover zum Einsatz kommen soll, ist bisher unklar. „Das wissen wir nicht“, sagte Jagau und verwies auf diverse logistische Voraussetzungen, die gelten müssen.

Onay fordert höhere Impfbereitschaft

Neben den stationären Zentren soll es acht mobile Teams geben. Stadt und Region Hannover wollten bei dem ganzen Konzept zusammenarbeiten, so Jagau. Auch Onay betonte, es sei sehr wichtig, gemeinsam vorzugehen. Es sei ein Hoffnungsschimmer, ein Impfzentrum aufzubauen. „Wir sehen etwas Licht am Ende des Tunnels“, sagte Onay. Gleichzeitig müsse man eine sehr anspruchsvolle Logistik und Infrastruktur vorhalten. Und: „Es braucht auch die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen. Diese ist noch ausbaufähig“, so Onay.

Landesweit soll es möglich sein, eine Million Impfungen pro Monat durchzuführen. Jeder Bürger braucht zwei Impfdosen, um geschützt zu sein.

„Region und Landeshauptstadt sind handlungsfähig, wenn ein Impfstoff vorliegen sollte“, betonte der städtische Finanzdezernent Axel von der Ohe. Man werde zunächst den Fokus auf systemrelevante Bevölkerungsgruppen legen. Die Kosten wolle von der Ohe nicht genau beziffern. Man werde wohl einen „deutlich zweistelligen Millionenbetrag“ brauchen bis Mitte nächsten Jahres, sagte er.

Von Andreas Schinkel